Urbanimmersive lance sa solution d’édition de produits imprimés UiPrint

SAINT-HUBERT, Québec, 06 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur leader de solutions de visites immersives 3D pour le marketing immobilier, est heureux d'annoncer le lancement de sa solution technologique d'édition de produits imprimés (dépliants/brochures) UiPrint, suivant des mois de développement, et qui permettra à Urbanimmersive de proposer une solution de conception d'impressions en ligne complète, conviviale, rapide et entièrement personnalisable pour les agents immobiliers.



Cette nouvelle solution d’édition prometteuse fait partie intégrante des synergies réalisées dans le cadre de l'intégration des activités d’HomeVisit acquise fin 2022 et de ses installations d'impression de pointe à Chantilly (VA). Cette nouvelle solution permettra de déployer à plus grande échelle les activités d’impression de la Société à un coût additionnel minimal, notamment par un déploiement dans les autres marques de la Société en Amérique du Nord.

UiPrint propose de concevoir des dépliants/brochures avec une solution unique comprenant des modèles professionnels, une bibliothèque de designs accrocheurs avec des polices, des couleurs et des images personnalisables afin de promouvoir des annonces immobilières, une synchronisation des photos et des plans d'étage efficace et l'accès à de multiples bibliothèques d'images de haute qualité qui permettront aux clients d'améliorer grandement leur contenu visuel marketing immobilier.

" Nous pensons qu'UiPrint devrait augmenter nos ventes tout en fidélisant et en attirant de nouveaux agents immobiliers et nous permettre de nous démarquer à nouveau en proposant un ensemble unique et complet de solutions de marketing imprimé. Avec la forte augmentation des prix du marketing en ligne ces dernières années, le marketing imprimé est aujourd'hui une solution marketing tangible en croissance et rentable qui offre un taux de conversion élevé », a déclaré Simon Bédard, Chef de la direction par intérim et Chef de la direction financière d’Urbanimmersive.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

