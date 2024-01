La Table ronde canadienne sur le bœuf durable publie la deuxième Évaluation nationale de la durabilité du bœuf (ENDB)

Les principaux progrès concernent la réduction des gaz à effet de serre, la contribution à la séquestration du carbone, la biodiversité et les habitats naturels ; les points forts et les possibilités en matière de responsabilité sociale ont été identifiés

CALGARY, Alberta, 15 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) a publié son deuxième rapport très attendu sur l'Évaluation nationale de la durabilité du bœuf (ENDB) et sa stratégie. L'évaluation reflète trois années d'analyse scientifique approfondie et souligne les progrès réalisés par le secteur canadien du bœuf entre 2014 et 2021 sur des indicateurs de durabilité tels que les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, la séquestration du carbone, la santé et la sécurité des personnes, les soins aux animaux et les contributions économiques, parmi beaucoup d'autres. Le rapport comprend également des stratégies de durabilité qui identifient les domaines d'amélioration continue.



Le rapport a été réalisé dans le cadre d'un financement de plus de 2,8 M$ accordé à la TRCBD au titre du Programme d'Agri-assurance du gouvernement du Canada - Volet Associations nationales de l'industrie, une initiative relevant du Partenariat pour une agriculture canadienne durable.

Les principales améliorations environnementales comprennent une réduction de 15 % des émissions de gaz à effet de serre pour produire 1 kg de bœuf (désossé et consommé) depuis 2014. Cette amélioration est largement attribuée à l'efficience accrue de la croissance des bovins, ce qui entraîne une empreinte carbone globale plus faible, car moins de ressources (par exemple, la terre, l'eau et les aliments pour animaux) sont nécessaires pour produire le même volume de bœuf. « Il est passionnant de voir la réduction de 15 % de l'intensité des émissions de GES, ce qui nous met sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de réduction de 33 % que l'industrie s'est fixé pour 2030 », déclare Ryan Beierbach, président de la TRCBD et producteur de bœuf de la Saskatchewan.

Le rapport montre également que les terres utilisées pour l'élevage de bovins destinés à la production de bœuf séquestrent environ 1,9 milliard de tonnes de carbone organique dans le sol. Malgré la perte globale d'habitat, les éleveurs de bovins canadiens jouent un rôle important dans la préservation des habitats critiques intacts dont la faune a besoin pour se reproduire et se nourrir.

« Je suis fier de l'engagement de l'industrie canadienne du bœuf envers l'amélioration continue et des progrès déjà réalisés dans notre parcours vers la durabilité. Cette évaluation démontre le rôle crucial des producteurs de bœuf canadiens et de nos membres dans la promotion de la durabilité, et ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble vers des objectifs communs », ajoute Beierbach.

Un article scientifique révisé par des pairs et mettant en évidence les résultats de l'analyse du cycle de vie environnemental a été publié dans le Canadian Journal of Animal Science.1

Principales conclusions

Produire 1 kg de bœuf (sans os et consommé) génère désormais 15 % de gaz à effet de serre en moins qu'en 2014 (Aboagye et al., 2024), et est en bonne voie pour atteindre l'objectif de réduction de 33 % de l'intensité des émissions de l'industrie canadienne du bœuf d'ici 2030.

Les terres utilisées pour la production de bœuf sont estimées à contenir 1,9 milliard de tonnes de carbone organique dans le sol, représentant près de 40 % du carbone total présent dans le sol du paysage agricole canadien.

Lorsque l’on tient compte de l’ensemble des cultures et des pâturages du Canada, les terres utilisées pour la production de bœuf fournissent la majorité de l’habitat essentiel dont la faune a besoin pour se reproduire (74 %) et se nourrir (55 %). Malgré la perte globale de l’habitat faunique sur les pâturages et les terres cultivées du Canada, la part du bœuf dans ce qui reste a augmenté, ce qui démontre l’importance de la production de bœuf pour garder ces zones intactes.

Les conversations sur le stress et la santé mentale des éleveurs se sont intensifiées, ce qui a permis une meilleure prise de conscience. Le travail se poursuit pour réduire la stigmatisation des problèmes de santé mentale dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du bœuf.

Les soins aux animaux restent une priorité absolue pour l'industrie canadienne du bœuf. Les données de surveillance ne montrent aucun risque de résistance aux antimicrobiens de catégorie I (très grande importance pour la médecine humaine), ce qui indique que les outils de traitement des maladies chez les bovins ne présentent pas de risque pour la santé humaine.

La demande de bœuf canadien reste forte auprès des consommateurs canadiens (hausse de 5 %) et du monde entier (hausse de 16 %).

Pour chaque travailleur employé dans la production de bovins au niveau des exploitations agricoles au Canada, 2,5 travailleurs sont employés soit directement soit indirectement dans l'économie canadienne. Et pour chaque travailleur employé dans l'industrie canadienne de la transformation de la viande, 3,4 autres travailleurs sont employés, incluant les emplois directs et indirects.

L'industrie bovine canadienne contribue pour 51,5 milliards $ à la production de biens et de services, pour 21,8 milliards $ au PIB canadien et pour 11,7 milliards $ au revenu du travail.

Mesurer la performance en matière de durabilité n'est que la première étape ; il est essentiel d'avoir des objectifs et des actions clairs pour parvenir à une amélioration continue. C'est pourquoi une stratégie nationale de durabilité du bœuf soutient l'évaluation, en décrivant des actions tangibles, ambitieuses et réalisables et des possibilités de collaboration dans des domaines hautement prioritaires pour la TRCBD et ses membres au cours des prochaines années.



