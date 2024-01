Point of Care Diagnostics: A Market Outlook towards $55 Billion by 2030 and the Driving Forces Behind the 6.5% CAGR

Point of Care Diagnostics Market Report

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, January 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research has recently unveiled a research study titled "Point of Care Diagnostics Market Outlook and Forecast 2020-2030." This report delivers a comprehensive analysis of market risks, spotlights opportunities, and provides essential support for strategic and tactical decision-making spanning from 2020 to 2030. The study categorizes the market by pivotal regions propelling its growth and commercialization. Moreover, the report encompasses vital insights into market research and development, growth catalysts, and the evolving investment landscape within Point-of-care diagnostic. It also includes profiles of key industry players, such as Nova Biomedical, Becton Dickinson and Company, bioMrieux SA, sysmex corporation, Sinocare Inc., Danaher Corporation, Johnson and Johnson, Siemens AG, Hoffmann La Roche Ltd, Abbott Laboratories



๐‘๐ž๐š๐ ๐Œ๐จ๐ซ๐ž: https://www.alliedmarketresearch.com/point-of-care-diagnostics-market



๐๐จ๐ข๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐š๐ซ๐ž ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ: ๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐š๐ซ๐ž ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ $29,478.63 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2020 ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก $55,275.73 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2030, ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 6.5% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2021 ๐ญ๐จ 2030.



๐‚๐ก๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ ๐ž๐ฌ:

โ— ๐€๐œ๐œ๐ฎ๐ซ๐š๐œ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฅ๐ข๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ: POC devices may face challenges in achieving the same level of accuracy and reliability as traditional laboratory tests. Maintaining consistency in results is crucial for proper patient care.

โ— ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ: Ensuring the quality of POC devices and tests can be challenging, especially when these devices are used in diverse settings with varying environmental conditions and user expertise.

โ— ๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ž๐ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ ๐Œ๐ž๐ง๐ฎ: Many POC devices are designed for specific tests, and the range of available tests may be limited compared to centralized laboratories. This can be a challenge when a comprehensive diagnostic approach is required.

โ— ๐‘๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐œ๐ž: Meeting regulatory standards for POC devices can be complex, and ensuring compliance with quality and safety standards is critical for patient safety.

โ— ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ: Developing and manufacturing POC devices can be expensive. While these devices can potentially reduce overall healthcare costs by preventing unnecessary hospital visits, the initial investment may be a barrier for some healthcare systems.

โ— ๐ƒ๐š๐ญ๐š ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: Integrating POC data with electronic health records (EHRs) and other healthcare systems can be challenging. Proper data management is crucial for providing comprehensive and cohesive patient care.



๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ:

โ— ๐‘๐š๐ฉ๐ข๐ ๐‘๐ž๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฌ: POC diagnostics offer the advantage of providing rapid results, enabling quicker decision-making and timely initiation of treatment.

โ— ๐€๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ: POC devices can be deployed in a variety of settings, including remote or resource-limited areas, increasing access to diagnostic capabilities for a broader population.

โ— ๐‘๐ž๐๐ฎ๐œ๐ž๐ ๐“๐ฎ๐ซ๐ง๐š๐ซ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐“๐ข๐ฆ๐ž: With POC diagnostics, patients can receive test results during the same visit, reducing the need for follow-up appointments and improving patient satisfaction.

โ— ๐‘๐ž๐ฆ๐จ๐ญ๐ž ๐Œ๐จ๐ง๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ง๐ : POC devices can be designed for remote monitoring, allowing healthcare providers to track patient health in real-time, which is particularly valuable for chronic disease management.

โ— ๐๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‚๐š๐ซ๐ž: POC testing can facilitate early detection of diseases, supporting preventive care initiatives and reducing the overall burden on healthcare systems.



๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐“๐จ ๐†๐ž๐ญ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ: https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/161



๐“๐ก๐ž ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐š๐ซ๐ž ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ก๐จ๐ฐ๐ง ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ:

๐๐ฒ ๐๐‘๐Ž๐ƒ๐”๐‚๐“:

โ— Glucose Monitoring Kits

โ— Infectious Diseases Testing Kits

โ— Pregnancy And Fertility Testing Kits

โ— Hematology Testing Kits

โ— Cardiometabolic Monitoring Kits

โ— Urinalysis Testing Kits

โ— Cholesterol Test Strips

โ— Others

โ— Drugs Abuse Testing Kits



๐๐ฒ ๐Œ๐Ž๐ƒ๐„ ๐Ž๐ ๐๐‘๐„๐’๐‚๐‘๐ˆ๐๐“๐ˆ๐Ž๐:

โ— Prescription Based Devices

โ— Otc Based Devices



๐๐ฒ ๐„๐๐ƒ ๐”๐’๐„๐‘:

โ— Professional Diagnostic Centers

โ— Research Laboratories

โ— Home Care

โ— Others



๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ:

โ— Nova Biomedical

โ— Becton Dickinson and Company

โ— bioMrieux SA

โ— sysmex corporation

โ— Sinocare Inc.

