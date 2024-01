YPrime dévoile une marque qui se veut transformatrice axée sur la résolution de la problématique du niveau de confiance dans les essais cliniques

Le leader de la technologie en matière d’essais cliniques intensifie ses efforts pour donner aux chercheurs les moyen d’agir et de révolutionner le paysage des essais cliniques

MALVERN, Pennsylvanie, 22 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime, pionnier de la technologie en matière essais cliniques, annonce aujourd’hui une initiative audacieuse d’évolution de sa marque qui exprime son engagement à fournir des solutions de pointe visant à rationaliser et accélérer les essais cliniques, en renforçant le niveau de confiance depuis la conception de l’étude jusqu’à la clôture des données. Cette mise à jour stratégique comprend une identité visuelle dynamique, un nouveau logo et une mission/vision claires de l’entreprise, mettant en exergue un héritage de près de deux décennies d’innovation et de partenariat dans le domaine des essais cliniques.



« L’innovation et la qualité ont été les caractéristiques du parcours d’YPrime, conduisant à des avancées significatives dans le domaine de la recherche clinique. Alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance, notre nouvelle identité de marque est un symbole de notre dévouement inébranlable à la transformation des essais cliniques », a déclaré Jim Corrigan, président-directeur général d’YPrime. « Ce qui nous inspire, c’est la volonté d’améliorer la vie des patients ainsi que des médecins et d’aider les entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques de toutes tailles à résoudre les questions entourant la thématique du niveau de confiance. »

Les essais cliniques font partie intégrante de la mise au point de traitements qui sauvent des vies et qui ont un impact sur les patients, leurs familles et les soignants. Pourtant, le secteur continue de faire état de piètres performances opérationnelles, entraînant des retards dans les délais, des problèmes de qualité en matière de données et des objectifs de recrutement et de rétention des patients insuffisamment atteints. Le nouveau slogan d’YPrime, Solving for Certainty (« Résolution de la problématique du niveau de confiance » en français), réaffirme sa volonté de collaborer avec les promoteurs et les organismes de recherche sous contrat (« ORC ») afin d’améliorer les performances opérationnelles des essais cliniques.

« Ce jour marque un moment décisif, car nous renforçons notre engagement à surmonter les obstacles du secteur grâce à une technologie agile et centrée sur le patient », poursuit Jim Corrigan. « Notre suite technologique, qui comprend les solutions eConsent, eCOA, IRT et d’engagement du patient, est spécialement conçue pour répondre à de nombreux besoins évolutifs du secteur des sciences de la vie. »

La plateforme technologique d’YPrime offre rapidité, flexibilité et confiance aux sociétés pharmaceutiques importantes et émergentes. YPrime invite toutes les parties prenantes à explorer la marque totalement repensée et à s’engager dans l’ensemble des solutions qui transforment la recherche clinique en se rendant sur le site www.yprime.com.

À propos d’YPrime

Chez YPrime, nous concevons des solutions qui rationalisent le parcours des essais cliniques, en augmentant le niveau de confiance depuis la conception de l’étude jusqu’à la clôture des données. Forts de décennies d’expérience et d’expertise dans le secteur, nous sommes inspirés par les résultats des essais cliniques qui changent la vie des patients. Notre engagement en faveur de la qualité est essentiel pour stimuler les efforts révolutionnaires de nos partenaires, chercheurs et enquêteurs. Avec une plateforme technologique qui permet la rapidité, la flexibilité et la confiance pour les grandes entreprises pharmaceutiques comme pour les nouvelles, nous fournissons des solutions d’eConsent, d’IRT, d’eCOA et d’engagement des patients qui résolvent la question du niveau de confiance dans le domaine de la recherche clinique. Pour de plus amples informations, envoyez un courriel à marketing@yprime.com ou rendez-vous sur www.yprime.com.

