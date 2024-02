El Clima en la Boleta: Opinión pública

Inscribirse al boletín semanal El Clima en la Boleta.

Bienvenido/a a El Clima en la Boleta, el correo semanal del equipo editorial de Covering Climate Now sobre las elecciones. Nuestro objetivo para las próximas 40 semanas es ayudarles a ti y a tu redacción a integrar la crisis climática en la cobertura electoral — local, estatal y nacional — de este año. Cada semana presentaremos un tema, ofreceremos algunos consejos para integrarlo a tu cobertura y compartiremos los trabajos más inspiradores que tu medio y otros están produciendo. Read the English language version of Climate on the Ballot here.

Esta semana: Opinión pública

El público estadounidense no está tan dividido acerca del cambio climático como podría suponerse. La encuesta definitiva sobre el clima, del Programa de Comunicación del Cambio Climático de Yale, muestra que el número de personas en Estados Unidos que están convencidas de que el calentamiento global está ocurriendo supera a las que no lo creen, en una proporción de casi cinco a uno (72% contra 15%). Así que mientras algunos candidatos se refieren al clima como un asunto muy discutible (o incluso como “un engaño”), tanto votantes como científicos saben que no es así.

Ideas para tu cobertura

Explora los datos de Yale para tu área metropolitana. Investiga qué opinan tu audiencia sobre el cambio climático y entrevista a diferentes personas para conocer su punto de vista.

Entrevista a tus funcionarios electos, especialmente a los que se están postulando para cargos públicos este año, acerca de lo que están haciendo para atender la crisis climática localmente. Si se oponen a proyectos relacionados con el clima, pídeles que expliquen por qué.

Elabora perfiles de personas que están transformando las nociones más convencionales de la acción climática: cazadores preocupados por el medio ambiente, líderes religiosos preocupados por la Tierra, o propietarios de pequeños compañías que deben adaptar sus modelos de negocio debido a los impactos climáticos.

Inspírate

La radio pública en New Hampshire informó cómo estos jóvenes republicanos están ejerciendo presión sobre su partido para que actúe por el clima.

El New York Times escribió aquí sobre un pescador que anima a sus vecinos a considerar el cambio climático cuando vayan a votar.

Esta encuesta del Centro de Investigación Pew muestra que dos terceras partes del público estadounidense opina que el país debería dar prioridad al desarrollo de fuentes de energía renovables, como el viento y el sol, por encima de la expansión de la producción de combustibles fósiles.

Artículo destacado

En este artículo del New York Times, la reportera de clima y política, Lisa Friedman, analiza en qué está fallando la Administración Biden a la hora de comunicar los logros climáticos de la Ley de Reducción de la Inflación. Algunas de esas mismas críticas podrían aplicarse a la cobertura que la prensa está haciendo de la histórica ley.

¿Quieres compartir tus comentarios y las historias que este boletín te ha inspirado? Escríbenos a editors@coveringclimatenow.org.