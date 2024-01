Dassault Aviation reçoit une commande

de 42 Rafale pour l’armée de l’Air et de l’Espace

Saint-Cloud, le 12 janvier 2024 – Fin décembre 2023, la Direction générale de l’armement (DGA) a notifié à Dassault Aviation une commande de 42 avions de combat Rafale, dite « tranche 5 », à destination de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE).

« Au nom de Dassault Aviation et des 400 entreprises impliquées dans le programme Rafale, je remercie le ministère des Armées, la DGA et l’AAE pour leur confiance renouvelée. Nous sommes mobilisés et déterminés à déployer nos compétences de maître d’œuvre et d’intégrateur de systèmes complexes au profit de la souveraineté de notre pays. Cette souveraineté industrielle militaire constitue une exception en Europe. Elle assure la supériorité de notre aviation de combat. Elle est également un atout de rayonnement diplomatique et de puissance économique avec l’export », déclare Éric Trappier, P-DG de Dassault Aviation.

Le Rafale est une réussite technique, opérationnelle et commerciale qui permet à la France de rester au meilleur niveau mondial en matière d’avion de combat.

Le Rafale a été conçu pour évoluer par standards successifs, afin d’adapter les dernières technologies aux besoins des utilisateurs. Le standard 4, axé notamment sur la connectivité, est en phase de développement. Le standard 5, dont le lancement est en préparation, procurera de nouvelles capacités en matière de combat collaboratif.

Le Rafale est un succès à l’export, avec sept pays clients à ce jour. Les commandes en cours, auxquelles s’ajoute la tranche 5, pérennisent l’activité de production pour les dix années à venir.

* * *

A PROPOS DU RAFALE :

Seul appareil totalement « omnirôle » au monde, opérable depuis une base à terre ou depuis un porte-avions, capable d’emporter 1,5 fois son poids en armements et carburant, le Rafale a été conçu pour accomplir toutes les missions de l’aviation de combat :

interception et combat air-air avec canon de 30 mm, missiles Mica IR/EM et missiles Meteor.

avec canon de 30 mm, missiles Mica IR/EM et missiles Meteor. appui au sol avec canon de 30 mm, bombes guidées laser GBU et bombes guidées GPS AASM.

avec canon de 30 mm, bombes guidées laser GBU et bombes guidées GPS AASM. frappes dans la profondeur avec missiles de croisière Scalp / Storm Shadow.

avec missiles de croisière Scalp / Storm Shadow. attaque à la mer avec missile Exocet AM39 Block 2 et autres armements air-surface.

avec missile Exocet AM39 Block 2 et autres armements air-surface. reconnaissance tactique et stratégique en temps réel avec nacelle Areos.

avec nacelle Areos. ravitaillement en vol d’un Rafale à un autre (« buddy-buddy »).

d’un Rafale à un autre (« buddy-buddy »). dissuasion nucléaire (France uniquement) avec missile ASMP-A.





Le Rafale est entré en service en 2004 dans la Marine nationale et en 2006 dans l’armée de l’Air française pour remplacer peu à peu les sept types d’avions de combat de générations précédentes. Il a fait ses preuves en opérations extérieures sur différents théâtres, notamment en Afghanistan, Libye, Mali, Irak et Syrie.

A ce jour, la France a commandé cinq tranches de Rafale selon le calendrier suivant : 13 Rafale en 1993 ; 48 en 1999 ; 59 en 2004 ; 60 en 2009 ; 42 en 2023. En 2021, une commande spéciale de 12 Rafale a été passée par la France pour remplacer 12 exemplaires cédés à la Grèce. Le total des commandes françaises se monte donc à 234 Rafale.

A ce jour, le total des commandes export s’élève à 261 Rafale (avions neufs) :

- Égypte : 55

- Qatar : 36

- Inde : 36

- Grèce : 12

- Emirats arabes unis : 80

- Indonésie : 42 (incluant les 18 de 2024)

Par ailleurs, la Grèce et la Croatie ont chacune acquis 12 Rafale issus de l’armée de l’Air et de l’Espace française.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,9 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 700 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe