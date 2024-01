Croissance externe - Le Groupe IT Link annonce l’acquisition de la société Ciao Technologies Inc.

Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 09 janvier 2024

IT Link, entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce l'acquisition au 09 janvier 2024 de la société Ciao Technologies Inc.

Cette acquisition permet au Groupe IT Link de renforcer sa présence en Amérique du Nord avec un peu plus de 100 collaborateurs au Canada, ce qui en fait la seconde géographie du Groupe.

Ce rachat n’engendre pas de changement dans le management et l’organisation de Ciao Technologies, Jean DROUIN, actuel président et fondateur, conservant son rôle de dirigeant de l’entreprise.

“Les complémentarités techniques et sectorielles entre Ciao Technologies et IT Link Canada constituent une opportunité de développement et d’accélération importante pour les deux entités. Nous sommes confiants dans les capacités de Pierre-Jean LESCOLE, président d’IT Link Canada, de Jean DROUIN et de l’ensemble des équipes canadiennes pour faire de cette alliance un succès structurant pour l’avenir du Groupe.”

Éric GUILLARD, PDG du Groupe IT Link

“C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre sur cette 18ème année d’existence de Ciao. En nous joignant au Groupe IT Link, nous aurons accès à une complémentarité d’expertises qui sera mise à contribution pour nos clients et nos équipes. Je tiens à remercier Éric, Pierre-Jean et le Groupe IT Link pour la confiance qu’ils m’accordent. Merci à tous nos employés, partenaires et clients pour leur contribution à la réussite de Ciao. Un merci particulier à Mélinda, notre directrice générale, pour son soutien dans cette nouvelle aventure.

Nous amorçons donc 2024 en force, et je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir accélérer encore davantage le développement de Ciao. “

Jean DROUIN, Président de Ciao Technologies Inc.

L’intégration de Ciao Technologies au périmètre consolidé du Groupe IT Link est effective au 09 janvier 2024.

Le prix de cette acquisition, payé en numéraire, a été financé en totalité sur les fonds propres de la société.

IT Link publiera son chiffre d’affaires annuel le 15 février 2024.





A propos de Ciao Technologies Inc.



Fondée en 2006, Ciao Technologies Inc. a su s’imposer comme un acteur majeur du domaine des services conseils TI au Canada dans la province de Québec.

Ciao s'est d'ailleurs classée dans la liste des 500 entreprises canadiennes en plus forte croissance entre 2016 et 2020 publiée par le Canadian Business, ainsi que dans le « Top 300 des PME les plus importantes du Québec » en octobre 2023 (source : Les Affaires, mi-octobre 2023).



La société articule ses expertises autour de plusieurs offres :

Développement de systèmes

Studio numérique

Accessibilité web et design inclusif





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link c’est désormais plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.





