Délai supplémentaire pour l’acquisition du Bloc Est

ROUYN-NORANDA, Québec, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC aux USA), dans ce texte nommé Chibougamau, souhaite informer ses actionnaires que Chibougamau a donné un délai supplémentaire de 45 jours à « l’option d’achat » accordé à Tomagold Corp. (LOT-TSXV) afin de compléter les vérifications nécessaires et d’obtenir le financement pour l’acquisition des propriétés avancées de cuivre et d’or du Bloc Est de Chibougamau. La transaction initiale avait été annoncée dans des communiqués de presse datant du 14 août 2023 et du 13 septembre 2023 .

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc., en sa capacité de « personne qualifiée » conformément aux règles en vigueur.

