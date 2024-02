Kiteworks lance SafeEDIT : le pionnier de la gestion des droits numériques nouvelle génération

ZURICH / SAN MATEO, SWITZERLAND / US, February 14, 2024 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, expert en matière de confidentialité des données et de conformité des communications de contenu sensible grâce à son réseau de contenu privé (PCN), est fier d’annoncer le lancement de SafeEDIT . Cette technologie de gestion des droits numériques (DRM) nouvelle génération révolutionne la façon dont les organisations envoient et partagent du contenu sensible. SafeEDIT est conçu pour répondre à l’évolution des besoins de collaboration sécurisée à travers le monde, qui dépend de plus en plus des ressources numériques.SafeEDIT se veut ultrapolyvalent et se distingue par ses fonctions de sécurité avancées. Contrairement aux systèmes DRM traditionnels, SafeEDIT propose l’édition native de différents formats de fichiers, répondant ainsi au besoin de bon nombre de professionnels. La fonctionnalité la plus innovante est le streaming vidéo pour le partage de fichiers avec des tiers. Cette innovation permet aux utilisateurs externes de visualiser et d’interagir avec les fichiers par le biais d’une interface sécurisée, alors que les données réelles restent dans le périmètre sécurisé du client. Cette nouvelle approche évite que les informations sensibles ne quittent l’environnement du client, limitant ainsi les risques d’accès non autorisé et de violation de données.Yaron Galant, Chief Product Officer chez Kiteworks, précise : « Avec SafeEDIT, nous ne nous contentons pas d’améliorer la gestion des droits numériques, nous la réinventons. Notre objectif est d’offrir aux entreprises un outil à la fois sûr et flexible pour répondre aux nouvelles façons de travailler. Cette technologie est une révolution pour les organisations qui traitent des données sensibles : elle offre un moyen de collaborer en toute sécurité, sans craindre de compromettre leurs actifs numériques ».Le lancement de SafeEDIT témoigne de l’engagement de Kiteworks à proposer des solutions toujours plus innovantes en matière de cybersécurité. Alors que les professionnels doivent apprendre à collaborer dans un environnement numérique complexe, SafeEDIT leur garantit la sécurité, l’efficacité et l’adaptabilité dont ils ont besoin.Pour en savoir plus sur SafeEDIT et les autres solutions de Kiteworks, rendez-vous sur www.kiteworks.com/fr À propos de KiteworksKiteworks s’est donné une mission: aider les organisations à gérer efficacement les risques liés à l’envoi, à la réception, au partage et au stockage d’informations confidentielles. La plateforme Kiteworks fournit aux clients un réseau de contenu privé qui assure la gouvernance, la conformité et la protection du contenu. La plateforme unifie, suit, contrôle et sécurise les partages des contenus sensibles, à l’intérieur de l’organisation, mais aussi avec l’extérieur. Ce faisant, elle améliore considérablement la gestion du risque et assure la conformité réglementaire de toutes les communications d’informations sensibles. Basé dans la Silicon Valley, Kiteworks protège plus de 100 millions de personnes à travers plus de 3 650 entreprises et agences gouvernementales dans le monde.