โ— Danaher Corporation

โ— Johnson and Johnson

โ— Siemens AG

โ— Hoffmann La Roche Ltd

โ— Abbott Laboratories



๐ˆ๐Ÿ ๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ-๐จ๐Ÿ-๐œ๐š๐ซ๐ž ๐๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ; ๐ญ๐ก๐ž๐ง ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ฒ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐ฐ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ ๐›๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐:

โ€“ North America (USA, Canada and Mexico)

โ€“ Europe (Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Italy, Nordic Nations, Spain, Switzerland and Rest of Europe)

โ€“ Asia-Pacific (China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India, Southeast Asia and Rest of APAC)

โ€“ South America (Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Rest of countries etc.)

โ€“ Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Egypt, Turkey, Nigeria, South Africa, Rest of MEA)



๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐€๐ง๐ฌ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ฒ:

1) What makes Point of Care Diagnostics Market feasible for long term investment?

2) How are factors influencing the driving demand of Point-of-care diagnostic in the next few years?

3) Territory that may see steep rise in CAGR & Y-O-Y growth?

4) What geographic region would have better demand for products/services?

5) What opportunity emerging territory would offer to established and new entrants in Point-of-care diagnostic?

6) What strategies of big players help them acquire share in mature market?

7) Know value chain areas where players can create value?

8) What is the impact analysis of various factors in the Point of Care Diagnostics Market growth?

9) Risk side analysis connected with service providers?



๐ˆ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ-๐จ๐Ÿ-๐œ๐š๐ซ๐ž ๐๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ

โ— Point of Care Diagnostics Market Size (Sales) Market Share by Type (Product Category)

โ— Point of Care Diagnostics Market by Application/End Users

โ— Point-of-care diagnostic (Volume) and Market Share Comparison by Applications

โ— Global Point-of-care diagnostic and Growth Rate (2020-2030)

โ— Point-of-care diagnostic Competition by Players/Suppliers, Region, Type, and Application

โ— Point-of-care diagnostic (Volume, Value, and Sales Price) table defined for each geographic region defined.

โ— Point-of-care diagnostic Players/Suppliers Profiles and Sales Data

โ— Key Raw Materials Analysis & Price Trends

โ— Supply Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers, Industrial Chain Analysis and view more in complete table of Contents



๐๐ซ๐จ๐œ๐ฎ๐ซ๐ž ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ (220+ ๐๐š๐ ๐ž๐ฌ ๐๐ƒ๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ, ๐‚๐ก๐š๐ซ๐ญ๐ฌ, ๐“๐š๐›๐ฅ๐ž๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ ๐ข๐ ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ) @ https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/161



๐“๐ก๐š๐ง๐ค๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ซ๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ฅ๐ž; ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐œ๐š๐ง ๐š๐ฅ๐ฌ๐จ ๐ ๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐๐ข๐ฏ๐ข๐๐ฎ๐š๐ฅ ๐œ๐ก๐š๐ฉ๐ญ๐ž๐ซ-๐ฐ๐ข๐ฌ๐ž ๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐จ๐ซ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง-๐ฐ๐ข๐ฌ๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ฅ๐ข๐ค๐ž ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š, ๐‹๐€๐“๐€๐Œ, ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž, ๐จ๐ซ ๐’๐จ๐ฎ๐ญ๐ก๐ž๐š๐ฌ๐ญ ๐€๐ฌ๐ข๐š.



๐„๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

๐๐จ๐ข๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐š๐ซ๐ž ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

๐๐จ๐ฅ๐ฒ๐ฆ๐ž๐ซ๐š๐ฌ๐ž ๐‚๐ก๐š๐ข๐ง ๐‘๐ž๐š๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

๐‚๐จ๐ ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐ฆ๐จ๐ซ๐ฒ ๐„๐ง๐ก๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ



๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐€๐ฅ๐ฅ๐ข๐ž๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก:

Allied Market Research (AMR) is a full-service market research and business-consulting wing of Allied Analytics LLP based in Portland, Oregon. Allied Market Research provides global enterprises as well as medium and small businesses with unmatched quality of "Market Research Reports" and "Business Intelligence Solutions." AMR has a targeted view to provide business insights and consulting to assist its clients to make strategic business decisions and achieve sustainable growth in their respective market domain.



๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐”๐ฌ:

David Correa

Portland, OR, United States

USA/Canada (Toll Free): +1-800-792-5285, +1-503-894-6022,

UK: +44-845-528-1300

Hong Kong: +852-301-84916

India (Pune): +91-20-66346060

Fax: +1(855)550-5975

help@alliedmarketresearch.com

Web: https://www.alliedmarketresearch.com