SeedBlink mobilise 342 millions d’euros pour l’investissement dans les startups en 4 ans, stimulant ainsi la croissance du secteur technologique européen

BUCAREST, Roumanie, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink , la plateforme européenne d’investissement en capital-risque et de gestion des fonds propres axée sur la technologie, enregistre la plus forte activité pour l’année 2023, avec 59 opérations réalisées par les prochaines grandes entreprises européennes, notamment FLOWX.AI, Dronamics et Alcatraz AI, dans 20 domaines technologiques différents. Célébrant ses 4 ans d’activité dans l’écosystème européen, la plateforme affiche plus de 815 millions d’euros d’actifs et 342 millions d’euros en investissements dans des startups mobilisés pour plus de 250 entreprises dans 15 pays, avec 67 millions d’euros levés par la communauté d’investisseurs de SeedBlink depuis son lancement.

La plateforme propose désormais 3 principaux types de cycles d’investissement : les cycles soutenus par des sociétés de capital-risque, les syndicats de souscripteurs et les « Stars de la Communauté », pour les entreprises en phase de pré-amorçage jusqu’à la série B, avec des investissements allant de 50 000 euros à 2 millions d’euros. En 2023, la majeure partie des levées de fonds concerne le financement d’amorçage (41 %), tandis que les 5 principaux secteurs verticaux financés en fonction du montant mobilisé sont Enterprise SaaS (67M €), AI/ML (55M €), FinTech (9M €), Marketplace (8,5M €) et MedTech (5,5M €).

Le plus grand portefeuille d’investisseurs sur SeedBlink est d’une valeur supérieure à 900 000 € avec 49 investissements, la moyenne étant de 6 200 € pour un investisseur particulier et de 44 000 € pour un investisseur professionnel avec 25 % de tous les portefeuilles comprenant au moins 5 entreprises.

« La hausse de l’inflation, la volatilité des marchés publics, l’imminence d’une récession mondiale, les conflits internationaux déplorables sont autant de facteurs qui ont freiné la reprise économique après la pandémie. Mais en dépit de ces problèmes majeurs, SeedBlink a continué à soutenir des startups parmi les plus innovantes d’Europe, qui développent les produits et les services appelés à façonner le monde de demain », déclare Andrei Dudoiu , président du conseil d’administration de SeedBlink.

« La collaboration avec SeedBlink dans nos cycles de financement s’est déroulée de manière incroyablement fluide et a facilité notre trajectoire de croissance. Nous avons apprécié leur flexibilité et leur soutien proactif en tant que co-investisseurs, en tirant parti de leur solide réseau et de leur infrastructure de syndication qui nous ont aidés à fédérer les investisseurs institutionnels et privés », déclare Ioan Iacob, PDG de FLOWX.AI.

Depuis son lancement en juin, la plateforme de gestion des fonds propres Nimity a accueilli plus de 8 000 représentants d’entreprises et parties prenantes, enregistrant plus de 1 700 tables de capitalisation mises en œuvre et plus de 500 bénéficiaires d’ESOP sur la plateforme. SeedBlink est ainsi devenue la seule plateforme européenne offrant des services de financement, de gestion des fonds propres et des fonds secondaires pour le capital-investissement sur une plateforme unique.

« Nous entrons dans l’année 2024 en nous attachant encore plus à simplifier l’accès à l’actionnariat et à le rendre plus accessible à tous. L’année 2024 s’annonce passionnante. Elle promet d'être plus favorable aux startups du secteur des technologies, et ce pour trois raisons essentielles : un rebond de la croissance, une augmentation potentielle des investissements en capital-risque et un marché des introductions en bourse optimiste », ajoute Carmen Sebe, PDG de SeedBlink.

Pour en savoir plus au sujet de l’impact de SeedBlink sur l’écosystème européen des startups technologiques après quatre années d’activité, consultez le rapport complet ici .

La mission de SeedBlink est de simplifier et de développer l’actionnariat en Europe. Sa gamme de solutions et de services financiers constitue, avec son large réseau, une plateforme de gestion des capitaux propres et de co-investissement spécialisée dans la technologie, qui permet aux start-ups européennes et à leurs parties prenantes d’avoir accès aux capitaux, de les gérer et de les négocier.

