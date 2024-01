IFE EdTech Summit 2024: espacio privilegiado de encuentro para emprendedores y emprendedoras en tecnologías educativas

El IFE EdTech Summit 2024, celebrado en el marco del IFE Conference del Tecnológico de Monterrey, destacó como punto de encuentro en innovación educativa, congregando a innovadores, visionarios y catalizadores de cambio en materia educativa.



MONTERREY, México, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En su segunda edición, el IFE EdTech Summit, organizado en el marco de la IFE Conference, sirvió de punto de encuentro para emprendedores y emprendedoras, inversionistas y actores clave que esbozan el futuro de la educación.

El Summit ofreció contenido exclusivo diseñado específicamente para la comunidad EdTech promoviendo discusiones relevantes sobre las últimas tendencias en el ámbito educativo. Las y los participantes tuvieron la oportunidad de explorar temas clave, como el aprendizaje remoto, la personalización de la educación y la integración de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza.

En el evento se entregó el TecPrize, que reconoce la excelencia en innovación educativa y tuvo lugar el Demo Day del programa IFE Launch, el programa de aceleración internacional para EdTechs en etapas tempranas que buscan solucionar retos educativos en Educación Superior y/o Aprendizaje a lo largo de la vida.

Sabrina Seltzer, líder de Innovación Abierta y Emprendimiento Educativo del Institute for the Future of Educación expresó su “profundo agradecimiento a las y los emprendedores que hacen posible esta valiosa iniciativa, el EdTech Summit. Su dedicación y visión son los cimientos sobre los cuales construimos un futuro educativo sólido y transformador en América Latina. Juntos, marcamos el camino hacia la innovación y el crecimiento sostenible en la tecnología educativa”.

El IFE EdTech Summit 2024 fue un espacio para la innovación educativa y un espacio para mentes creativas que se unieron para dar forma al futuro de la educación digital.

Material gráfico IFE EdTech Summit en: https://tec.rs/IFEConference24

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tec de Monterrey

Síguenos en:

Acerca del Tecnológico de Monterrey



El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, innovación educativa, emprendimiento, visión global, orientación a la acción y vinculación con la industria y empleadores. Tiene presencia en 33 municipios de 20 estados de México; una matrícula de 62 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2024), se encuentra en la posición 184, ubicándose en el lugar 29 entre las universidades privadas del mundo. En el Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings (2023), se sitúa como la 4 en América Latina y 1 de México, y en el THE Global University Employability Ranking como #78 del mundo y #1 de México; siendo además la #6 en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur de EUA, en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.

Contactos de prensa: Tecnológico de Monterrey Pamela Granados pamela.granados@tec.mx Cel.: 81 1080 8256 Alterpraxis Daniela García daniela.garcía@alterpraxis.com Cel.: 55 5059 1135 Miranda Partners Ana Sofia Fraser sofia.fraser@miranda-partners.com