Sword Group : Résultats du 4ème trimestre 2023

C hiffre d’Affaires consolidé : 71,5 M€

Croissance Organique : + 12,6 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants

PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023, se monte à 71,5 M€ et la rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) est de 12,0% soit 8,5 M€.

Au 31 décembre, le chiffre d’affaires consolidé est de 288,1 M€ avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,1 % soit 34,8 M€. Le chiffre d’affaires sans AAA est de 281,6 M€ et la rentabilité est de 12,3 %.

La position cash nette incluant les actions propres, hors normes IFRS, se monte à 32,6 M€ au 31/12/2023.

COMPTES DU 4ème TRIMESTRE 2023

Q4 | Chiffres non audités



M€ 2023 2022 (2) Croissance

Organique (1)



Chiffre d’affaires 71,5 72,3 +12,6 %



EBITDA 8,5 9,6 -



Marge d’EBITDA 12,0 % 13,2 % -









(1) à périmètre et à taux de change constants



(2) intègre le chiffre d’affaires 2022 de AAA. AAA a été déconsolidée le 01/06/2023.





COMPTES ANNUELS 2023



Année | Chiffres non audités



M€ 2023 2023 sans AAA 2022 (2) Croissance

Organique (1)



Chiffre d’affaires 288,1 281,6 265,7 +19,0 % EBITDA 34,8 34,5 33,1 - Marge d’EBITDA 12,1 % 12,3 % 12,5 % -





(1) à périmètre et à taux de change constants

(2) intègre le chiffre d’affaires 2022 de AAA. AAA a été déconsolidée le 01/06/2023.





ANALYSE

La performance du 4ème trimestre est en adéquation avec notre budget qui prenait en compte les éléments suivants :

- Anticipation d’une croissance durable située entre 13 et 15 % par an jusqu’en 2028,

- Démarrage de contrats importants en Suisse et au BeLux.

La performance 2023 est supérieure au budget annuel, qui anticipait 15 % et non pas 19 % de croissance organique.

La collecte de cash a été importante au 2ème semestre.

En intégrant les actions propres, nous sommes passés de 15,8 M€ au 30/06/2023 à 32,6 M€ au 31 décembre 2023.





PERSPECTIVES

Le Business Plan 2024-2028, qui prévoit une rentabilité constante et une croissance supérieure à 13 % par an, a fait l’objet d’un plan stratégique qui sera présenté lors de la réunion annuelle (réunion SFAF) du 7 mars à Paris.

En conséquence, le Groupe prévoit en 2024 un Chiffre d’Affaires supérieur à 316 M€, hors croissance externe.



AGENDA

Prochaines dates



07/03/24

Réunion de Présentation des Résultats Annuels 2023, 10 heures, Paris

25/04/24

Publication du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2024

