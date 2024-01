Marché Goodfood présente les résultats des votes

MONTRÉAL, 16 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Marché Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), a tenu son assemblée annuelle des actionnaires virtuellement le mardi 16 janvier 2024, à 10 h.



Élection des administrateurs

Tous les candidats au poste d’administrateur dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 1er décembre 2023 ont été élus par une majorité des actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :

Candidats Voix en faveur Voix contre Pourcentage des voix en faveur Pourcentage des voix contre Jonathan Ferrari 39 176 014 259 925 99,341% 0,659% Neil Cuggy 39 174 620 261 319 99,337% 0,663% Donald Olds 39 183 266 252 673 99,359% 0,641% Terry Yanofsky 39 184 172 251 767 99,362% 0,638% John Khabbaz 39 357 663 78 276 99,802% 0,198%





Nomination des auditeurs

Le cabinet KPMG, s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, a été nommé auditeurs de la Société par la majorité des actionnaires pour l’exercice 2024. Les résultats du vote sont les suivants :

Résultat Voix en faveur Voix contre Abstentions Pourcentage des voix en faveur Pourcentage des voix contre Pourcentages des abstentions Adoptée 40 086 550 0 33 364 99,917% 0,000% 0,083%





Régimes d’options et d’unités restreintes

Les actionnaires de la Société ont adopté une résolution ordinaire autorisant les options et les unités d’actions restreintes non attribuées aux termes des régimes de rémunération à base de titres de la Société. Les votes ont été exprimés comme suit :

Résultat Voix en faveur Voix contre Pourcentage des voix en faveur Pourcentage des voix contre Adoptée 39 096 293 339 646 99,139% 0,861%





Modification des statuts de la Société

Les actionnaires de la Société ont adopté une résolution spéciale autorisant et approuvant la modification des statuts de la Société en ce qui concerne les intérêts des parties prenantes dans le cadre de la demande de certification B Corp de la Société. Les votes ont été exprimés comme suit :

Résultat Voix en faveur Voix contre Pourcentage des voix en faveur Pourcentage des voix contre Adoptée 37 559 808 1 876 131 95,243% 4,757%





À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan issue du monde numérique qui offre des solutions de repas et permet la livraison de ces repas et de produits complémentaires frais facilitant pour ses clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L’équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires millénariale la plus appréciée au Canada avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. Les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec et en Alberta.

