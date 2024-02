Interview of Senator Nancy Binay on Radyo Singko's Sa Totoo Lang, February 19, 2024

Senator Nancy Binay: Happy anniversary, at nakakataba naman ng puso na sabihin nyo na ako ang gusto nyong special guest sa anniversary ng Sa Totoo Lang.

Question: Thanks for joining us. Senator, tama ba ang sinasabi ng ilang political analyst mukhang ang pangiintriga ay nanggagagaling sa labas imbes na sa loob ng Senado when it comes to leadership. Mayroon ba'ng ganung punto?

SNBA: Kasi 'di ba, parang ano eh, nagtataka kami kung bakit nagkakaroon ng ganitong issue, eh sa akin nga ever since nagkaroon ng laban ang Senado, parang mas naging close kami ng mga senador, kaya hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling itong mga coup na tsismis.

Q: Nag-caucus pa kayo, 'di ba, na talagang nandun kayong lahat.

SNBA: I think, baka ang strategy nga is to confuse the enemy. Na imbes na mag-focus kami sa efforts namin para mapigilan itong PI, pinagaaway-away na lang kami.

Q: So ibig sabihin, ma'am, na bago pa man lumabas ang isyung ito, wala ni isang senador ang kumausap sa inyo tungkol sa alleged coup, change of leadership?

SNBA: Wala. And parang marami na rin naman akong nakausap na kasamahan ko, and kahit sila hindi rin naman nilapitan so hindi ko rin maintindihan kung saan nanggagaling ang supposed to be numero na raw pagdating sa pagpapalit ng SP.

Q: Pero ma'am, kung hindi si Senate President Zubiri, mayroon ba kayong nakikita na pwedeng pumalit sa posisyon niya?

SNBA: At this point para sa akin, he is still the best person to serve as the Senate President, lalong-lalo na ngayon na mayroon kaming mga laban na hinaharap.

Q: So ibig sabihin solid ang lahat ng senators when it comes to his leadership?

SNBA: Sa tingin ko oo kasi ngayon nagkita-kita kami ngayon kasi first day namin ever since pumutok itong intriga ng coup. And ano na nga eh, parang naging biruan na namin siya ngayon.

Q: Ano'ng biruan, ma'am?

SNBA: Ito, nagbibiruan kami na, "o ano, ikaw na ba ang susunod na Senate President?" So parang naging joke na siya ngayon sa amin.

Q: So ibig sabihin po, kung mayroon mang katotohanan ito ay dapat ngayon, napulsuhan na, kumbaga you've spoken to majority of the senators.

SNBA: Yes, and lahat din sila, ganoon din, pare-pareho kami ng sentimyento na mukhang strategy talaga ito to divide and conquer katulad ng nabanggit kanina ni Sen. JV Ejercito.

Q: Strategy nino?

SNBA: Siguro strategy ng mga nagsusulong sa PI.

Q: Alam ko na tinatalakay din sa Senado ang resolusyon para sa pagbabago ng Konstitusyon pero para lang sa economic provisions. Biglang nagkaroon din sa Mababang Kapulungan kanina nagpasiya sila na tatalakay din sila ng ganoon din halos. Usually naman ganoon ang proseso, mayroon sila, mayroon din kayo?

SNBA: Yes. And then dapat din siguro kung gaano namin tinatalakay ang patungkol sa pagpapalit ng ating Constitution, ganoon din naman sa aming counterparts.

Q: Ang sinasabi ko po -sa mga nakiking- ay RBH 7 sa Congress, sa Senado kasi 6, tama, Sen. Binay?

SNBA: Yes, RBH 6. Pero hindi ko pa kasi nakikita ang version na pinasa nila kung talagang kapareho ng na-file dito sa Senado.

Q: Eto ay namonitor ko lang kaninang umaga tungkol sa plano ninyo na ireview ang budget process para maiwasan ang insertions. Puwede ba nating i-share sa ating mga listeners at viewers yang mga

SNBA: Baka kailangan masmahabang panahon sa pagtalakay ng budget. Unang una kami dito sa senado hinihintay din namin yung version na ilalabas ng House of Representatives at iyun dapat ang aming tinatalakay pero dahil nga medyo gahol sa panahon, inuumpisahan na namin ang pagtalakay sa committee level kahit wala pa ang version ng house. Siguro pagdating sa Bicam masmaigi kung masmahaba ang time para matalakay talaga kung ano yung mga provisions na kailangang palitan. Kasi hindi naman biro isa-isahin yung ano kasi hindi namna siya isa lang na libro. Ilang libro yan na kailangan talagang tignan at basahin. And in fact yung printing ng libro hindi talaga sya friendly. Kailangan mo ng magnifying glass para mabasa mo isa isa ang nakalagay doon.

Q: Balikan ko lang po ang usapin ng coup... After po ng birthday ni chief presidential legal counsel sa Malacanang nagkaroon po ba talaga kayo ng ceasefire?

SNBA: Andoon din ako sa birthday celebration ni manong Jhonny at nakita ko na nagbatian si SP at speaker and base na din sa statement nila at kinonfirm naman ng aming senate president na ceasefire muna. In fact itong usapin ng ceasefire ay noong isang linggo pa sinabihan kami ni SP Zubiri kaya pigil na pigil kami sa aming statements kaso lang at some point kailangan din naming idefend ang senado e dun sa kabila parang araw araw kaya parang dumating na sa point na parang binubully na kami sa senado.

Q: So tapos na po ba ang ceasefire?

SNBA: Di ko alam. Meron na ba silang bago today? (laughs) Wala pa naman ako nadidinig today. Well sana marami pa kaming dapat ayusin at gawin. Di ba sinasabi ko nga ng paulitulit itong pagpapalit ng constitution hidni ito ang magic pill na the next day maaayos lahat ng problema natin. Marami tayong dapat ayusin and in fact during our hearing lumalabas nga na hindi nakasalalay ang paglago natin sa pagpapalit ng konstitusyon natin. Maraming dapat ayusin maraming dapat baguhin.

Q: Sa isang survey lumabas na maraming Pilipino ang pabor na sumali ang Pilipinas sa ICC, ano pong pananaw niyo dito?

SNBA: Pagdating jan it is up to the recommendation of the DFA. Kami dito sa senado nagraratify lang naman kami but the process should start from the executive.

Q: Ano pong plans niyo after ng term nyo sa sendao?

SNBA: Well marami namang options jan. Isang option natin e kung tatakbo tayo sa local. Naalala kita bigla sir Jove. Naflashback lang ako, pinuntahan mo ako sa Zamboanga at hindi ko makakalimutan kasi dun pa lang nagsisimula ang word na meme so tinanong kita ano ba yang meme na yan? (laughs) Hindi pa uso yung meme namememe na ko (laughs)

Q: So wala pa final decision sen?

SNBA: Pinagaaralan natin lahat kasi I think hanggang October pa naman ang deadline kung anong gagawin. Pero mas naninimbang ngayon yung balikan natin ang Makati.

Q: Pwede ba interviewhin ulit kita pero sa Makati?

SNBA: Atleast di na malayo yung pupuntahan mo. Hindi na sa Zamboanga. (laughs)