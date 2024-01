Des partenariats juridiques majeurs

PALM BEACH, État de Floride, 28 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d’une démarche d’envergure marquant l’élargissement de son portefeuille d’activités et d’investissements, C.K. McWhorter annonce la signature d'un accord de représentation juridique de première importance, et des prochains projets visant le secteur du sport. McWhorter s’est associé à deux cabinets juridiques de premier plan, à savoir Frankfurt Kurnit Klein & Selz, PC et Becker & Poliakoff, P.A. pour représenter sa fondation dans le domaine du divertissement et en matière de valeurs mobilières et de conformité, respectivement. Ces partenariats se matérialisent à un moment charnière pour McWhorter, à l’heure où la fondation s’apprête à initier des débats à propos de la propriété sportive dans les 30 à 120 prochains jours. Fort de son expertise en droit du divertissement, le cabinet Frankfurt Kurnit Klein & Selz, PC garantira à M. C.K. McWhorter une représentation exhaustive au cœur de ce secteur dynamique. Parallèlement, le cabinet Becker & Poliakoff, P.A. proposera ses services spécialisés en matière de valeurs mobilières et de conformité, assurant ainsi une surveillance rigureuse à mesure que les sociétés de McWhorter défrichent le parcours complexe du cadre réglementaire.



C.K. McWhorter ou le jeune homme turbulent devenu génie de la finance

Dans le monde de la finance, où les méthodes conventionnelles sont souvent synonymes de succès, McWhorter se présente comme un brillant exemple de ténacité, d’anticonformisme et d’agilité tout sauf traditionnelle. C.K. McWhorter, dont le nom rime aujourd'hui avec audace et innovation, s’est tracé un chemin unique à travers les tumultes de la vie et des affaires, et représente désormais un symbole d’espoir pour tous ceux qui font preuve du courage nécessaire pour remettre en question le statu quo.

L’anticonformiste de la finance

Dans le domaine de la finance, du luxe et des technologies, l’impact de McWhorter est absolument indéniable. Son approche multisectorielle, menée avec une remarquable perspicacité spéculative, démontre sa profonde compréhension de la complexité actuelle du monde des affaires. Son portefeuille, riche en propriété intellectuelle, secrets d'affaires et innovations centrées sur les données, le positionne à l’avant-garde de la révolution des produits de luxe, des données et de la technologie.

Dans le monde de la finance, le caractère disruptif de McWhorter est incontestable. Il explore spéculativement de multiples secteurs avec un grand recul, tout en adhérant totalement à l’hégémonie de la propriété intellectuelle et des secrets d'affaires. Sa capacité à côtoyer les élites de la finance et à sortir son épingle du jeu lorsque les enjeux se resserrent témoigne de sa ténacité, et lui confère le statut de visionnaire.

Un accueil chaleureux aux investisseurs non qualifiés comme partenaires

Dans le cadre de ses projets, McWhorter s’inspire du regretté sénateur John Lewis, qui encourageait les gens à prendre position en disant : « N’ayez jamais peur de faire du bruit et d’avoir des ennuis, le genre d’ennuis constructifs et nécessaires ». Cette percutante philosophie d’action est le fil directeur de McWhorter, qui a d’ailleurs eu l’honneur de rencontrer le sénateur Lewis avant son décès. Comme il l’a rappelé lors de son entretien avec la faculté de droit de l’Université de Chicago en 2018, et faisant également écho à ce sentiment, David Rubenstein a un jour convenu avec McWhorter que : « La tâche la plus noble de l’être humain consiste à utiliser son temps, son énergie et son argent pour contribuer à améliorer la vie des autres ». Monsieur Rubenstein, cofondateur du groupe Carlyle, a également gentiment plaisanté avec McWhorter en personne, assurant que le capital-investissement était la plus grande vocation de l’humanité. Cette interaction brève mais déterminante avec l’homme d’affaires américain a mis en exergue les responsabilités qui accompagnent toute réussite en finance.