« Le secteur du bœuf canadien s'engage à la transparence et à l'amélioration continue de la durabilité », ajoute Beierbach. « Nous sommes impatients de poursuivre les collaborations et les innovations afin d'avoir un impact positif et d'atteindre nos objectifs en matière de performance sociale, économique et environnementale de l'industrie canadienne du bœuf. »

Visitez crsb.ca/benchmarks pour plus d'informations sur l'évaluation et la stratégie nationales de durabilité du bœuf de la TRCBD.

À PROPOS DE LA TRCBD

La Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) est une organisation multi-parties prenantes à but non lucratif qui fait progresser, mesure et communique l'amélioration continue de la durabilité de la chaîne de valeur du bœuf canadien. La TRCBD favorise la reconnaissance et le progrès continu du bœuf canadien par le biais de la mesure de la performance en matière de durabilité, d'un programme volontaire de certification de la durabilité par une tierce partie, et de projets et d'initiatives alignés sur les objectifs stratégiques. Pour en savoir plus, consultez le site crsb.ca.

Citations additionnelles :

« Ce rapport sur les avancés de l'industrie canadienne du bœuf en matière de durabilité est un outil important pour suivre les progrès du secteur vers ses objectifs de 2030. Nous pouvons tous être fiers de l'engagement de l'industrie à prendre des mesures pour réduire son empreinte environnementale, sans compromettre les normes élevées et l'engagement envers la qualité qui font sa réputation. »

~ L'Honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Il est passionnant de voir toutes les améliorations et le travail acharné de l'industrie du bœuf depuis notre évaluation de base publiée en 2016 - en particulier dans les domaines de la réduction des gaz à effet de serre. Il met en évidence le rôle important que joue la production de bœuf pour la préservation des habitats fauniques essentiels et des prairies du Canada. Ce rapport permet également la transparence de l'industrie du bœuf auprès du public et confirme des progrès significatifs basés sur des données solides qui ouvrent la voie à la réalisation de nombreux objectifs de l'industrie canadienne du bœuf pour 2030 grâce à des actions ciblées et fondées sur la science. »

~ Brad Downey, biologiste principal de la faune - Alberta Conservation Association et président du Comité consultatif scientifique de la TRCBD

« Nous sommes ravis de voir ces résultats qui aideront nos efforts de plaidoyer et de communication en soutien à l'industrie canadienne du bœuf. Ce progrès est directement attribuable à nos producteurs qui travaillent dur pour produire de manière durable le meilleur bœuf du monde en augmentant l'efficacité de la production, en réduisant le temps nécessaire pour produire un animal individuel et, en fin de compte, en réduisant le nombre de ressources pour produire la même quantité de bœuf. Grâce à ces efforts, notre secteur est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de 2030. »

~ Nathan Phinney, président, Association canadienne des bovins

« La TRCBD a collaboré avec des scientifiques canadiens pour employer les procédures d'analyse du cycle de vie les plus sophistiquées afin de comparer la performance de la durabilité environnementale de la production de bœuf au Canada de 2014 à 2021. Les résultats indiquent que l'industrie canadienne du bœuf s'efforce continuellement d'améliorer l'empreinte environnementale de la production de bœuf avec des réductions continues des émissions de GES et de la consommation d'eau. L'industrie canadienne continue manifestement à progresser, investit dans la recherche et les technologies plus que beaucoup d'autres pays, et il est clair que l'industrie prend au sérieux les objectifs de 2030 qu'elle a fixés et se positionne activement pour réussir. »

~ Dr. Tm McAllister, chercheur scientifique, Agriculture et Agroalimentaire Canada (sollicité)



« Nous sommes encouragés par les résultats positifs de l’Évaluation nationale de la durabilité du bœuf de la TRCBD et fiers du rôle que jouent les parcs d’engraissement dans cette équation. Nos producteurs trouvent toujours des moyens d’être plus novateurs et efficaces, de produire du bœuf salubre et nutritif avec moins de ressources et moins d’impact sur l’environnement. »

~ Janice Tranberg, présidente et directrice générale – Association nationale des engraisseurs de bovins

« Conservation de la nature Canada (CNC) est heureuse de soutenir la publication de la dernière Évaluation nationale de la durabilité du bœuf. CNC travaille en partenariat avec les producteurs de bœuf et d'autres types de bétail à travers le Canada, en particulier pour conserver les prairies indigènes à travers les prairies. Les données et les informations contenues dans l'ÉNDB nous aideront à déterminer les menaces qui pèsent sur la biodiversité, mais aussi les domaines dans lesquels nous pouvons continuer à travailler avec les éleveurs et à les soutenir dans leurs efforts de conservation. L'utilisation des terres, l'indice d'habitat faunique et d'autres mesures de la biodiversité nous aideront à améliorer et à concentrer nos efforts pour conserver les 18 % restants de prairies indigènes au Canada. »

~ Tom Lynch-Staunton, vice-président régional de la région de l'Alberta - Conservation de la nature Canada

« Nous voulons continuer à préparer les mêmes délicieux hamburgers que nos clients canadiens apprécient depuis 57 ans. Nous sommes déterminés à faire en sorte que le goût et la qualité tant appréciés aillent de pair. En tant que membre fondateur de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD), nous sommes fiers de continuer à soutenir la TRCBD et son travail avec les éleveurs canadiens. Nous sommes ravis de nous procurer au moins 30 % du bœuf de nos hamburgers Quart de livre auprès de fermes et de ranchs certifiés conformes aux normes de la TRCBD. Félicitations à la TRCBD et à tous les intervenants impliqués pour leur contribution à la publication de l'Évaluation nationale de la durabilité du bœuf. »

~ Hope Bentley, chef de la Chaîne d'approvisionnement – McDonald’s Canada

1 Aboagye et al., (2023). An Assessment of the Environmental Sustainability of Beef Production in Canada. Canadian Journal of Animal Science. doi.org/10.1139/CJAS-2023-0077