Sodexo Canada lance son Baromètre de l’alimentation durable

Une enquête indique que les Canadiens et Canadiennes sont prêts à adopter des choix plus durables en matière d’alimentation

MONTRÉAL, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sodexo Canada publie aujourd’hui les résultats de son tout premier Baromètre de l’alimentation durable. Cette nouvelle étude révèle les habitudes et les intentions des Canadiens et Canadiennes en matière d’alimentation durable, ainsi que les disparités actuelles entre leurs aspirations et leurs comportements. À la fois observateur et influenceur des habitudes alimentaires des consommateurs, Sodexo Canada a pour objectif d’accélérer le changement dans l’ensemble de l’écosystème alimentaire.



L’enquête menée par Léger en décembre 2023 auprès de plus de 1 500 citoyens canadiens livre des perspectives avec des comparaisons aux résultats à l’enquête du Baromètre international de l’alimentation durable de Sodexo menée par Harris Interactive, qui a interrogé plus de 5 000 personnes au Brésil, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le Baromètre identifie les tendances et les obstacles actuels, ainsi que les discours et les incitations nécessaires pour susciter des changements dans les habitudes alimentaires et soutenir les consommateurs dans leur transition vers une alimentation plus durable.

« Sodexo Canada s’engage à réduire son impact environnemental en proposant des choix alimentaires plus durables, tout en les sourçant, en les préparant et en les servant de manière plus agréable et plus durable », déclare Johanne Bélanger, PDG de Sodexo Canada. « Nous encourageons les Canadiens et Canadiennes à se joindre à nous pour profiter des bienfaits pour la santé et des économies de coûts, ainsi que pour l’avantage définitif de limiter les changements climatiques. »

Les trois principaux éléments du Baromètre de l’alimentation durable de Sodexo:

1. Les Canadiens et Canadiennes sont bien conscients de l’urgence de changer leurs habitudes alimentaires et ont envie de le faire.

Près de 9 citoyens canadiens sur 10 (87 %) estiment qu’il est urgent d’adopter des comportements plus durables, contre 79 % à l’échelle mondiale. Ce constat est le même dans toutes les catégories de revenus, et la reconnaissance de l’urgence est la plus forte chez les 18-24 ans (98 %).

La majorité des Canadiens et Canadiennes déclarent avoir déjà adopté certaines habitudes alimentaires durables : 75 % disent réduire leurs déchets alimentaires ménagers, 68 % consomment des produits de saison et 56 % achètent des produits locaux chaque fois que c’est possible. Ces chiffres sont comparables aux tendances mondiales (71 %; 63 %; 55 %).

De nombreux citoyens sont prêts à adopter ou ont déjà adopté des pratiques durables : 86 % d’entre eux réduisent leur consommation d’aliments transformés, 82 % évitent les emballages plastiques en choisissant des aliments en vrac ou en utilisant des sacs réutilisables, et 79 % souhaitent consommer des produits issus de l’agriculture durable chaque fois que c’est possible.



2. Il y a un écart entre les intentions et les actions.

Bien que le sentiment d’urgence et le désir de changement soient forts, ils se heurtent à des considérations financières et à des habitudes alimentaires bien ancrées, tant au Canada que dans le reste du monde.

Les changements que les citoyens sont prêts à apporter concernent davantage des réductions ou des rectifications que des transformations en profondeur.

Le prix est le facteur le plus important pour les Canadiens et Canadiennes lorsqu’ils font leurs courses; 91 % d’entre eux ont choisi le prix comme l’un des cinq facteurs les plus importants, suivi du goût (72 %) et de la valeur nutritionnelle (67 %). Le facteur le moins important pour les consommateurs est l’impact du produit sur l’environnement (21 %).

Les trois quarts (74 %) des Canadiens disent qu’ils n’ont pas l’envie, l’intention ou ne savent pas s’ils pourraient renoncer à la viande. Les deux tiers (67 %) ne veulent pas renoncer au poisson et plus de la moitié (54 %) disent la même chose à propos des produits laitiers. Ces chiffres sont nettement supérieurs à la moyenne mondiale (viande : 42 %; poisson : 45 %).

