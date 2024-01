Tecnológico de Monterrey Anuncia Vencedores do TecPrize

Durante a IFE Conference, foi realizada a cerimônia de entrega dos prêmios TecPrize 2023. O TecPrize é uma iniciativa de inovação aberta do Instituto Tecnológico de Monterrey para o Futuro da Educação, com o objetivo de promover e fornecer soluções para os desafios educacionais na América Latina e no Caribe.



Ao longo do ano, foram recebidas 130 inscrições de 17 países da América Latina e do Caribe, das quais 10 foram finalistas.

MONTERREY, México, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como parte da IFE Conference, o mais importante congresso de inovação educacional para países de língua espanhola, foi realizada a cerimônia de premiação 2023 TecPrize. Esta iniciativa conjunta busca promover soluções para os desafios educacionais da região latino-americana, com foco na redução da lacuna de competências para o futuro do trabalho.

Todos os anos, através de um convite para apresentação de propostas, são identificados projetos que abordam desafios específicos. Em 2023, a questão colocada foi: Como podem os adultos expandir as competências pessoais e profissionais de que necessitam para o seu desenvolvimento na vida e participar na transformação das suas comunidades?

Um total de 130 projetos foram recebidos de empreendedores de 17 países da América Latina e do Caribe, com o objetivo de abordar a questão apresentada.

Os vencedores do 2023 TecPrize são:

Excuela, de Gonzalo Yrigoyen, primeiro lugar, do Peru, é uma empresa EdTech com um impacto social positivo que desenvolveu um sistema de aprendizagem móvel para funcionários da linha de frente de organizações e empresas, bem como para indivíduos em comunidades carentes.





NETZUN, de Juan Carlos Solidorio, segundo lugar , do Peru, é uma plataforma de aprendizagem online que oferece mais de 650 cursos online e mais de 50 especializações.





, do Peru, é uma plataforma de aprendizagem online que oferece mais de 650 cursos online e mais de 50 especializações. Simon, de Matthieu Dahirel, terceiro lugar, do México, ensina as microempresas a aumentar sua competitividade como varejistas, produtores, clientes e fornecedores por meio de uma plataforma de micro aprendizagem.



“Em todas as edições do TecPrize, convocamos líderes e especialistas de diversas áreas, e exploramos os desafios educacionais da região e do mundo. Estamos muito contentes em poder celebrar as conquistas de empreendedores apaixonados, que representam a essência da iniciativa de inovação aberta, ao mesmo tempo em que impulsionam soluções concretas para os desafios educacionais na América Latina e no Caribe”, disse Sara Segundo, líder da iniciativa TecPrize.

Esta competição é realizada anualmente, e renomados especialistas da região, associados ao mundo do empreendedorismo educacional, são convidados a participar da sua equipe de jurados. Ao longo dos quatro anos do evento TecPrize, recebemos a inscrição de mais de 700 projetos de 70 países, todos oferecendo soluções para os desafios colocados.

Para ver fotos do evento, clique em: https://tec.rs/IFEConference_Day2.

Visite o Newsroom do Tecnológico de Monterrey

Siga-nos nas redes sociais:

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é um sistema universitário privado sem fins lucrativos fundado em 1943 conhecido mundialmente por sua excelência acadêmica, inovação em educação, empreendedorismo e visão global, juntamente com seu profundo envolvimento com a indústria e os empregadores. Presente em 33 municípios e 20 estados mexicanos, a instituição tem mais de 62.000 alunos de graduação e pós-graduação matriculados, quase 7.000 membros do corpo docente e mais de 27.000 alunos de ensino médio atendidos por 2.500 professores. A instituição é credenciada pela Comissão de Faculdades da Associação de Faculdades e Escolas do Sul (SACSCOC) desde 1950. De acordo com o QS World University Rankings (2024), o Tecnológico de Monterrey ocupa o 184º lugar e está entre as 29 melhores universidades privadas de todo o mundo. O Times Higher Education Latin America University Rankings (2023) classifica a instituição em 1º lugar no México e 4º lugar na América Latina, e o The Global University Employability Ranking coloca a instituição em 1º lugar na América Latina e 78º lugar em todo o mundo. O ranking da revista Princeton Review & Entrepreneur do Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023), coloca a instituição em 6o lugar entre os cursos de graduação em empreendedorismo. O Tecnológico de Monterrey pertence a várias redes globais de prestígio, incluindo a Association of Pacific Rim Universities (APRU), Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.

Contato de Imprensa: Tecnológico de Monterrey Pamela Granados pamela.granados@tec.mx Cel.: 81 1080 8256 Alterpraxis Daniela García daniela.garcía@alterpraxis.com Cel.: 55 5059 1135 Miranda Partners Ana Sofia Fraser sofia.fraser@miranda-partners.com