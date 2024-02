L’équipe de Crakmedia finaliste aux DevOps Excellence Awards

QUÉBEC, 31 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe DevOps de Crakmedia a eu l’honneur d’être nommée finaliste aux prestigieux DevOps Excellence Awards. L’événement se tiendra à Londres, le 14 mars 2024, à l’hôtel The Montcalm Marble Arch. La petite mais puissante équipe de Crakmedia a été nommée dans la catégorie Best DevOps Team aux côtés de d’équipes d’IBM, de la banque HSBC, de la société d’état britannique ESO, de la financière Hymans Robertson et du développeur Head Channel.



Le DevOps Excellence Awards est un concours organisé par la société britannique TheChannelCo afin de récompenser les produits, les projets, les entreprises, les équipes et les individus se démarquant en matière d’innovation de la gestion des opérations de développement.

Cette nomination est une grande source de fierté pour Martin Bélisle, directeur de l’équipe DevOps de Crakmedia: « Nous avons réuni une équipe franchement formidable. Chaque personne, individuellement est douée, mais ensemble, c’est la meilleure équipe DevOps qu’une entreprise puisse avoir. Grâce à eux, notre infrastructure informatique est plus solide que bien d’autres entreprises qui ont deux ou trois fois notre taille. ».

L’équipe de DevOps est un ajout récent chez Crakmedia pour soutenir la croissance et la complexité de son écosystème de développement et de distribution de contenu web. L’infrastructure DevOps de Crakmedia représente un défi de taille pour la petite équipe:

600 cloudfronts délivrant chaque mois plus de 2 pétaoctets de données dans le monde entier

1,2 milliard d'actions WAF (pare-feu d'application web) chaque mois

Plus de 1400 secrets (jetons API, clés de chiffrement, noms d'utilisateur, mots de passe, etc.) dans environ 500 pipelines différents

Un réseau de plus de 2000 domaines, qui s'agrandit chaque jour

185 hôtes et 1370 conteneurs surveillés chaque mois



La jeune équipe de 6 personnes a eu la lourde tâche de rapatrier toutes les activités de gestion des opérations de développement au sein de l’entreprise et rebâtir toute l’infrastructure informatique sur des bases solides et consolidées. Le défi a été d’autant plus grand après l’annonce, en août, de l’arrêt imminent des activités de Stackpath et Highwind qui a forcé la migration massive de tous les réseaux de distribution de contenu en l’espace de quelques semaines à la fin de 2023.

Une telle reconnaissance est pour l’entreprise un gage de son expertise en développement web, contribuant à faire de Crakmedia l’une des entreprises de marketing numérique ayant la croissance la plus forte au pays. L’entreprise s’est démarquée récemment dans le classement canadien Canada’s Top Growing Companies 2023 du Globe & Mail ainsi que dans le palmarès québécois Leaders de la croissance 2023 du magazine L’Actualité.

À propos de Crakmedia

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations: crakmedia.com

