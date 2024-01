El Primer TREX en Español en California

Nota del editor: José Luis Duce Aragües y Andrea Bustos son especialistas en entrenamiento en incendios prescritos del Programa de Manejo de Incendios del Centro de Capacitación e Investigación de Cuencas. Erin Banwell es codirectora del Programa de Manejo de Incendios. En este blog, describen el reciente evento de entrenamiento sobre fuego prescrito (TREX) en español celebrado en el condado de Trinity, California, en octubre pasado, que reunió a 48 participantes de 10 países diferentes y tres estados diferentes. Crédito de la foto de portada del blog: Jenifer Mora (@jen.mora).

8 de octubre, domingo. Desde las 4 a las 7 de la tarde, varios vehículos, camionetas o aubobombas, llegan escalonadamente en diferentes momentos al ‘parking’ del ‘Bar 717’, un campamento de verano entre Hayfork y Hyampom, en el condado de Trinity, al norte de California. En esos vehículos, que durante 7 u 8 horas, se han ido repartiendo montones de historias de Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Portugal, España, México, Nuevo México, Oregón y California, historias sobre la gestión del territorio, sobre comunidades, sobre lo importante que es el fuego para esa gentes en esos lugares y las estrategias, protocolos, planes que se desarrollan para gestionarlo, y las relaciones e interacciones entre esta perturbación natural y el territorio, las comunidades de plantas, la fauna, los ecosistemas, la sociedad….

Del 8 al 22 de octubre, esas historias, conocimiento, experiencias y enfoques, de un total de 49 participantes de 10 países o territorios diferentes, se entremezclan entre practicantes y propietarios locales, miembros de las Asociaciones de Fuego Prescrito (PBA de sus siglas en inglés – Prescribed Burn Associations) y del movimiento del fuego comunitario, profesionales y voluntarios del fuego locales, estatales y federales, estudiantes y profesores universitarios, durante 12 períodos operacionales, organizados bajo el Sistema de Comando de Incidente (ICS – Incident Command System, en inglés), que incluyen montones de horas de formación práctica sobre diferentes componentes, elementos y aristas de la gestión y la cultura del fuego.

José Luis Duce Aragües. Crédito fotográfico: Jenifer Mora (@jen.mora).

Las y los participantes se integraron en diferentes grupos para la visita, evaluación, preparación e implementación de varias quemas prescritas; para aprender acerca de la importancia y el momento fundamental que el modelo ‘PBA’ está cobrando en la manera de gestionar el territorio y el fuego en el estado de California y otros lugares del Estados Unidos; para participar en simulacros y ejercicios prácticos en campo, para desarrollar, compartir y mejorar habilidades y capacidades profesionales, desde diferentes ángulos; para conocer la historia del fuego en la región y las relaciones de este elemento natural con los plantas, la vida silvestre y la gente y lo importante y necesario que es la ecología del fuego para la toma de decisiones en la gestión del paisaje; para obtener herramientas que nos permitan estar preparados/as para convertirnos en ‘representantes’ de ese cambio de cultura del fuego que necesitamos; para tener elementos y acceso a razones y argumentos para reforzar la diversidad, inclusión, equidad y justicia y cómo afrontar situaciones de estrés o de trauma en el mundo del fuego y la vida profesional y personal.

Créditos fotográficos: Antonella Carrasco, Jenifer Mora @jen.mora y participantes de TREX.



Es difícil capturar unos pocos momento que ejemplifiquen el ambiente saludable, integrador, cooperativo de aprendizaje, que el TREX proporcionó, pero de todos los elementos y las piezas de un intercambio de este modelo, tal vez el componente humano y la ‘red’ de relaciones que se establecieron entre entidades, organizaciones, agencias e individuos, han sido la ‘piedra angular’ del TREX en Español – 2023, albergado por el Watershed Research and Training Center (WRTC) en California, gracias al apoyo de la Fire Learning Network de The Nature Conservancy y un ‘puñado’ de organizaciones socias que han apoyado decididamente este evento, un referente emblemático en la comunidad global del fuego de habla hispana.

Créditos fotográficos: Antonella Carrasco, Jenifer Mora @jen.mora y participantes de TREX.

Estas son algunas de las palabras que algunas y algunos participantes dejaron:

Antonella Carrasco (Ecuador)

“Ser parte del TREX ha sido una experiencia única que me ha permitido conocer más sobre la familia del fuego mundial!. Es un espacio que te da la oportunidad para crear y aumentar la diversa red del fuego existente, más allá de las diferencias y barreras, para transformar nuestras relaciones con el fuego. Como documentalista, siento la gran responsabilidad de dar todo lo que pueda a esta red que intenta mostrar la importancia de entender al fuego como parte de la Madre Naturaleza.”

Jacklynn Rodríguez (Big Chico Creek Ecological Reserve, Chico, California)

“Este TREX ha sido una experiencia maravillosa porque he podido tener la oportunidad de aprender las diferentes perspectivas y enfoques que el fuego tiene en diferentes partes del mundo y he tenido la oportunidad de conectar a través de emociones y sentimientos con el ambiente. He sido puesta en situaciones que no eran muy comunes o poco cómodas, pero que me han ayudado a situarme fuera de mi zona habitual de confort y sentir a la vez el crecimiento personal y profesional en un ambiente de formación saludable y llena de apoyo. También pude aprender y practicar diferentes técnicas sobre el uso del fuego que seguro ayudarán a conseguir un paisaje más resiliente en el futuro.” A la izquierda: Jacklynn Rodríguez. Crédito fotográfico: Jenifer Mora (@jen.mora).

Benjamín Calle (Bolivia)

“Participar en el TREX ha sido una experiencia nueva para mí, donde he podido ver el fuego más allá de mis expectativas, y al usar el fuego bajo las prescripciones correctas, ayudar a mejorar los recursos naturales, ecosistemas y a proteger a nuestras comunidades. También ha sido importante para mi el encontrarme a gente nueva en el mundo del fuego, sus técnicas, sus perspectivas, sus culturas, experiencias, etc. Creo que el TREX ha sido un espacio único donde se puede aprender y ‘alimentarse’ de las y los demás.”

Mireya Martínez (Mexico)

“El TREX ha sido una gran oportunidad para mí, ha marcado un antes y un después en mi carrera profesional en el fuego. He encontrado un lugar donde no hay diferencias por el género o por el nivel de conocimientos, es un lugar donde hay un ambiente sano y de confianza que te permite entender las visiones de cada persona sobre el fuego y sus experiencias, esas perspectivas diferentes que ayudan a comprender los paisajes, porque, como en la vida en general, nada es ‘blanco o negro’, el fuego pues no es ni malo ni bueno, es, simplemente eso: ‘fuego’. Este TREX me ha abierto una nueva ventana y me siento tremendamente agradecida!!!” A la izquierda: Mireya Martínez. Crédito fotográfico: Antonella Carrasco.

Pulsa aquí para ver la infografía completa de fotografías y números del TREX español 2023.

The work upon which this publication is based was funded in whole or in part through a Regional Forest and Fire Capacity grant awarded by the California Department of Conservation, and by the California Department of Forestry and Fire Protection’s Business and Workforce Development Grants.

