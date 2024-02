BlackRock® Canada annonce la mise à jour d’un niveau de risque

TORONTO, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), a annoncé aujourd’hui la modification du niveau de risque de placement du fonds négocié en bourse iShares (le « FNB iShares ») indiqué ci-après.



Nom du FNB iShares Symbole Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) XSU Moyen à élevé Élevé

Pour obtenir gratuitement un exemplaire de la méthode normalisée de classification du risque de placement employée par BlackRock Canada pour établir le niveau de risque de placement associé aux FNB iShares, il suffit d’appeler au 1 866 474-2737, d'envoyer un courriel au iSharesCanada_inquiries@blackrock.com ou d’écrire à BlackRock Canada au 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

