Brunswick annonce de nouvelles intersections de lithium sur la propriété à redevance de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Brunswick Exploration Inc. (TSXV-BRW, BRWXF- OTCQB) a fait l’annonce de multiples et larges intersections additionnelles en Li 2 O sur la propriété à redevance Lac Escale (Mirage) de Globex dans le secteur de la Baie James au Québec.



Le 24 janvier 2023, (appuyez ici pour accéder au communiqué de presse) Globex a annoncé la vente de la propriété à Brunswick en retenant une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3%, dont 1% peut être racheté pour une somme additionnelle de 1 000 000 $. De plus, au 5ième anniversaire de l’entente ou après des dépenses d’exploration totalisant 4 000 000 $, selon la condition qui arrive en premier, Brunswick commencera à payer à Globex un paiement anticipé des redevances de 100 000 $ annuellement.

Aujourd’hui, Brunswick a fait l’annonce des résultats pour 10 forages additionnels. Particulièrement intéressant, trois forages avec des collets à la même localisation mais forés avec une plongée de plus en plus abrupte.

FORAGE LONGUEUR CAROTTE (M) LI 2 O% MR-23-28 37,2 1,80 MR-23-29 32,2 1,55 MR-23-30 24,6 1,75

L’épaisseur vraie n’est pas connue à ce moment. Voir la section sur la page suivante.

Projet Mirage – Carte de surface et forages complétés à ce jour – Brunswick Exploration

Section A - A’ à l’intérieur du Dyke MR-6 – Brunswick Exploration





Les autres forages dans différents secteurs de la propriété ont intersecté plusieurs intersections simples ou multiples de minéralisation en Li 2 O. Les investisseurs sont appelés à voir le communiqué de presse de Brunswick pour tous les résultats de forage.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com





Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com

Des images accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81b493ea-55e0-4064-9b02-8999f0fd959a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f73c3cf-5603-43d1-a8e2-cf7ebe4d7131

55 302 836 actions ordinaires en circulation