Toutefois, nous constatons des progrès dans la volonté des citoyens canadiens de réduire leur consommation de protéines animales au profit des protéines végétales (46 %) et de réduire leur consommation de produits laitiers (46 %). Globalement, en cas de réduction de la consommation de viande, des réajustements se produiraient, mais sans bouleversement majeur au niveau de l’alimentation.



3. Les avantages individuels des choix alimentaires durables sont plus motivants que les avantages collectifs pour la société, mais pas de manière exclusive.

La principale motivation pour manger de manière plus durable au Canada, et dans tous les pays, est le bienfait attendu pour la santé (52 % au Canada/46 % dans le monde), suivie par les économies financières escomptées (49 % au Canada/35 % dans le monde, à l’exception du Brésil).

Les Canadiens et Canadiennes veulent avoir leur mot à dire dans le choix de la durabilité. Ils sont plus susceptibles d’être convaincus par le désir de contribuer à l’autonomie alimentaire du Canada (29 %) et de servir de modèle aux générations futures (22 %) que par des modifications de la loi ou des réglementations imposées (13 %).

« Sodexo Canada cherche continuellement à améliorer ce que nous servons aux Canadiens et la façon dont nous le faisons, conscients de notre rôle de leader et de notre impact sur l’environnement », déclare Davide Del Brocco, gestionnaire principal de la durabilité de la RSE de Sodexo Canada. « Le Baromètre de l’alimentation durable nous aide à mieux comprendre comment les consommateurs pensent à faire des choix durables et comment nous pouvons continuer à soutenir le changement progressif, en préparant des repas savoureux et sains qui réduisent notre impact sur la planète dans l’ensemble de l’écosystème alimentaire. »

Sodexo Canada assume la responsabilité d’influencer positivement le million de consommateurs qu’elle sert quotidiennement vers une alimentation plus équilibrée, délicieuse et durable. Première entreprise mondiale de services de restauration à aligner ses objectifs sur la limitation des températures mondiales à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, Sodexo a cerné quatre leviers prioritaires qui lui permettront de réduire ses émissions de 34 % d’ici 2025 sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, de la ferme à l’assiette. Il s’agit de l’approvisionnement durable et de la livraison de produits locaux, de la conception et de l’offre de recettes à base de plantes, de l’optimisation de l’utilisation de l’énergie et de l’extension du programme WasteWatch pour réduire les déchets alimentaires.

Méthodologie de l’enquête

Nous avons effectué un sondage en ligne auprès de 1545 Canadiens entre le 1er et le 3 décembre 2023, à l’aide du panel en ligne de Léger. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Sodexo Canada

Sodexo est le leader de la restauration durable et des expériences à valeur ajoutée, à chaque moment de la vie : apprendre, travailler, se soigner et se divertir. Sodexo s’engage à relever les défis du quotidien avec un objectif qui se décline en deux volets : améliorer la qualité de vie de nos employés et des personnes que nous servons, et contribuer au progrès économique, social et environnemental des communautés dans lesquelles nous sommes présents. Notre objectif est de créer un meilleur quotidien pour chacun afin de construire une meilleure vie pour tous. Sodexo Canada a été reconnue comme l’un des meilleurs employeurs au Canada au cours des sept dernières années consécutives.

Chiffres clés — Sodexo Canada

Récipiendaire du prix de l’employeur le plus vert du Canada en 2023

Réalisation RE 100 (énergie renouvelable) pour les émissions de catégorie 2 en 2021

Récipiendaire du prix de l’employeur le plus diversifié et le plus inclusif du Canada 2021

Classement mondial Ecovadis Platinum 2020

1 million de consommateurs servis chaque jour

7000 employés

Pour en savoir plus sur nos valeurs, nos pratiques et nos partenariats en matière de développement durable, consultez nos engagements et progrès en matière de responsabilité d’entreprise.

