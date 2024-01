O Royalton CHIC Antigua apresenta os Exclusive Chairman Overwater Bungalows para uma experiência luxuosa com tudo incluído

ST. JOHN'S, Antígua, Jan. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A expectativa aumenta à medida que o Royalton CHIC Antigua do Blue Diamond Resorts, que se prepara para ser o mais novo e mais cobiçado Resort com tudo incluído das Caraíbas, com abertura prevista para a primavera de 2024, revela uma extraordinária adição às suas ofertas – doze luxuosas Overwater Suites. Este anúncio realça o já excecional espírito “Party Your Way”, sinónimo de Royalton CHIC Resorts.



As Overwater Suites no Royalton CHIC Antigua marcarão o segundo conjunto desse tipo de suítes de luxo no portfólio do Blue Diamond Resorts, com base no notável sucesso dos seus seis primeiros Chairman Overwater Bungalows, no Royalton Antigua, em 2019. Preparado para abrir as suas portas no final de abril deste ano, esta futura propriedade com tudo incluído, apenas para adultos, terá doze suítes adicionais sobre a água, disponíveis em três categorias diferentes, Chairman, Presidential ou Junior Suite, e estas terão as comodidades do Diamond Club™ que os hóspedes adoram.

“Este é um marco, não só para o Blue Diamond Resorts, mas também para o setor do Tudo Incluído e para a ilha de Antígua”, afirmou Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. “Provámos a nós próprios e aos nossos hóspedes que a nossa oferta com Tudo Incluído continua a proporcionar experiências únicas. Acreditamos veementemente que a adição destas Overwater Suites, ao futuro Royalton CHIC Antigua, fará com que este resort seja único na região.”

Enquanto o Presidential Overwater Bungalow irá oferecer um espaçoso refúgio com um quarto de 178 m², com comodidades topo de gama e uma generosa área de sala de estar com o chão em vidro para proporcionar uma vista deslumbrante sobre o mar, o Luxury Junior Suite Overwater Bungalow será uma mistura perfeita de conforto e sofisticação. Esta suíte sobre o mar com 106 m², totalmente equipada, tem um terraço e piscina privados e acesso direto ao mar.

Para uma experiência incomparável, a Chairman Overwater Bungalow Two Bedroom Suite proporcionará um retiro expansivo e luxuoso com dois quartos, terraços, duas piscinas separadas, redes de descanso sobre a água e acesso direto ao mar. Posicionada diretamente sobre o oceano, inclui uma sala de estar com um chão de cristal para uma vista hipnotizante sobre o mar, um bar, uma kitchenette, uma zona de jantar, três casas de banho e tecnologia de ponta numa área de 283 m².

Todas as Overwater Suites incluirão o acesso a um Diamond Club™ melhorado, com características e comodidades como check-in simples, acesso a áreas exclusivas e o cobiçado serviço de mordomo pessoal, para intensificar ainda mais a sua estadia.

“Estes espaços requintados apresentarão características luxuosas e vibrantes que se alinham perfeitamente com o conceito “Party Your Way”, que tornou a nossa marca Royalton CHIC Resorts tão popular entre os viajantes”, acrescentou Jordi Pelfort.

O Blue Diamond Resorts convida os viajantes a embarcarem numa efervescente viagem de luxo e descontração no Royalton CHIC Antigua, onde podem juntar-se à experiência “Party Your Way”, abraçando-a de forma tão selvagem ou moderada quanto desejarem.

Para mais informações ou para reservar as suas próximas férias, aceda a www.royaltonchicresorts.com.

