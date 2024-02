Curia erhält CDMO Leadership Award 2024

Curia wird für seinen Service in der CDMO-Branche ausgezeichnet

ALBANY, New York, Feb. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute bekannt, dass es mit dem CDMO Leadership Award 2024 in der Kategorie „Service, Small Pharma Group“, ausgezeichnet wurde. Die Preise werden bereits zum 13. Mal von Outsourced Pharma und Life Science Leader verliehen.



„Curia fühlt sich geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten“, so Philip Macnabb, CEO von Curia. „Diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement für die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden in allen unseren F&E- und Produktionsangeboten, und wir freuen uns ganz besonders, von den Partnern, die wir unterstützen, für dieses Engagement gewürdigt zu werden.“

Die Gewinner der CDMO Leadership Awards werden auf der Grundlage einer Marktforschung von Industry Standard Research („ISR“) ausgewählt, um CDMOs auszuzeichnen, die die Erwartungen ihrer Kunden erfüllen oder übertreffen. Für die diesjährige Preisverleihung wurden 98 Auftragsfertiger im Rahmen der jährlichen ISR-Umfrage zum Qualitätsbenchmarking in der Auftragsfertigung anhand von 23 Leistungskennzahlen bewertet. Die Teilnehmer an der Umfrage bewerten nur Unternehmen, mit denen sie in den letzten 18 Monaten an einem ausgelagerten Projekt gearbeitet haben. Curia wurde auf der Grundlage des Feedbacks der Befragten in der Kategorie „Small Pharma“ ausgezeichnet.

„Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner des CDMO Leadership Award 2024. Durch das Votum Ihrer Kunden werden Sie als die Besten im weltweiten Outsourcing der Entwicklung und Fertigung in der Biopharmabranche anerkannt“, so Louis Garguilo, Chief Editor und Conference Chair von Outsourced Pharma. „Die Preisträger haben ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen beibehalten und erweitert, um die Anforderungen eines vielfältigen Kundenstamms zu erfüllen; sie haben die zusätzliche Qualität und Zuverlässigkeit geliefert, die für neuartige Prozesse und Produkte so wichtig sind, und sie haben die engsten Beziehungen zu ihren Kunden aufgebaut. Das Jahr 2023 wurde mit vielen ungeklärten Fragen eingeläutet. Die Gewinner des CDMO Leadership Award 2024 sind jene Unterstützungsunternehmen, die die Herausforderungen im vergangenen Jahr am erfolgreichsten gemeistert haben.“

Über Curia

Curia ist ein Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen (CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von 27 globalen Standorten und über 3.500 Mitarbeitenden, das gemeinsam mit seinen Kunden aus dem Bereich der Biopharmazie lebensverändernde Therapien auf den Markt bringt. Unser Angebot an Biologika und kleinen Molekülen reicht von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische und analytische Fähigkeiten. Unsere wissenschaftlichen und verfahrenstechnischen Experten sowie unsere hochmodernen Anlagen bieten erstklassige Erfahrung in der Herstellung von Wirkstoffen und Arzneimitteln. Von der Neugierde bis zur Heilung leisten wir jeden Schritt, um das Leben der Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.

