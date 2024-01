Esker : Activité commerciale du 4ème trimestre 2023

Activité commerciale du 4ème trimestre 2023

Croissance annuelle dynamique de +14% confirmée malgré un environnement économique incertain

Lyon, le 16 janvier 2024

Chiffre d’affaires en M€

(Non audité) T4 2023 T4 2022 T4 2023/

T4 2022

Croissance (4) 2023 2022 2023/2022

Croissance (4) SaaS (1) 38,2 34,2 +15% 146,8 127,7 +17% Services d’implémentation (2) 8,0 6,9 +17% 28,3 25,7 +12% Produits historiques (3) 0,7 1,3 -42% 3,5 5,9 -39% TOTAL 46,9 42,4 +13% 178,6 159,3 +14% Prise de commandes (4)(5) 7,0 4,5 +58% 20,8 16,6 +24%

(1) Abonnements et facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constant : taux de change 2023 appliqué au chiffre d’affaires 2022

(5) Exprimées en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à verser sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas inclus car incertain par nature. Celui-ci dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat.

Croissance dynamique confirmée malgré un environnement économique incertain

Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire avec un chiffre d’affaires proche de 180 M€ pour l’ensemble de l’exercice 2023. Les ventes annuelles du Groupe s’établissent ainsi à 178,6 M€, en croissance de +14% à taux de change constant (+12% en données publiées).

Au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2023, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,9 M€, en hausse de +13% à taux de change constant et de +11% en données publiées par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. En dépit d’une érosion de la croissance des volumes traités depuis le milieu de l’année en raison du ralentissement de l’économie, le chiffre d’affaires SaaS (+15% à taux de change constant) et les services d’implémentation portent la croissance du Groupe et représentent 98% du chiffre d’affaires trimestriel. Ce fort dynamisme est également réparti sur l’ensemble des zones géographiques, toutes en forte croissance, sous l’effet des succès commerciaux enregistrés au cours des trimestres passés.

Trimestre record et année record en termes de prises de commandes

Esker a également enregistré le meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes. La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du 4ème trimestre 2023 progresse de +58% à taux de change constant par rapport au 4ème trimestre 2022 pour atteindre 7,0 M€. Cela représente une croissance de +38% par rapport au précédent record du 3ème trimestre 2023.

Pour l’ensemble de l’année 2023, la valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés progresse de +24% à taux de change constant par rapport à 2022, pour atteindre 20,8 M€.

L’activité commerciale a été extrêmement dynamique en Europe avec des prises de commandes en croissance de plus de 84% en 2023. Tirée par la réforme à venir de la facturation électronique, l’activité en France progresse de +89% avec un 4ème trimestre explosif à plus de 146% par rapport au même trimestre en 2022. Le reste de l’Europe progresse de son côté de plus de 83% sur l’ensemble de l’année (+72% au 4ème trimestre) sous l’effet des investissements importants réalisés dans les filiales européennes au cours des exercices précédents.

Les prises de commandes sur le continent américain affichent une progression de +16% sur le dernier trimestre, pour représenter 35% des prises de commandes du Groupe. La zone Asie-Pacifique, à -2% sur la période, pâtit à nouveau de la mauvaise conjoncture.

Coûts d’acquisitions supérieurs : le prix du succès

Le rythme de signatures de contrats liés à la réforme de la facturation électronique en France, s’est fortement accéléré au 4ème trimestre 2023 et a entraîné la constatation de coûts d’acquisition supérieurs aux attentes. Ce sont essentiellement des commissions sur ventes provisionnées à la signature du contrat alors que le chiffre d’affaires ne sera reconnu que mois par mois à partir de la mise en production de la solution (facturations étalées en mode SaaS).

Par conséquent, et comme annoncé lors de la publication de l’activité commerciale du 3ème trimestre 2023, cette forte accélération des prises de commandes impactera de 1 à 2 points la marge d’exploitation initialement attendue pour l’ensemble de l’année 2023, qui devrait s’établir aux environs de 10%.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2023, la trésorerie du Groupe s’établissait à 52,2 M€ (contre 46,9 M€ au 31 décembre 2022). Avec une trésorerie nette de 41,5 M€ (contre 32,3 M€ au 31 décembre 2022) et plus de 130 000 titres détenus en autocontrôle (représentant un montant de plus de 20 M€ sur la base du cours actuel de l’action), Esker dispose d’une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l’accélération de sa croissance organique et sur la réalisation d’opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions adjacentes qui augmenteront la valeur délivrée à ses clients.

Tendances pour l’année 2024

L’impact positif de la réforme sur la facturation électronique en France devrait se prolonger en 2024,

ce qui continuera à dynamiser les prises de commandes dans le pays. Le même phénomène devrait jouer en faveur d’Esker en Espagne, en Malaisie, à Singapour et en Allemagne dans les trimestres et les années à venir en fonction du calendrier de mise œuvre par les gouvernements respectifs de ces pays.

D’une manière générale, toutes les filiales du Groupe disposent d’un portefeuille d’affaires à signer conséquent qui permet d’anticiper une croissance à deux chiffres des prises de commandes en 2024.

Compte tenu de la très bonne performance des prises de commandes au cours de l’année 2023 et malgré un ralentissement économique qui pourrait éroder le nombre de transactions traitées sur la plateforme, Esker anticipe une croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année comprise entre +12% et +14%. Ce niveau d’activité associé à une maîtrise des investissements permettra à la profitabilité (marge d’exploitation) de s’établir entre 12% et 13%.

