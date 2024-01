SPLC Denounces Governors’ Defiance of U.S. Constitution, Supreme Court and Failure to Protect People Seeking Asylum

ENGLISH VERSION

Montgomery, Ala. — Today, in response to a joint statement issued by 25 governors in support of Texas’ refusal to comply with the Supreme Court’s ruling on the state’s use of razor-wire barriers at the border, the Southern Poverty Law Center (SPLC) issued the following statement:

“We condemn the constitutional stand-off that the governor of Texas is manufacturing, and the loss of life and humanity Texas’ actions are producing,” said Efrén C. Olivares, interim director of strategic litigation at the Southern Poverty Law Center. “What’s more outrageous is that the governors of 25 other states — including every governor in the Deep South — have signed a letter supporting this defiance of the U.S. constitution and engaging in dog-whistle politics that energize extremist actors and endanger the lives of vulnerable people.”

“Gov. George Wallace stood in a schoolhouse door and pledge to defend ‘segregation forever’ to deny Black Alabamians the equal right to an education. Gov. Abbott is stringing up razor wire along the Rio Grande to deny Black and Brown people fleeing persecution the right to apply for asylum. This flagrant disregard for human and constitutional rights harkens back to the worst of the South’s history. We will not allow that history to be repeated. The SPLC will continue its legacy of working in the courts and in community to ensure the promise of equal justice under law is a reality for all,” concluded Olivares.

SPANISH VERSION

Montgomery, Ala. — El día de hoy, en respuesta al comunicado de 25 gobernadores en apoyo al gobernador de Texas en su desacato de un fallo de la Suprema Corte sobre jurisdicción sobre el alambre de púas colocado en la frontera sur del país, el Centro Legal para la Pobreza del Sur (SPLC, por sus siglas en inglés), emitió el siguiente comunicado:

“Rechazamos de la manera más enérgica el intento del gobernador de Texas de crear una crisis constitucional y lamentamos la pérdida de vida que sus acciones han ocasionado,” dijo Efrén C. Olivares director interino de litigio estratégico con SPLC. “Es también indignante que los gobernadores de 26 estados — incluidos todos los gobernadores de los estados del Sur — hayan suscrito una carta en apoyo de dichas acciones y al irrespeto al orden constitucional. Es una jugarreta política muy peligrosa, y que alienta a sectores extremistas y pone en peligro la vida de personas en situación de vulnerabilidad.”

“El gobernador George Wallace pronunció ante la puerta de una escuela su compromiso de defender la ‘segregación por siempre’ y de negar a las personas afrodescendientes de Alabama el derecho igualitario a la educación. Ahora el gobernador Abbott ha colocado alambre de púas a lo largo del Rio Bravo para negar a las personas que huyen de la persecución — en su mayoría personas hispanas y afrodescendientes — el derecho a solicitar asilo. Esta flagrante violación de los derechos humanos y constitucionales nos remonta a los peores capítulos de la historia del Sur de nuestro país. No permitiremos que esta historia se repita. SPLC continuará su trayectoria de lucha en las cortes y de la mano de la comunidad para garantizar que la promesa de este país de equidad y de justicia sea una realidad para todos,” concluyó Olivares.