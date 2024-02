Aduro Clean Technologies partage les résultats du test d’échantillons de son programme d’expérimentation et d’optimisation d’une unité à flux continu

LONDON, Ontario, 16 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources utilisables au 21e siècle, est ravie de présenter les derniers progrès significatifs réalisés dans la confirmation et la présentation des avantages uniques de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT).

Depuis le début de la mise en service de son réacteur à plastique en flux continu en 2023 , Aduro a effectué plus de 240 tests sur diverses compositions de matières premières, dont le plus long a duré 36 heures. L’unité s’est engagée à mener des expériences à la fois dans le cadre de notre programme d’engagement client (Customer Engagement Program, CEP) et à atteindre les objectifs de recherche, en travaillant avec une grande variété de matières premières et en faisant progresser la conception du processus de nouvelle génération. Aduro considère son approche du CEP comme capitale pour assurer un alignement maximal avec les besoins et les variations du marché, et pour établir des liens avec des compétences spécialisées et un niveau élevé d’expertise. En tant que tel, le CEP a contribué de manière significative à l’avancement et au perfectionnement du processus de nouvelle génération d’Aduro.

Les résultats d’échantillons suivants et les principales observations récapitulatives concernent des tests menés sur des déchets de polypropylène au moyen de l’unité du réacteur à plastique en flux continu :

Moins de 5 % des intrants finissent sous forme de matériaux non recyclables (carbone et gaz combustible). Jusqu’à 95 % du carbone présent dans les charges d’alimentation de polyoléfines est converti en charges d’alimentation d’hydrocarbures potentielles pour la production de nouveaux plastiques et/ou d’autres produits chimiques. Toutes les charges d’alimentation sont hautement saturées, ce qui permet d’éviter le recours à un processus coûteux de post-hydrogénation.

Le rendement élevé obtenu sur les produits fongibles totaux à partir de déchets plastiques constitue l’un des principaux avantages de la technologie HCT, et les résultats de tests favorables obtenus avec le réacteur à plastique en flux continu valident fortement les progrès considérables réalisés à ce jour.



« Ces nouvelles informations présentent à nos parties prenantes et partenaires industriels certains des résultats que nous avons obtenus lors de nos récents essais avec du polypropylène recyclé. Les résultats exceptionnels des tests confirment notre évaluation selon laquelle la majorité de la substance polymère est transformée en un produit fongible et l’empreinte CO2 du processus est exceptionnellement faible », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Il s’agit d’une démonstration claire de la capacité de la technologie HCT à surpasser les méthodes traditionnelles de recyclage chimique, constituant potentiellement une solution durable avec de grands avantages pour nos clients sur le plan environnemental et économique ».

« Notre technologie Hydrochemolytic™ ne constitue pas seulement un pas en avant, c’est un saut dans l’avenir du recyclage chimique », a déclaré Eric Appelman, directeur des revenus chez Aduro. « Les résultats des tests actuels ont démontré que la technologie HCT était en mesure de transformer le paysage actuel du recyclage, et de rendre possible l’impossible en transformant les plastiques mélangés et contaminés en ressources de grande valeur. De plus, elle permet d’ouvrir la porte au recyclage chimique pour le traitement des volumes plus élevés de déchets plastiques en tant que source de carbone compétitive ».

« La perte de carbone en méthane et en résidu carboné inférieure à 5 % observée lors de nos tests ne constitue pas seulement un succès technique, mais il s’agit également d’une étape monumentale vers une gestion durable du plastique », a ajouté Eric Appelman. « Ce niveau d’efficacité en matière de récupération du carbone positionne la technologie HCT comme un acteur essentiel dans la lutte contre les déchets plastiques et la réduction de l’empreinte carbone ».

Tandis qu’Aduro Clean Technologies continue de recueillir et d’analyser les résultats de ses tests, nous restons attachés à la transparence et à la rigueur scientifique. Un rapport complet détaillant nos conclusions et l’impact de ces innovations sur l’industrie du recyclage et la protection de l’environnement devrait paraître prochainement. Nous prévoyons de partager ce rapport avec nos parties prenantes et la communauté au sens large très prochainement, preuve de notre engagement à prendre les devants pour un monde plus durable grâce à des technologies de recyclage chimique innovantes.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

