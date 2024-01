Sodexo - Evolution au sein du Comité Exécutif de Sodexo

Issy-les-Moulineaux, le 8 janvier 2024 - Sodexo annonce la nomination de Sébastien de Tramasure, actuellement Directeur Financier de Sodexo Amérique du Nord, au poste de Directeur Financier Groupe. Marc Rolland continuera d'exercer les fonctions de Directeur Financier Groupe jusqu'au 1er mai 2024, avant de prendre de nouvelles fonctions qui seront annoncées en temps voulu.



La nomination de Sébastien de Tramasure est le fruit d’un plan de succession préparé de longue date. Sébastien travaille chez Sodexo depuis près de 18 ans. Avant d'occuper son poste actuel, il a exercé divers postes au sein de la fonction finance, notamment celui de Directeur Financier de Sodexo Services Avantages & Récompenses (aujourd'hui Pluxee). En 2018, Sébastien de Tramasure devient Directeur Financier des segments Santé et Seniors au niveau mondial. En 2020, il est nommé Directeur Financier de Sodexo Amérique du Nord, qui représente plus de 40% du chiffre d’affaires du Groupe. Dans ces fonctions, Sébastien a activement participé au redressement de Sodexo Amérique du Nord et a notamment piloté des acquisitions stratégiques sur le marché du « convenience ».

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : « Je tiens à féliciter Sébastien. Il a une longue expérience dans la fonction Finance chez Sodexo et une connaissance approfondie des activités du Groupe ainsi qu’une solide expérience internationale, acquise notamment en Amérique du Nord où il est basé depuis 5 ans. Sébastien possède toutes les qualités pour réussir en tant que Directeur Financier du Groupe. Je tiens à remercier chaleureusement Marc Rolland pour tout ce qu’il a apporté à Sodexo au cours des 8 dernières années. Il a largement contribué à notre performance et à notre croissance, tout en accompagnant de grands projets stratégiques et transformatifs. Marc continuera à jouer un rôle clé à l’avenir, alors que nous progressons dans le déploiement de notre plan stratégique pour être le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences de qualité ».

Marc Rolland est Directeur Financier de Sodexo depuis 2015. Il a grandement contribué à accroître l'efficacité de la fonction Finance au niveau mondial grâce à la standardisation des processus et des systèmes. Marc a également beaucoup œuvré pour renforcer la gestion stratégique du portefeuille d’activités de Sodexo. Il a favorisé une transparence accrue des communications financières et une approche plus disciplinée en matière de signature de contrats et d’investissements. Au cours des dernières années, Marc a largement contribué à la gestion de la pandémie, mettant en place des bases solides pour la reprise post-Covid en renforçant la rigueur de l’efficacité opérationnelle et en optimisant la base de coûts.

Au cours des derniers mois, Marc et son équipe ont joué un rôle déterminant dans l’exécution du plan stratégique 2025 de Sodexo, notamment du projet de spin-off de Pluxee qu’il continuera de piloter jusqu’à sa finalisation complète.

Marc reste Directeur Financier jusqu’au 1er mai 2024, travaillant d'ici là à la transition avec Sébastien.

