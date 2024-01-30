開普敦，南非, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 非洲頂尖的遊戲發行商和電子商貿平台 Carry1st 宣布獲得了 Sony Innovation Fund 的策略性投資，後者是 Sony Group Corporation （「Sony」）旗下的創投機構。 Carry1st 是 Sony Innovation Fund: Africa 的首個投資對象，該基金 由 Sony 設立 ，旨在支援非洲娛樂業務的發展。



隨著業界應用科技的速度越來越快，非洲遊戲產業擁有超過 2 億名獨立玩家 ，而且 根據 Newzoo 和 Carry1st 的數據 ，其市場規模到了 2024 年將超過 10 億美元。 雖然正式的遊戲機在當地數量有限，但非洲為該行業提供了令人難以置信的發展機會，尤其是目前即時在線服務日漸興起。

Carry1st 行政總裁兼聯席創辦人 Cordel Robbin-Coker 表示：「我們很高興與 Sony Innovation Fund: Africa 攜手合作。 這個合作關係有助 Carry1st 推動非洲遊戲業界共創輝煌未來。 Carry1st 認為非洲遊戲機市場是一個被嚴重低估的機會。 我們在當地實力雄厚，與 Sony 在遊戲和娛樂方面的專業知識互相結合，堪稱相輔相成。 我們希望一起為非洲各地的玩家引進世界上最好的遊戲。」

Sony Ventures Corporation 歐洲，中東及非洲董事總經理 Antonio Avitabile 表示：「我們衷心歡迎 Carry1st 成為公司在非洲的首個投資對象，大家為此深感雀躍。 我們相信非洲遊戲市場存在有待開發的巨大潛力，並希望透過投資於 Carry1st 來深入體會並作出貢獻。 Carry1st 擁有世界一流的管理團隊，我們期待彼此緊密合作，支援公司發展並與 Sony Group 公司一起探索潛在商機。」

關於 Carry1st

Carry1st 是非洲頂尖的遊戲和數碼內容發行商， 其使命是為業界解決難題，在前沿市場傳播精彩內容。 Carry1st 開發、發布遊戲及作出授權，並透過 Pay1st 有效地從遊戲獲利，後者是專屬的替代性支付平台和數碼遊戲產品的 網店 。 Carry1st 與 Activision 、 Supercell 和 Riot Games 等公司合作，幫助推廣 Call of Duty: Mobile 和 Valorant 等遊戲，並推出了針對非洲玩家的 Africa Glam (Nanobit)、 Mancala Adventures 、 SpongeBob Krusty Cook-Off 、 Ludo Blitz 和 Mine Rescue 等遊戲。 自 2018 年成立以來，Carry1st 已籌集超過 6,000 萬美元，吸引了眾多投資者，其中包括 Andreessen Horowitz (a16z)、BITKRAFT、Google、Riot Games 和 Nas。

關於 Sony Ventures Corporation

Sony Ventures Corporation 管理 Sony Innovation Fund（SIF），該基金投資於各個階段的新興科技公司以及解決全球環境挑戰的初創企業。 SIF 與開創性的初創企業合作，協助推動顛覆性科技的發展、開展新業務、為環境作出貢獻，同時尋求投資回報。 Sony Ventures Corporation 的總部位於日本。 如欲了解詳情，請瀏覽 www.sonyinnovationfund.com 。