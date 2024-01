IFE EdTech Summit 2024: A Convergência Líder de Empreendedores de Inovação Educacional

O IFE EdTech Summit 2024, realizado no âmbito da IFE Conference do Tecnológico de Monterrey, destacou-se como o epicentro da inovação educacional, reunindo pioneiros, visionários e catalisadores para a mudança na educação.



MONTERREY, México, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na sua segunda edição, o IFE EdTech Summit, organizado como parte da IFE Conference, foi um ponto de encontro para empreendedores, investidores e principais atuantes que estão moldando o futuro da educação.

O Summit apresentou conteúdo exclusivo criado especificamente para a comunidade EdTech, e promoveu discussões relevantes sobre as últimas tendências no setor educacional. Os participantes tiveram a oportunidade de explorar tópicos importantes, como aprendizado remoto, educação personalizada e integração da inteligência artificial nos processos de ensino.

O evento concedeu os prêmios TecPrize, reconhecendo a excelência em inovação educacional, e também apresentou o Demo Day do programa IFE Launch. Este programa de aceleração internacional para EdTechs em estágio inicial visa enfrentar os desafios educacionais no Ensino Superior e/ou na Aprendizagem ao Longo da Vida.

Sabrina Seltzer, Líder de Inovação Aberta e Empreendedorismo Educacional do Instituto para o Futuro da Educação, expressou sua "profunda gratidão aos empreendedores que tornaram possível esta valiosa iniciativa, o EdTech Summit. Sua dedicação e visão são a base sobre a qual criamos um futuro educacional sólido e transformador na América Latina. Juntos, abrimos caminho para a inovação e o crescimento sustentável em tecnologia educacional."

O IFE EdTech Summit 2024 foi um espaço de inovação educacional e um encontro para mentes criativas moldarem o futuro da educação digital.

Material gráfico do IFE EdTech Summit em: https://tec.rs/IFEConference24

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é um sistema universitário privado sem fins lucrativos fundado em 1943 conhecido mundialmente por sua excelência acadêmica, inovação em educação, empreendedorismo e visão global, juntamente com seu profundo envolvimento com a indústria e os empregadores. Presente em 33 municípios e 20 estados mexicanos, a instituição tem mais de 62.000 alunos de graduação e pós-graduação matriculados, quase 7.000 membros do corpo docente e mais de 27.000 alunos de ensino médio atendidos por 2.500 professores. A instituição é credenciada pela Comissão de Faculdades da Associação de Faculdades e Escolas do Sul (SACSCOC) desde 1950. De acordo com o QS World University Rankings (2024), o Tecnológico de Monterrey ocupa o 184º lugar e está entre as 29 melhores universidades privadas de todo o mundo. O Times Higher Education Latin America University Rankings (2023) classifica a instituição em 1º lugar no México e 4º lugar na América Latina, e o The Global University Employability Ranking coloca a instituição em 1º lugar na América Latina e 78º lugar em todo o mundo. O ranking da revista Princeton Review & Entrepreneur do Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023), coloca a instituição em 6o lugar entre os cursos de graduação em empreendedorismo. O Tecnológico de Monterrey pertence a várias redes globais de prestígio, incluindo a Association of Pacific Rim Universities (APRU), Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.