Des salles d’audience aux salles de conférence

Le parcours de McWhorter est empreint d’esprit critique et de scepticisme, ce qui n’est pas sans rappeler les premières épreuves auxquelles ont été confrontés des investisseurs légendaires comme Warren Buffett. Faisant face à son passé avec une honnêteté sans faille, McWhorter incarne la philosophie selon laquelle le véritable caractère ne se forge pas sans erreurs, mais bien au gré d’épreuves qui permettent d’apprendre, de mûrir et de rectifier ses fautes. Le parcours de McWhorter illustre parfaitement le pouvoir de la ténacité et de la transformation. Tout comme Warren Buffett, qui a ouvertement évoqué ses faux pas de jeunesse, notamment sa pratique du vol à l’étalage, l’histoire de McWhorter montre combien les premiers défis de la vie d’une personne ne laissent pas présager de son avenir. Sa volonté de partager ses propres expériences en matière d’adversité et de réussites constitue une lueur d’espoir et un guide pour les entrepreneurs en devenir. Dans un monde où les parcours des magnats des affaires apparaissent souvent maîtrisés au point de devenir romanesques, la transparence de McWhorter sur son passé établit une nouvelle norme, soulignant l’importance de reconnaître ses imperfections et d’en tirer des leçons.

Une famille qui s’est construite dans la résilience et la cohésion, et témoignant d'un engagement sans faille envers un objectif d’envergure

La famille McWhorter est un symbole de solidarité au-delà de son origine ethnique, qui a su remettre en question les normes sociétales et favoriser une culture d’acceptation et d’unité à travers toutes les ethnies et religions. Son parcours est marqué par le dépassement des barrières culturelles comme celles du « redlining » ou la discrimination bancaire pour l’accès à l’immobilier dans certaines des zones résidentielles les plus importantes d’Amérique, mais aussi par le terrible acharnement policier basé sur les préjugés. La forte affection règnant au sein de la famille est aussi un exemple d’inclusivité, et inspire nombre d'entre nous, preuve que l’amour inconditionnel et l’unité peuvent être de puissants moteurs de changement.

La course aux milliards en liquidités

C.K. McWhorter, leader charismatique et détenteur des intérêts majoritaires d’une société évaluée à plusieurs milliards de dollars, nous offre un exemple de parcours financier hors du commun, bien que parsemé de nombreux défis. Sa valeur nette, majoritairement non liquide et liée à la valorisation de sa société, s'est considérablement renforcée grâce à l’intégration d’un grand nombre d’investisseurs non qualifiés, témoignant encore de son approche inclusive et innovante. Cette stratégie a néanmoins donné lieu à des épreuves complexes, notamment pour parvenir à valider sa valeur nette dans les cercles financiers conventionnels, à obtenir un parrainage institutionnel pour d’éventuelles introductions en bourse des sociétés de son portefeuille et à s’orienter à travers les subtilités de l’exécution d’un achat à effet de levier (AEL) au sein d’un environnement non inclusif. Ces efforts mettent en lumière non seulement le grand sens des affaires de McWhorter, mais également les obstacles auxquels il a dû faire face pour démocratiser les opportunités d’investissement de haut niveau et se faire une place dans des bastions financiers étroitement contrôlés.

En conclusion : Une lueur d’inspiration

La saga de C.K. McWhorter est un récit captivant qui défie les pronostics, brise le plafond de verre et ouvre de nouvelles voies. Son parcours inspire les entrepreneurs et innovateurs en devenir, et fait non seulement office de modèle de réussite, mais témoigne également de la toute puissance de la résilience, de l’imagination et d'un inébranlable engagement. Alors qu’il poursuit son parcours à travers les écosystèmes en constante évolution de la finance et des technologies, McWhorter représente une source d’inspiration, et éclaire la voie pour les générations à venir.

Ce communiqué de presse est uniquement publié à titre informatif et ne saurait constituer un conseil juridique, financier ou d'investissement. Il n’a pas valeur à fournir des recommandations, des approbations ou des stratégies d’investissement spécifiques d'aucune sorte. Les informations contenues dans le présent document sont modifiables sans préavis.

Considérations réglementaires :

Le présent communiqué de presse n’a pas pour objet de constituer une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres. Toute offre, vente ou tout achat sera effectué conformément aux lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières. La Fondation McWhorter n’est pas enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et peut déroger aux exigences réglementaires. Toute décision d’investissement doit être prise en consultation avec les conseillers juridiques et financiers appropriés, en tenant compte de la situation individuelle et des objectifs des investisseurs potentiels.

Déclarations prospectives :

Les déclarations prospectives induisent des risques et des incertitudes inhérents, et nous vous conseillons de ne pas vous y fier indûment. Nous ne nous engageons à aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige. Les résultats ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués ou suggérés dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, sans s’y limiter, les évolutions réglementaires et juridiques, les conditions du marché et l’issue des négociations. Nous déclinons toute intention ou obligation de mise à jour publique ou de modification de ces déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d182480b-2094-4c0f-90a3-32eeee7ee696

Pour les demandes médias, veuillez contacter : Tatyana Kovalevich Adjointe de direction principale Tatyana.kovalevich@McWhorter.Foundation