ABB acquiert une entreprise de capteurs optiques novateurs pour élargir son offre en gestion intelligente des eaux

En faisant l'acquisition de l'entreprise canadienne Real Tech, ABB élargit sa forte présence dans le segment de l'eau et rehausse son portefeuille d'une technologie de capteurs optiques qui sont cruciaux pour l'ère de l'eau intelligente.



Real Tech est un chef de file dans la surveillance de la qualité et l'analyse de l'eau en temps réel grâce à plus de 10 000 solutions installées pour les eaux municipales potables et usées, ainsi que pour les autres industries à travers le monde.

Cette acquisition met ABB en bonne position pour obtenir des occasions de croissance découlant de la poussée mondiale en faveur d'une gestion durable de l'eau.

ZURICH, Suisse, 08 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu son acquisition de l'entreprise canadienne Real Tech, un chef de file mondial en technologie de capteurs optiques novateurs qui permettent de surveiller et d'analyser l'eau en temps réel. Grâce à cette acquisition, ABB élargira sa forte présence dans le segment de l'eau et ajoutera cette technologie optique cruciale pour la gestion intelligente de l'eau à sa gamme de produits. Les modalités financières de la transaction, qui devrait se conclure lors du premier trimestre de 2024, n'ont pas été divulguées.

Contrairement à la mesure traditionnelle de la qualité de l'eau, qui peut être un processus qui prend beaucoup de temps, la gamme de produits de Real Tech offre des mesures critiques en temps réel. Cela permet un meilleur contrôle des processus et assure la qualité continuelle de l'eau. Les solutions brevetées par Real Tech couvrent l'entièreté de la chaîne de valeur numérique pour ce qui touche la surveillance de l'eau, qui met l'accent sur la création et l'analyse de données.

Le portefeuille de Real Tech comprend des capteurs optiques, des contrôleurs et une série d'accessoires en options qui permettent aux clients de configurer chaque système selon leurs besoins. Misant sur le pouvoir de la lumière, les capteurs mesurent la composition de l'eau. Ils utilisent les techniques de mesure par spectrophotométrie et par fluorescence pour faire passer l'analyse du laboratoire à l'environnement de traitement pour une utilisation en temps réel. Liquid AI®, une plateforme logicielle exclusive d'intelligence artificielle, complète l'offre de service en offrant une façon simple et précise d'analyser les données tirées des capteurs Real Tech. L'entreprise compte environ 40 employés et est basée à Whitby, en Ontario.

« Nous sommes heureux d'accueillir nos nouveaux collègues dans la famille ABB », indique Jacques Mulbert, président de la division Mesure et analyse d'ABB. « Nous avons hâte de propulser ensemble le parcours d'innovation et de croissance de Real Tech. Joindre nos forces à ABB accélérera le déploiement des technologies de Real Tech grâce au vaste réseau mondial de vente et de service d'ABB, ce qui en fera un changement progressif pour accéder au marché. L'acquisition est une partie importante de la stratégie de la division Mesure et analyse d'ABB, qui comprend l'ajout de technologies environnementales avancées à son portefeuille. »

« Lorsque nous avons fondé Real Tech il y a presque 20 ans, nous étions axés sur le développement d'une technologie de capteurs optiques qui feraient progresser la gestion de l'eau vers une nouvelle ère », mentionne Jodi Glover, chef de la direction et cofondatrice de Real Tech. « Nos capteurs de surveillance de la qualité de l'eau en temps réel et nos capacités d'analyse des données habilitent nos clients, dans les services publics comme dans les industries, qui gèrent l'eau dans le cadre de leurs processus de fonctionnement et de fabrication, en leur donnant les renseignements cruciaux dont ils ont besoin chaque minute et chaque jour. Nous avons hâte de faire partie d'ABB, qui partage notre vision de créer un avenir plus durable. »

Selon l'ONU1, 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à de l'eau potable gérée de manière sûre, tandis que plus de 4,2 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement géré en toute sécurité. De plus, seulement 11 % des eaux usées à travers le monde sont réutilisées et environ la moitié des eaux usées non traitées à travers le monde pénètrent encore les rivières, les lacs et les mers.2 Des avancées dans les technologies de capteurs de l'eau et dans l'intelligence artificielle peuvent aider à gérer efficacement les eaux potables et usées. Les investissements dans la surveillance de la qualité de l'eau, dans le traitement de l'eau et dans l'infrastructure de l'eau ont augmenté considérablement à travers le monde. Aux États-Unis, un investissement de 111 milliards de dollars sans précédent servira à mettre à niveau l'infrastructure de l'eau au cours d'une période de 10 ans.3

ABB est un chef de file technologique en matière d'électrification et d'automatisation, et favorise un avenir plus durable et efficace sur le plan des ressources. Les solutions de l'entreprise relient le savoir-faire en ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les choses sont fabriquées, transportées, énergisées et opérées. Forte de plus de 140 ans d'excellence, ABB et ses quelque 105 000 employés s'engagent à propulser les innovations qui accélèrent la transformation industrielle. www.abb.com

