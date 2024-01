Inovação Educacional Global: Décima Edição da Conferência IFE Tem Início em Monterrey

A Conferência IFE, organizada pelo Instituto Tecnológico de Monterrey para o Futuro da Educação, conta com mais de 250 eventos e atividades destinados a explorar desafios e oportunidades em inovação educacional, reunindo especialistas de mais de 27 países e mais de três mil participantes.



MONTERREY, México, Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Instituto Tecnológico de Monterrey para o Futuro da Educação (IFE) celebra a décima edição da Conferência IFE em Monterrey, o mais importante congresso de inovação educacional do mundo de língua espanhola. Com o tema "Educação na Era da Inteligência Artificial", o evento reúne líderes educacionais e empresários de todo o mundo, e especialistas internacionais para discutir o crescente uso da inteligência artificial no ensino superior. A conferência tem por objetivo influenciar positivamente a qualidade educacional e torná-la mais acessível em todo o mundo.

Com mais de 250 atividades programadas, o congresso proporcionará um espaço único de aprendizagem, colaboração e inovação. Esta edição conta com mais de 170 projetos de pesquisa e inovação educacional de 30 países. Esses projetos abordam cinco temas: Tendências Educacionais, Tecnologias para a Educação, Inovação Acadêmica em Saúde, Gestão da Inovação Educacional e Aprendizagem ao Longo da Vida.

"O Tecnológico de Monterrey acredita firmemente que, por meio da educação, pesquisa e colaboração, podemos moldar um mundo mais próspero, sustentável e equitativo. Estamos pesquisando métodos educacionais inovadores que podem remover barreiras, estabelecer instituições mais inclusivas e pertinentes, e oferecer oportunidades mais amplas e impactantes. Eventos como este nos impulsionam para um futuro educacional mais brilhante e estabelecem as bases para que a aprendizagem se torne um poder transformador para todos", enfatizou Juan Pablo Murra, Reitor de Estudos Profissionais e de Pós-Graduação do Tecnológico de Monterrey.

Além disso, Michael J.L. Fung, Diretor Executivo do Instituto para o Futuro da Educação, observou que, para enfrentar efetivamente os diversos desafios e rupturas do mundo, temos que implementar mudanças oportunas no domínio da aprendizagem e do conhecimento. Isso envolve a integração da inteligência artificial e da tecnologia, a promoção de estudos ao longo da vida e o aprimoramento do desenvolvimento de habilidades nos programas educacionais.

Ao longo do congresso, também acontecerão eventos como o Artificial Intelligence in Education Summit, o IFE EdTech Summit e o Cyber-Physical Learning Alliance. Essas atividades aprimoração a experiência da Conferência IFE por meio de um mergulho detalhado em tópicos específicos.

Este ano, o congresso foi visivelmente enriquecido pela diversidade e profundidade do conteúdo apresentado. Isso consolidará a Conferência do IFE como um evento globalmente significativo e o posicionará como um ponto de referência essencial no campo do ensino superior, especialmente no contexto da crescente influência da inteligência artificial.

Para mais informação sobre a IFE Conference, clique aqui. IFE Conference

Para ver fotos do evento, clique aqui .

Visite o Newsroom do Tecnológico de Monterrey

Siga nas redes sociais:

Facebook: IFE Conference

X: @IFEconference

Instagram: @ifeconference

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é um sistema universitário privado sem fins lucrativos fundado em 1943 conhecido mundialmente por sua excelência acadêmica, inovação em educação, empreendedorismo e visão global, juntamente com seu profundo envolvimento com a indústria e os empregadores. Presente em 33 municípios e 20 estados mexicanos, a instituição tem mais de 62.000 alunos de graduação e pós-graduação matriculados, quase 7.000 membros do corpo docente e mais de 27.000 alunos de ensino médio atendidos por 2.500 professores. A instituição é credenciada pela Comissão de Faculdades da Associação de Faculdades e Escolas do Sul (SACSCOC) desde 1950. De acordo com o QS World University Rankings (2024), o Tecnológico de Monterrey ocupa o 184º lugar e está entre as 29 melhores universidades privadas de todo o mundo. O Times Higher Education Latin America University Rankings (2023) classifica a instituição em 1º lugar no México e 4º lugar na América Latina, e o The Global University Employability Ranking coloca a instituição em 1º lugar na América Latina e 78º lugar em todo o mundo. O ranking da revista Princeton Review & Entrepreneur do Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023), coloca a instituição em 6o lugar entre os cursos de graduação em empreendedorismo. O Tecnológico de Monterrey pertence a várias redes globais de prestígio, incluindo a Association of Pacific Rim Universities (APRU), Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.

Contato de Imprensa: Tecnológico de Monterrey Pamela Granados pamela.granados@tec.mx Cel.: 81 1080 8256 Alterpraxis Daniela García daniela.garcía@alterpraxis.com Cel.: 55 5059 1135 Miranda Partners Ana Sofia Fraser sofia.fraser@miranda-partners.com