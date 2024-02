Miedo, mentiras y lucro: el uso de redes sociales por los grupos criminales en México

[2] Telegram es una aplicación de mensajería cifrada, lo que significa que el contenido de las publicaciones no puede ser leído por las personas que están en la cadena de comunicación. Se diferencia de otras aplicaciones similares en que cuenta con “canales” que permiten que muchas personas se unan. Esos canales tienen una audiencia más amplia y, sin embargo, el contenido no es visible para los moderadores. Para más detalles sobre los peligros de las aplicaciones de mensajería cifrada, ver “Are private messaging apps the next misinformation hot spot?”, The New York Times, 30 de junio de 2021. “Telegram gains users but struggles to remove violent content”, Trust and Safety Foundation, 2021.