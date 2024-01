Food Grade Lubricants Market Set to Surpass USD 6.48 Billion by 2030, Fueled by Increasing Global Demand

Food Grade Lubricants Market Size was valued at USD 3.63 billion in 2022, and is expected to reach USD 6.48 billion by 2030

Over the projected period, the growing demand for food-grade greases in various industries, coupled with food safety concerns, is predicted to positively impact the market's growth.The SNS Insider report indicates that the ๐ ๐จ๐จ๐ ๐†๐ซ๐š๐๐ž ๐‹๐ฎ๐›๐ซ๐ข๐œ๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ Size was valued at ๐"๐'๐ƒ ๐Ÿ'.๐Ÿ"๐Ÿ' ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ, ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐"๐'๐ƒ ๐Ÿ".๐Ÿ'๐Ÿ– ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ'๐ŸŽ, ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐' ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ•.๐Ÿ"% ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ'-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ'๐ŸŽ.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐ฒ๐ง๐š๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ:๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ:โ€ข The food and beverage industry's expansion.โ€ข Food safety regulations are very strict.๐'๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ข๐ง๐ญ๐ฌ:โ€ข Lack of awareness.โ€ข Lack of rules and regulation about lubricant.๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ:โ€ข Concerns about food safety are becoming more widespread.๐‚๐ก๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ ๐ž:โ€ข Manufacturers are aware of the problem๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐'๐œ๐จ๐ฉ๐ž:Food-grade lubricants, essential in the food, beverages, and pharmaceutical industries, ensure safe production by adhering to stringent regulations. Leading players use food-grade lubricants to avoid product recalls, ensuring brand quality. The market growth is further propelled by the adoption of bio-based lubricants, derived from sustainable sources like vegetable and grain-based oils, aligning with the industry's evolving needs.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:The increasing consumption of processed food and beverages, particularly in emerging nations, is a significant driver for the Food Grade Lubricants Market. Food safety concerns in developing countries further fuel market growth. The food-grade lubricants market growth is driven by bio-based lubricants and the growing availability of food-grade lubricants in aerosol form.๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:In the Food Grade Lubricants Market, the mineral productย segment dominated with over 62% revenue share due to its cost-effectiveness and suitability for various applications. H1 lubricantsย led in the grade segment in 2022, offering quality products with the use of heavy metals and zinc. The food application segmentย held the majority share (63%) in 2022, driven by increased consumption in various food-related industries.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:๐๐ฒย ๐"๐ฒ๐ฉ๐žโ€ข Synthetic Oilโ€ข PAOโ€ข PAGโ€ข Othersโ€ข Mineral Oilโ€ข Bio-based๐๐ฒย ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ ๐จ๐จ๐โ€ข Bakeryโ€ข Dairyโ€ข Sugarโ€ข Meat, poultry & seafoodโ€ข Animal feedโ€ข Others๐๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž๐ฌโ€ข Pharmaceuticals & Cosmeticsโ€ข Others๐๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ฆโ€ข Oilโ€ข Grease๐๐ฒ ๐†๐ซ๐š๐๐žโ€ข H1โ€ข H2โ€ข H3๐ ๐จ๐จ๐ ๐†๐ซ๐š๐๐ž ๐‹๐ฎ๐›๐ซ๐ข๐œ๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญย ๐Š๐ž๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ: The region's major beverage, pharmaceutical, and cosmetic companies widely adopt food-grade lubricants. The growth of bio-based products in the U.S. aligns with stringent environmental regulations, driving the demand for food-grade lubricants.ย๐Š๐ž๐ฒ ๐"๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ:โ€ข Rising demand for processed food fuels the global Food Grade Lubricants Market.โ€ข Stringent regulations and food safety concerns drive the adoption of food-grade lubricants.โ€ข North America leads in market share, driven by the U.S.'s adherence to strict FDA laws.โ€ข Bio-based lubricants, derived from sustainable sources, are shaping the future of the market.๐'๐ž๐œ๐ž๐ง๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:โ€ข ๐ˆ๐ง ๐'๐ž๐ฉ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ', Petro-Canada enhanced its PURITY FG with MICROL product line, introducing PURITY FG2 with MICROL MAX grease, meeting industry standards and fitting perfectly in HACCP and GMP plans.โ€ข ๐ˆ๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐ก ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ', ExxonMobil announced a significant investment in a lubricant manufacturing plant in Raigad, Maharashtra, reinforcing its commitment to the industry.๐Š๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ:Chevron Corporation, Kluber SKF, Exxonmobil ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง,ย ๐"๐จ๐ญ๐š๐ฅ ๐„๐ง๐ž๐ซ๐ ๐ข๐ž๐ฌ ๐'๐„, ๐๐ ๐ฉ๐ฅ๐œ., ๐‹๐ฎ๐›๐ซ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐ฎ๐ง๐œ๐ก๐ž๐ง ๐'๐„ & ๐‚๐จ. ๐Š๐†, ๐๐ž๐ญ๐ซ๐จ-๐‚๐š๐ง๐š๐๐š ๐‹๐ฎ๐›๐ซ๐ข๐œ๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ.,ย ๐ ๐"๐‚๐‡๐' ๐๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฎ๐› ๐€๐†, The DOW Chemical Company And Illinois Tools Works Inc., other players. 1. Introduction2. Research Methodology3. Market Dynamics๐Ÿ'. ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ๐Ÿ'.๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ๐Ÿ'.๐Ÿ ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐"๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž- ๐'๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š ๐ฐ๐š๐ซ๐Ÿ'.๐Ÿ' ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐จ๐ง๐ ๐จ๐ข๐ง๐ ๐'๐ž๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐ง ๐Œ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐„๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ž๐ฌ5. Value Chain Analysis6. Porterโ€™s 5 forces model 7. PEST Analysis12. Company Profiles13. Competitive Landscape14. Conclusion๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐"๐ฌ:SNS Insider is one of the leading market research and consulting agencies that dominates the market research industry globally. Our companyโ€™s aim is to give clients the knowledge they require in order to function in changing circumstances. In order to give you current, accurate market data, consumer insights, and opinions so that you can make decisions with confidence, we employ a variety. In order to give you current, accurate market data, consumer insights, and opinions so that you can make decisions with confidence, we employ a variety.