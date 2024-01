Partenaires Ninepoint annonce le parrainage de la nageuse olympique canadienne Summer McIntosh

TORONTO, 10 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada, a annoncé une nouvelle entente de parrainage avec la nageuse olympique canadienne Summer McIntosh. L’athlète originaire de Toronto prévoit de concourir avec l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Paris 2024 et Ninepoint est fière de la soutenir dans ses efforts pour atteindre l’excellence.



« Summer est vraiment une athlète extraordinaire et un exemple pour les jeunes Canadiens de tout le pays », a déclaré James Fox, codirecteur général et associé directeur de Ninepoint. « Summer représente de nombreuses valeurs chères à Ninepoint, notamment son attitude positive et son engagement à être la meilleure dans son domaine. »

À l’âge de 14 ans, Summer est devenue la plus jeune athlète à concourir pour l’équipe canadienne aux Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020 et a terminé quatrième à l’épreuve féminine du 400 mètres nage libre.

Depuis, sa réputation d’athlète exceptionnelle a explosé. Quatre fois championne du monde d’aquatique et deux fois médaillée d’or aux Jeux du Commonwealth, elle détient actuellement le record du monde du 400 mètres quatre nages individuel féminin. Elle a remporté deux médailles d’or aux Championnats du monde de sports aquatiques de 2023 et au championnat du monde aquatique de la FINA de 2022 dans le 200 mètres papillon et le 400 mètres quatre nages individuelles, devenant ainsi la première Canadienne à détenir deux titres mondiaux dans cette discipline. Lors des Jeux du Commonwealth de 2022, elle est devenue l’athlète canadienne la plus décorée des Jeux, remportant six médailles et ouvrant la voie à Paris 2024.

« Nous aimons l’attitude positive de Summer et notre objectif est de jouer un rôle déterminant en incitant les jeunes Canadiens à la soutenir dans sa quête olympique en 2024 », a ajouté John Wilson, codirecteur général et associé directeur. « La marque d’espoir et de promesse de Summer est rare et nous sommes enchantés par ce parrainage. »

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour en savoir plus sur Ninepoint, consultez le site www.ninepoint.com ou communiquez avec nous par téléphone au 416 362-7172 ou 1 888 362-7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com

