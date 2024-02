Vaultinum, leader nel settore della Due Diligence tecnologica e della Legal Tech, annuncia la nomina di Stephane Pere come CRO

GINEVRA, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, leader nel settore della Due Diligence tecnologica e della Legal Tech, ha nominato Stephane Pere come nuovo Chief Revenue Officer (CRO). La missione di Stephane Pere, che vanta un solido background nel settore tecnologico e dei media a livello internazionale, sarà quella di guidare la crescita e il posizionamento strategico dell'azienda.



Prima di approdare in Vaultinum, Stephane Pere è stato consulente strategico indipendente per i provider SaaS sia in Europa che negli Stati Uniti, ruolo in cui ha svolto un ruolo chiave nel guidare le aziende verso il successo. Durante il suo mandato presso The Economist, nel corso del quale ha ricoperto l'incarico di Chief Data Officer ed è stato membro del Comitato esecutivo, ha svolto un lavoro pionieristico nello sviluppo di capacità di data science, di analisi e di data activation. Stephane ha conseguito un Master in Management presso l'EM di Lione, oltre a un Master in Legge e a una Laurea Magistrale in Diritto della Proprietà Intellettuale presso l'Università Panthéon-Assas di Parigi. La sua vasta conoscenza del panorama imprenditoriale nel settore delle tecnologie e la sua rete influente nei settori della tecnologia e dei media, fanno di Stephane la persona ideale per dirigere le strategie di generazione dei ricavi di Vaultinum.

Philippe Thomas, CEO di Vaultinum, ha sottolineato l'importanza strategica della nomina di Stephane Pere, affermando che "Il background di Stephane nell'ecosistema delle startup e la sua esperienza presso The Economist sono la sintesi perfetta tra innovazione e visione strategica di cui Vaultinum ha bisogno. La sua esperienza rivelerà il pieno potenziale di mercato e aiuterà l'azienda ad accelerare la crescita."

Vaultinum confida che la capacità strategica di Stephane Pere, la sua vasta esperienza nel settore tecnologico e il suo background in campo legale rafforzeranno la posizione dell'azienda come leader del settore. La sua nomina come CRO rappresenta una tappa fondamentale per Vaultinum, che continua a innovare e plasmare il futuro delle soluzioni in campo tecnologico.

Informazioni su Vaultinum

Vaultinum è una terza parte indipendente di fiducia, specializzata nella Due Diligence tecnologica e nella protezione della proprietà intellettuale degli asset digitali. Dal 1976, Vaultinum ha permesso a migliaia di imprese e investitori digitali di mettere al sicuro le loro innovazioni, fornendo soluzioni per proteggere la proprietà intellettuale e mitigare i rischi informatici e i rischi associati ai software, nonché di comprendere la capacità e la scalabilità in ambito di IA di un asset tecnologico.

