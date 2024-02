ZimVie は日本における次世代TSX®インプラントの発売を発表

即時性とペリインプラントヘルスのための革新的な最新デザインのインプラント

コロラド州ウェストミンスター, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歯科および脊椎外科領域におけるグローバルライフサイエンスのリーディングカンパニーであるZimVie Inc.(Nasdaq: ZIMV)は、本日、日本におけるTSX®インプラントの発売を発表しました。日本はZimVieにとって、アジア地域における最大の歯科インプラント市場であり、全世界で5番目に大きな市場です。今回のTSX®インプラントの発売により、ZimVieは日本の歯科インプラント市場において更なる市場シェアの拡大を目指します。



TSXインプラントはソフトボーン、デンスボーンにおける初期安定性の獲得と埋入に関する高い予知性に加え、抜歯窩における安定性の獲得を目的に設計されています。TSXインプラントは20年にわたる長期臨床実績を誇る各種機能、特長を元に開発されており、ペリインプラントヘルスへの貢献、歯槽骨頂の維持、長期のオッセオインテグレーション能力や修復物の高い安定性を提供します。1-8, 11-13* TSXはZimVieの包括的なデジタルワークフローと外科および補綴修復の多様性により、ZimVieのコミットメントである治療手順の簡便化と治療プロトコルの最適化を推進します。

TSXインプラントは2022年11月にアメリカ合衆国で上市されて以降、市場で著しい成功を収めています。

「このたびZimVieは、世界市場におけるTSXインプラント販売拡大の一環として、日本における製品提供が開始できることを非常に嬉しく思っています。」と、シニア・バイス・プレジデントであり、ZimVie dentalのプレジデントであるIndraneel Kanaglekarは述べています。「日本で最近発売されたT3® PROインプラントに加えて、新たに本品が導入されることで、この2つの新製品が、市場を牽引し、私たちの地位を確固たるものにすると確信しています。」

次世代インプラントTSXの発売と同時に、Encode® Emergenceヒーリングアバットメントが同時に発売されました。Encode® Emergenceヒーリングアバットメントは、ヒーリングアバットメントとインプレッションコーピング、スキャンボディの3つの機能を1つにした3-in-1システムとなっています。

歯科医が、より効果の高い即時性を求めたインプラント埋入と予測性を得るために、TSXインプラントは、従来と同様のソフトボーン外科プロトコルおよびデンスボーン外科プロトコル、共通の器具やZimVie所属のDTI歯科技工所によって提供されるデジタル修復ソリューションを活用することができます。

ZimVie Dentalのインプラント及び連携するソリューション、歯科医師向けの教育に関する詳しい情報については、https://www.zimvie.com/en/dental.html をご覧ください。

ジンヴィ・ジャパンおよびDTIに関する詳しい情報については、https://zimvie.co.jp および https://dti-cadcam.com をご覧ください。

ZimVieについて

ZimVieは、歯科および脊椎外科領域におけるリーディングカンパニーであり、歯科インプラント治療と補綴、さまざまな脊椎疾患治療のための包括的な製品群とソリューションの開発と、製造・販売を行なっています。2022年3月にZIMMER BIOMETからの分社化によって独立した上場企業として設立され、信頼されるブランドおよび製品のポートフォリオを通じて、人々の生活に活力を与えることを目指しています。米国コロラド州ウェストミンスターに本社を置き、世界各地の拠点を通じ、70ヵ国以上の顧客に広範な臨床エビデンスに基づく差別化された製品プラットフォームを含む、充実した歯科および脊椎外科ソリューションを提供しています。ZimVieについての詳細情報は、www.ZimVie.comをご覧ください。Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagramで@ZimVieをフォローしてください。

将来に関する注意書き

このプレスリリースには、1995年のプライベートセキュリティ訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味での将来に関する声明が含まれています。将来に関する声明には、ZimVieの期待、計画、見通し、製品およびサービスの提供、新製品の発売や潜在的な臨床成功を含むがこれに限定されない声明が含まれます。そのような声明は、経営陣の現在の信念、期待、および仮定に基づいており、実際の結果や成果が将来に関する声明と大きく異なる可能性がある重大なリスク、不確実性、および状況の変化にさらされています。そのようなリスクや不確実性の一部のリストおよび説明については、ZimVieが米国証券取引委員会(SEC)に提出した定期報告書をご覧ください。これらの要因は、尽くされたものと解釈されるべきではなく、SECへのZimVieの提出書類に含まれる他の警告声明とともに読まれるべきです。将来に関する声明は、作成された日付のみをもって有効であり、ZimVieは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の理由により、将来に関する声明を更新または改訂する意図または義務を一切負いません。このプレスリリースの読者は、これらの将来に関する声明に依存することなく、これらの将来に関する声明が正確であると保証されることはないため、注意が必要です。この注意書きは、このプレスリリースに含まれるすべての将来に関する声明に適用されます。

