Stelmine annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

QUEBEC, 26 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada. (« Stelmine ») (STH-TSXV) annonce aujourd’hui les résultats de l’assemblée annuelle de ses actionnaires tenue en date de ce jour (l’« assemblée »). Lors de l’assemblée, les candidats proposés par la direction, soit André Proulx, Emmanuel Goulet, Isabelle Proulx, Michel Boily, Normand Goulet et Vaughn David Bricknell ont été élus à titre d’administrateurs de la Société. Brunet Roy Dubé, CPA S.E.N.C.R.L, ont été nommés en tant qu’auditeurs indépendants de la Société et le régime d’options d’achat d’actions (le « régime d’options ») a été réapprouvé par les actionnaires de la Société.



Stelmine est fière d’accueillir Monsieur Bricknell comme membre de son équipe et est convaincue qu’il jouera un rôle actif dans la croissance de Stelmine. M. Vaughn David Bricknell un gestionnaire de projet/fonds, avec 28 ans d'expérience dans les services financiers. Depuis 1995, il est membre directeur de Madewell Investments CC en Afrique du Sud, où ses responsabilités comprennent l'analyse et la gestion de portefeuille jusqu'aux fonds communs de placement post-retraite, la réconciliation des commissions, la structuration et les accords d'achat et de vente. Depuis 2016, il est également directeur financier de Fortune Fuels Limited en Afrique du Sud, où il supervise l'importation de carburant, la distribution des ventes et l'entreprise de vente au détail, ainsi que la mobilisation de capitaux pour l'exploitation minière, l'aviation et les installations de stockage. Il a également été gestionnaire de fonds pour Listco Capital Limited (Hong Kong) pendant quatorze ans, où il a mobilisé des capitaux pour des opérations minières, de construction et immobilières sur trois continents. M. Bricknell est titulaire d'un B.Sc. en Quantity Surveying (économie en construction), qui porte sur la gestion de tous les aspects contractuels et financiers des projets de construction.

Par la même occasion, la Société annonce le départ de Mme Julie Lemieux comme membre de son conseil d’administration, toutefois elle continuera d’accompagner la Société à titre de conseillère. La Direction désire la remercier pour son implication au sein du conseil ainsi que son dévouement lors des campagnes de financement et la visibilité qu’elle amenait à Stelmine. Nous lui souhaitons le meilleur pour ses futurs projets professionnels.

Correctifs / Clarifications – Placement privé

Stelmine souhaite apporter certains correctifs à son communiqué de presse en date du 30 décembre 2023 relatif à son placement privé de 700 300 $ (le « placement »). Dans le cadre de la tranche finale, complétée le 29 décembre 2023, un total de 236 470 unités accréditives (et non 117 647) ont été émises. De plus, dans le cadre du placement, une somme de 40 030 $ en espèces (et non 40 005 $) a été payée à titre d’honoraires d’intermédiation. Finalement, Stelmine a renoncé au bénéfice de la clause d’accélération, décrite dans le communiqué de presse du 12 décembre 2023, afférente aux bons de souscription. Ainsi, tous les bons de souscription émis, dans le cadre du placement, seront assortis des mêmes modalités, sans clause d’accélération. Les souscripteurs seront avisés en conséquence et de nouveaux certificats de bons de souscription seront distribués.

Émission d’actions ordinaires – AGORACOM

Dans le cadre de son programme de marketing avec AGORACOM (voir communiqué de presse en date du 14 décembre 2023), Stelmine a émis à AGORACOM, le 22 décembre 2023, 376 667 actions ordinaires à un prix réputé de 0,075 $ par action, en paiement d’honoraires au montant de 25 000 $ plus taxes applicables.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie orientale sous-explorée du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore, qui se trouve très près du contact avec le même bassin. Stelmine possède 100 % des 1784 claims ou 917 km2 dans cette partie du nord du Québec, avec en particulier les projets Mercator et Courcy.

Informations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant l'utilisation anticipée du produit du Placement, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser le Placement selon les conditions décrites ci-dessus. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société l'exigent. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ces documents sont disponibles sur le site de Sedar+.

Mise en garde

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

