Urbanimmersive reçoit une ordonnance d'interdiction d’opérations (‘CTO’)

SAINT-HUBERT, Québec, 05 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur leader de solutions de visites immersives 3D pour le marketing immobilier, a reçu une ordonnance générale d'interdiction d'opérations (« CTO ») émise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») étant le principal organisme de réglementation) conformément à la Politique nationale 12-203 et l'Organisme canadien de réglementation des investissements (« CIRO ») ont suspendu les transactions sur les actions de la Société.



Le CTO a été délivré en raison du non-respect de la date limite de dépôt du 28 janvier 2024 pour déposer ses états financiers annuels audités, accompagnant le rapport de gestion et les certificats connexes du Chef de la direction et du Chef de la direction financière pour son exercice clos le 30 septembre 2023, comme l'exige les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le retard dans le dépôt est dû au fait que les anciens auditeurs de la Société n'ont pas renouvelé leur mandat et au processus en cours visant à trouver un nouvel auditeur dans un court délai dans la saison occupée et cela, à coût raisonnable.

La Société continuera à fonctionner dans le cours normal de ses activités, à remplir ses contrats et obligations commerciaux et a l'intention de demander immédiatement la révocation du CTO dès que ses documents annuels seront dûment déposés.

Démarches de financement

Au cours de la dernière année, en complétant le processus d'intégration de ses récentes acquisitions, la Société a considérablement rationalisé ses opérations, ce qui comprend une réduction de son effectif qui représente des économies de près de 2 millions $ par année. Même avec une baisse de ses revenus impactée particulièrement par les conditions difficiles du marché immobilier en 2023, la Société estime qu'elle devrait être en mesure de générer des flux de trésorerie disponibles positifs au cours des 12 prochains mois. Cependant, en raison de ses liquidités limitées en cette fin de basse saison et de tranches de financement complétées moins importantes que prévues l'année dernière, Urbanimmersive a poursuivi ses efforts ces dernières semaines afin de lever des capitaux pour financer son fonds de roulement et la croissance de ses activités, et continuera à poursuivre ces initiatives. Comme il n'y a aucune garantie quant au résultat à ce jour, la Société a décidé d'explorer d'autres alternatives pour générer des liquidités à court terme, ce qui pourrait inclure la vente de certains actifs. La Société n'a pris aucune décision à ce jour et rien ne garantit qu'elle aboutira à un résultat favorable.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction par intérim et Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com