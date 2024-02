IT Link : +13,8% de croissance du chiffre d’affaires sur l’année 2023

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 15 février 2024

Chiffre d’affaires annuel à 73,3 M€ en ligne avec les prévisions

Second semestre

En M€



S2 2022



S2 2023



(1) Variation France 29,20 33,11 +13,4% International 2,69 2,63 -2,1% Chiffre d’affaires 31,89 35,74 +12,1%

Sur 12 mois

En M€



2022



2023



(1) Variation France 59,10 67,93 +14,9% International 5,33 5,39 +1,1% Chiffre d’affaires 64,43 73,32 +13,8%

Répartition par nature d’activité sur 12 mois

En M€ 2022



2023



(1) Variation Activités solutions 5,91 6,23 +5,5% Prestations de services 58,52 67,09 +14,6% Chiffre d’affaires 64,43 73,32 +13,8%

(1) Information non auditée





Une croissance à deux chiffres soutenue par l’intégration de RADèS

Le Groupe IT Link réalise un chiffre d’affaires de 18,7 M€ (17,4 M€ en organique) sur le dernier trimestre 2023, en croissance de +12,4% (+4,6% en organique) par rapport à la même période en 2022.

Le chiffre d’affaires du second semestre atteint donc 35,7 M€, à +12,1% (+4,7% en organique), avec un impact calendaire négatif de 0,8 pts.

Sur l’année 2023, le Groupe IT Link enregistre une croissance de +13,8% de son chiffre d’affaires à 73,3 M€ (+6,3% en organique).

La France présente un taux de croissance du chiffre d’affaires annuel de +14,9% à 67,3 M€. Ce chiffre intègre la filiale marocaine du Groupe pour un montant de 2,1 M€.

L’international (hors Maroc) progresse de +1,1% sur l’année avec une accélération de la croissance du Benelux sur le 4ème trimestre (+25,4%).

Les activités solutions (développement au forfait et ventes de licences) sont en croissance de +5,5% sur l’année.





Un effectif stable sur l’année 2023

Au 31 décembre 2023, l'effectif du Groupe est de 773 collaborateurs contre 775 un an plus tôt (l’effectif de RADèS étant intégré depuis le 28 décembre 2022).





Point d’étape du plan Connext’25

Une activité internationale en ligne avec les ambitions du plan stratégique

En 2023, l’activité des filiales internationales (Canada + Benelux) atteint +75% par rapport à 2020 à 5,4 M€ (en intégrant le Maroc, lancé en janvier 2021, le chiffre d’affaires international atteindrait 7,5 M€ soit +144%).





Le chiffre d’affaires des activités solutions en croissance de +32% en 3 ans

Depuis le 31 décembre 2020, les activités à engagement de résultats et ventes de licences ont augmenté de +32% à 6,2 M€.





L’effectif productif global* au-delà de la barre des 800 productifs fin 2023

Si l’effectif productif interne est resté stable sur l’année 2023, la stratégie de partenariats sous-traitants en place depuis 2022 a permis d’augmenter l’effectif productif global* de 200 consultants depuis le 31 décembre 2020, passant ainsi de 614 à 814 productifs (+34 sur l’année 2023).





L’intégration de Ciao au 9 janvier 2024 comme accélérateur de la croissance d’effectif et de l’activité à l’international

La filiale canadienne Ciao Technologies doit constituer un vecteur de croissance important du chiffre d’affaires à l’international pour l’année 2024, soutenu par un effectif complémentaire de 77 consultants internes et une trentaine de partenaires sous-traitants.





*Effectif productif global = effectif productif IT Link + partenaires sous-traitants.





IT Link présentera les résultats annuels de l’exercice 2023, le 21 mars 2024 après bourse.





A propos d’IT Link

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link c’est désormais plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.









IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

