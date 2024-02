Des insectes gigantesques, des minéraux inédits… et plus encore !

À venir en 2024 au Musée canadien de la nature

OTTAWA, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, avec toutes ses offres passionnantes, le Musée canadien de la nature grouillera d’activités. Une expo sans pareil, Aventure de bibittes, ouvrira le bal dès le 15 mars.



L’exposition itinérante Aventure de bibittes est une création du musée néo-zélandais Te Papa Tongarewa, en collaboration avec Weta Workshop (l’équipe de conception impliquée dans Avatar et Le Seigneur des Anneaux). Dans un espace spectaculaire, des affichages vibrants de couleur invitent les visiteurs à découvrir le monde à travers les yeux des insectes.

À chaque détour vous attendent des salles immersives, des insectes plus grands que nature et des surprises interactives… Les superpouvoirs étonnants des insectes sont révélés : vol rapide, camouflage, exosquelettes, essaims, et bien d’autres ! Les visiteurs découvriront aussi comment ces petites merveilles inspirent l’innovation chez les humains. À l’affiche jusqu’au 14 octobre 2024, Aventure de bibittes sera la grande exposition du Musée cet été. (À noter que des frais spéciaux s’appliquent en plus des droits d’entrée ordinaires du Musée.)

Arrivent par ailleurs, à la Galerie de la Terre, des spécimens de minéraux vedettes provenant d’un des coffres au trésor les plus diversifiés de la planète sur le plan minéralogique. On inaugure en effet, le 26 avril, une expo permanente sur le mont Saint-Hilaire, cette colline juste à l’est de Montréal où pas moins de 440 espèces minérales ont été découvertes, dont plus de 30 n’ont été trouvées nulle part ailleurs ! Cette nouvelle section présentera plus de 50 spécimens, accompagnés de récits en rotation. La première histoire sera axée sur le collectionneur Gilles Haineault. Du milieu des années 1980 à 2007, Haineault et sa femme ont rassemblé la plus belle collection de minéraux du mont Saint-Hilaire, collection que le Musée a acquise en 2020.

Programmes et événements

Relâche scolaire :

Pendant le congé scolaire, le Musée devient pour les familles une destination idéale. Il les accueille jusqu’à 17 h (et jusqu’à 20 h les jeudis) entre les 2 et 17 mars. On pourra notamment y découvrir les coups de cœur de nos interprètes scientifiques dans l’atrium.

Nature Nocturne :

Les 19 ans et plus peuvent s’attendre à plus d’événements Nature Nocturne en 2024, et ce, dès avril. Qu’on se le dise : c’est la soirée la plus cool en ville ! Nature Nocturne offre un regard différent sur le Musée, de 20 h à minuit, avec une programmation spéciale : artistes, thèmes de romans, musique, danse, nourriture, boissons… Une sortie unique pour le vendredi soir, et une façon originale de renouer avec la nature à travers une programmation artistique, scientifique et culturelle. Les billets pour les quatre événements de la saison 2023-2024 se sont envolés comme des petits pains… Les détails sur la nouvelle saison seront annoncés le 29 février.

Journée portes ouvertes annuelle :

Le 5 octobre se tiendra la fameuse visite des coulisses du Musée et de son immense centre de recherche et de collections de Gatineau, qui abrite 14,6 millions de spécimens. Ce sera une occasion en or de visiter des laboratoires et des salles de collection et de parler avec des experts du Musée. Ça se passera sur le Campus du patrimoine naturel, au 1740 chemin Pink.

Programmation spéciale avec des partenaires :

Le Musée est ravi de s’associer à d’autres organisations scientifiques et axées sur la nature pour offrir des événements spéciaux à différents moments de l’année. Il y aura entre autres des activités pour la Semaine de l’océan Canada en juin, l’Odyssée des sciences en mai, et la Semaine de la culture scientifique en septembre. Les détails seront partagés sur le site Web du musée, nature.ca, à l’approche de chaque événement.

Coups de foudre du moment :

Le Bassin de découvertes du Pacifique, situé dans la Galerie de l’eau, héberge des créatures vivantes qui s’épanouissent dans les cuvettes de marée de la côte ouest. Holothuries, oursins, anémones, étoiles de mer… et bien d’autres encore !

Et, bien sûr, les dinosaures, les minéraux éblouissants, les mammifères à vous couper le souffle et d’autres vedettes des galeries permanentes du Musée continuent d’émerveiller et de faire le bonheur des visiteurs, jeunes et moins jeunes.

Expositions se terminant cette année :

La dernière chance de voir Rendez-vous hiboux, c’est le 1er avril 2024. Cette exposition temporaire en plein air, qui enchante les visiteurs depuis près de trois ans, est présentée en partenariat avec Little Ray’s Nature Centres. En avril, les hiboux et le pygargue à tête blanche retourneront dans leur nid permanent, du côté de Little Ray.

Le dernier jour pour voir Loups ! Des métamorphes dans un monde en mutation, c’est le 2 septembre 2024. Cette exposition explore l’évolution et les adaptations des loups au moyen de spécimens, d’histoires culturelles, de vidéos et de recherches scientifiques qui mettent l’accent sur les études de deux experts du Musée, Kamal Khidas, Ph. D., et Danielle Fraser, Ph. D. Onze images grand format — des scènes saisissantes captées par la célèbre photographe Michelle Valberg — mettent en vedette des loups de la côte du Pacifique et du parc national de Yellowstone.

Pour rappel, le Musée se trouve au 240, rue McLeod, Ottawa (Ontario). L’accès aux galeries permanentes est gratuit le jeudi entre 17 h et 20 h (merci à Canada Vie). Les billets sont disponibles à nature.ca.

Le Musée est fermé le mardi jusqu’en mai, après quoi il ouvrira tous les jours, jusqu’à la fête du Travail.

Pour plus d’informations, visitez nature.ca . Retrouvez-nous aussi sur les médias sociaux : X (@museedelanature, anciennement connu sous le nom de Twitter), Instagram (museedelanature), et YouTube.

