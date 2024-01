Rogers Communications annonce des changements à son conseil d’administration

TORONTO, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui la décision prise par Melinda Rogers-Hixon et Martha Rogers de se retirer du conseil d’administration de Rogers dans le cadre d’une entente confidentielle entre les membres de la famille Rogers.



« Au nom du conseil d’administration et de l’équipe de direction de Rogers Communications, je tiens à remercier Melinda et Martha pour leurs innombrables contributions à notre entreprise pendant plusieurs décennies, a affirmé Edward Rogers, président du conseil d’administration, Rogers Communications. Leur dévouement envers Rogers Communications a joué un rôle essentiel dans la croissance de l’entreprise et se reflète dans la passion avec laquelle nos employés et employées servent notre clientèle à l’échelle du pays au quotidien. »

Mmes Rogers-Hixon et Rogers ont déclaré : « Maintenant que les différends au sein de notre famille ont été réglés, nous estimons toutes les deux qu’il s’agit d’un moment opportun pour nous de nous retirer du conseil d’administration de Rogers Communications. Nous demeurons des actionnaires fières et engagées, et nous sommes impatientes de soutenir le succès futur de l’entreprise. Comme l’aurait dit notre défunt père : "Le meilleur est à venir" ».

Mme Rogers-Hixon s’est jointe au conseil d’administration de Rogers en 2002 et en est devenue la vice-présidente en 2018. Auparavant, elle a occupé pendant 15 ans des postes de gestion au sein de Rogers Communications, notamment celui de première vice-présidente, Stratégie et développement et de fondatrice de Rogers Venture Partners en 2011. Mme Rogers-Hixon s’est investie à faire la promotion de l’innovation au sein de l'entreprise, contribuant ainsi à sa croissance.

Mme Rogers s’est jointe au conseil d’administration en 2008 et est devenue présidente du comité ESG en 2021. Elle a été une ardente défenseuse de la responsabilité sociale au sein de l’entreprise et une championne des enjeux des changements climatiques.

