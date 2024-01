La patience des syndiqué(e)s des Fermes Lufa de Laval enfin récompensée !

MONTRÉAL, 29 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC 501), est fier d'annoncer la signature de la première convention collective des syndiqué(e)s des Fermes Lufa à Laval. Après une négociation difficile qui s’est étendue sur trois années, la patience des syndiqué(e)s est enfin récompensée. Nous saluons la détermination inébranlable des employés, qui ont dû surmonter de nombreuses embûches, dont les multiples contestations de leur employeur devant le Tribunal administratif du travail, visant à entraver leur syndicalisation.



Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 janvier 2024, les membres ont adopté dans une très forte majorité les termes de leur toute première convention collective. Celle-ci est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2024, pour une durée de 3 ans. Nos membres de cette serre hydroponique commerciale sur toit urbain s’affairent à cultiver et à distribuer des fruits et légumes frais, locaux et responsables. Ce concept unique et novateur garantit la disponibilité de produits frais et locaux en étant respectueux de l'environnement. Nous sommes très fiers de les compter dans la grande famille des TUAC.

Les points marquants de cette première convention collective comprennent notamment une augmentation significative des salaires, positionnant les taux parmi les plus élevés de l'industrie. En plus d’avoir obtenu des augmentations pendant les négociations, les employés auront maintenant une échelle salariale qui assurera une rémunération à la hauteur de leur expérience dans l’entreprise. Ainsi, les aides-serre/récolteurs commenceront à 17 $ de l’heure pouvant aller jusqu’à 24,25 $ tandis que les assistants-agronomes seront payés de 24,80 $ à 30,50 $ de l’heure. De plus, chaque syndiqué(e) en activité recevra une prime de signature de 250 $, ainsi que 250 $ par année complète de service. Cela représente entre 10 % à 21 % d’augmentation pour nos membres. Le rattrapage salarial selon les années de service va également assurer une rémunération plus juste et une stabilité pour nos membres.

Parmi les autres avancées, la convention prévoit le maintien et la bonification de certains avantages comme une prime de formation de 1,25 $ l'heure travaillée, une prime d'arrachage de plantes de 20 $ par jour, et le rabais de 30 % sur toute commande de panier. Les salarié(e)s bénéficieront également d'une allocation pour l'utilisation du véhicule personnel, d'une participation de l’employeur au REER du Fonds de solidarité FTQ, ainsi que d’autres avantages en termes de vêtements et d'équipements fournis par l'employeur.

La convention inclut également une disposition pour une semaine réduite de travail, la mise en place d'une clause sur le droit de refus et la possibilité d'un horaire d'été débutant à 5h30 du matin, en période de chaleur intense.

Cette entente a été conclue et acceptée par les membres alors que les salariés de la serre Lufa de Ville Saint-Laurent s’apprêtent à eux aussi commencer leurs négociations pour leur premier contrat de travail syndiqué.

« Je salue cette avancée majeure pour les travailleurs et les travailleuses de Lufa à Laval. Cette entente jette une bonne base pour la campagne de syndicalisation en cours visant l’ensemble des serres Lufa et son centre de distribution. Ensemble, nous écrivons l'histoire du progrès et de la justice pour les travailleurs et les travailleuses de serre. Unis, nous façonnons un avenir où la dignité au travail est non négociable », déclare le président des TUAC 501, Alain Lachaîne.

À propos des TUAC 501

Avec ses quelque 19 000 membres répartis dans plus de 410 entreprises, le syndicat des TUAC 501 fait partie du plus important syndicat francophone de l’alimentation et du commerce de tout le Québec en plus de représenter des membres dans le nord du Nouveau-Brunswick. Notre organisation élargie compte plus de 55 000 membres au Québec, 255 000 au Canada et au-delà de 1,4 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l’industrie alimentaire et le commerce, ainsi que dans d’autres domaines tels les emplois de service, de transformation, de fabrication, ainsi que les emplois techniques et professionnels. Pour plus d’information sur les TUAC 501, visitez le www.tuac501.org.