Boralex annonce la nomination de Dominique Minière au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 15 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Dominique Minière au sein de son conseil d’administration.



« L’ensemble des membres du conseil d’administration se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Dominique Minière. Grâce à son riche parcours chez de grands producteurs et distributeurs d’électricité ainsi qu’auprès de nombreuses organisations majeures du monde de l’énergie, il contribuera assurément de façon significative à la poursuite de la stratégie de la Société et à l’atteinte de ses objectifs ambitieux pour 2025 et au-delà », a déclaré Alain Rhéaume, président du conseil d’administration de Boralex.

M. Minière est administrateur d’une variété de sociétés publiques et privées, siégeant notamment sur les conseils d’administration de Cameco, de Holtec International Inc, du groupe ORTEC et d'Engineering Planning and Management, Inc. Il a également fait partie du conseil d’administration de l’Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO) et été président du Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire (GIFEN), où il a mené l’élaboration d’un plan pluriannuel de développement.

Dominique Minière possède une vaste expérience dans le secteur de l’énergie, particulièrement de l’énergie nucléaire, et est porteur d’une vision systémique et ouverte du paysage énergétique. Expert reconnu mondialement, M. Minière a consacré plus de 40 ans de sa carrière au service d’Électricité de France (EDF), développant une compréhension fine du marché énergétique français et du système électrique européen. Au fil de ses fonctions, il a piloté des chantiers complexes de transformation structurelle, d’optimisation, de digitalisation et d’amélioration des pratiques en santé et sécurité, en plus de collaborer à l’élaboration de projets de loi français sur l’énergie. Après avoir gravi les échelons de la division nucléaire, il a intégré le comité exécutif d’EDF en 2015 en tant que chef des opérations (Chief Operating Officer), supervisant à ce titre les activités thermiques et nucléaires du groupe pendant 4 ans.

Au Canada, M. Minière a occupé des postes de direction chez Ontario Power Generation (OPG) à partir de 2019. D’abord responsable du développement et du maintien des opérations pour la branche nucléaire, il est devenu par la suite chef de la stratégie (Chief Strategy Officer) de l’organisation, supervisant à ce titre la stratégie et le développement d'OPG, notamment pour les énergies renouvelables, l’hydroélectricité, l'hydrogène et le chantier de l'électrification.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 6,4 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, et LinkedIn.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère, affaires publiques et communications externes



Boralex inc.



438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Stéphane Milot

Vice-président, relations avec les investisseurs



Boralex inc.



514 213-1045

stephane.milot@boralex.com

Source : Boralex inc.