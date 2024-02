QIAGEN erhält ACT-Label für neue, umweltfreundlichere QIAwave‑Produkte und erste Platin-Zertifizierung von My Green Lab

Zusätzliche umweltfreundliche QIAwave-Kits für DNA- und RNA-Extraktion erhalten ACT‑Label dank deutlich besserem Umweltfaktor im Vergleich zu Standard-Kits // F&E-Labor für Probentechnologien von QIAGEN in Deutschland erhält Platin-Zertifizierung von My Green Lab; Pläne für weitere Zertifizierungen am Standort festgelegt // Kunststoffverpackungen und Treibhausgasemissionen sollen im Rahmen einer umfassenden ESG-Strategie weiter verringert werden

VENLO, Niederlande, Feb. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute zwei wichtige Meilensteine im Bereich Nachhaltigkeit bekannt gegeben. Das Unternehmen hat zwei Zertifizierungen von My Green Lab erhalten, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Förderung von Nachhaltigkeit in der wissenschaftlichen Forschung verschrieben hat:



Zwei kürzlich eingeführte Kits für die Nukleinsäure-Extraktion aus der umweltfreundlicheren QIAwave-Reihe wurden mit dem angesehenen „ACT Environmental Impact Factor“-Label von My Green Lab ausgezeichnet. Damit tragen nun acht Produkte von QIAGEN dieses Label. Bei den beiden neuen Kits handelt es sich um das QIAwave RNA Plus Mini Kit und das QIAwave DNA/RNA Mini Kit, die in Laboren auf der ganzen Welt eingesetzt werden.



Mit der Vergabe des ACT-Labels, das für Accountability, Consistency und Transparency (Verantwortung, Konsistenz und Transparenz) steht, würdigte My Green Lab, dass die beiden neuen QIAwave-Produkte im Vergleich zu den jeweiligen QIAGEN-Standard-Kits einen um bis zu 27% besseren Umweltfaktor aufweisen.



Das F&E-Labor für Probentechnologien von QIAGEN am europäischen operativen Hauptsitz in Hilden erhielt von My Green Lab die Platin-Zertifizierung. Mit der Zertifizierung erhalten Forschende und Teams, die das Labor unterstützen, umsetzbare Lösungen, um bedeutsame Veränderungen vorzunehmen, Kosten zu senken, Ressourcen zu schonen und sichere sowie gesunde Rahmenbedingungen für die Wissenschaft zu schaffen. QIAGEN strebt eine Zertifizierung aller Life-Sciences-Labore am Standort in Hilden durch My Green Lab an und hat entsprechende Pläne ausgearbeitet.



„My Green Lab rückt Unternehmen in den Mittelpunkt, die sich den enormen ökologischen Herausforderungen unseres Planeten stellen. Wir bei QIAGEN nehmen diese Herausforderung sehr ernst. Die Auszeichnung unserer umweltfreundlicheren Kits und die Platin-Zertifizierung unseres Labors für Probentechnologien belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit. Außerdem sind sie wichtige Meilensteine auf unserem Weg, die Umweltbilanz unseres gesamten Produktangebots deutlich zu verbessern“, so Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences von QIAGEN.

Anfang 2023 wurden QIAGENs Ziele zur Senkung seiner Emissionen von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt. QIAGEN hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. 2022 verringerte QIAGEN seinen Plastikverbrauch um 16,5% und übertraf damit das gesetzte Ziel von 9%. 2023 will QIAGEN Kunststoffabfälle aus Verpackungen um weitere 7% senken.

Das Engagement von QIAGEN für Nachhaltigkeit und eine verantwortungsvolle Geschäftspraxis wurde von unabhängigen Ratingagenturen gewürdigt: ISS-ESG hob das Rating von QIAGEN kürzlich auf B- an und bestätigte damit den „Prime“-Status des Unternehmens. MSCI ESG Research verlieh QIAGEN ein A-Rating und Sustainalytics ESG Risk Ratings ordnete QIAGEN der Gruppe mit geringem Risiko zu.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

