Marktgröße und Marktanteil für Point-of-Care-Diagnostik werden bis 2030 95,89 Mrd. US-Dollar überschreiten

WASHINGTON, D.C, DISTRICT OF COLUMBIA, UNITED STATES, January 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Laut einem von Vantage Market Research veröffentlichten Bericht erreichte der globale Markt für Point-of-Care-Diagnostik im Jahr 2022 eine Bewertung von 45,06 Milliarden US-Dollar, mit einem prognostizierten Wert von 95,89 Milliarden US-Dollar bis 2030. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,90 % im Prognosezeitraum 2023-2030. Es wird spannend sein, die Entwicklung des Marktes in den kommenden Jahren zu beobachten.In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des Gesundheitswesens ist der Markt für Point-of-Care-Diagnostik ein zentraler Akteur, der die Art und Weise, wie medizinische Diagnosen durchgeführt werden, neu definiert und die Patientenversorgung verändert. Dieser innovative Sektor hat ein erhebliches Wachstum erlebt, da er in der Lage ist, schnelle und genaue Ergebnisse direkt am Krankenbett, in der Klinik oder zu Hause des Patienten zu liefern. Die Konvergenz von Technologie und Gesundheitswesen hat die Entwicklung tragbarer und benutzerfreundlicher Diagnosegeräte vorangetrieben und den Markt vorangetrieben. • F. Hoffmann-La Roche AG• Qiagen• Danaher Corp.• Becton Dickinson (BD)• Biomerieux SA• Abbott Laboratorien• Siemens Healthcare AG• Zoetis Inc.• Labor für Instrumentierung• Nova Biomedical• Trividia Health Inc.• Quidel Corp.• Trinity Biotech• Sekisui-Diagnostik• Orasure Technologies Inc.• Nipro Corp.• Spectral Medical Inc. Die Nachfrage nach sofortigen Ergebnissen, gepaart mit der Notwendigkeit der Früherkennung von Krankheiten und der Patientenüberwachung, hat die Einführung von Point-of-Care-Diagnoselösungen vorangetrieben. Der Komfort und die Effizienz, die diese Geräte bieten, haben zu einer verbesserten Compliance der Patienten geführt und die Belastung der Gesundheitsinfrastruktur verringert. Darüber hinaus hat die Zunahme chronischer Krankheiten und Infektionsausbrüche die Nachfrage nach schnellen und genauen Diagnosewerkzeugen weiter angeheizt und ein günstiges Umfeld für das Marktwachstum geschaffen.𝐓𝐨𝐩-𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝𝐬:1. 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐝 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭ä𝐭: Der Trend zu kleineren, tragbaren und tragbaren Diagnosegeräten hat die Point-of-Care-Diagnostik revolutioniert und ermöglicht Tests vor Ort, ohne dass spezialisierte Labore erforderlich sind.2. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐧 𝐊𝐨𝐧𝐧𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭ä𝐭: Viele Point-of-Care-Geräte verfügen jetzt über Konnektivitätsoptionen, die eine nahtlose Datenübertragung an elektronische Patientenakten und medizinisches Fachpersonal ermöglichen und so die Patientenversorgung und Echtzeitüberwachung verbessern.3. 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐱𝐢𝐧𝐠-𝐅𝐮𝐧𝐤𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐧: Die moderne Diagnostik ist zunehmend in der Lage, mehrere Tests auf einer einzigen Plattform durchzuführen, was ein umfassendes Krankheitsscreening ermöglicht und den Bedarf an mehreren Geräten reduziert.4. 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐳𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧 𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐫𝐧: Fortschritte in der Biomarkerforschung haben zur Entwicklung von Tests geführt, die eine frühzeitige Erkennung und personalisierte Behandlungsmöglichkeiten bieten und die Präzisionsmedizin vorantreiben.𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐭𝐬𝐞𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐟ü𝐫 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭-𝐨𝐟-𝐂𝐚𝐫𝐞-𝐃𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐤𝐍𝐚𝐜𝐡 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭• Glukose-Tests• Hb1Ac-Prüfung• Gerinnungstest• Fruchtbarkeit/Schwangerschaft• Infektionskrankheit• Kardiale Marker• Schilddrüsenstimulierendes Hormon• Hämatologie• Primärversorgungssysteme• Dezentrale Klinische Chemie• Kot• Lipid-Tests• Krebs-Marker• Blutgase/Elektrolyte• Ambulante Chemie• Drogenmissbrauch (DOA) Tests• Urinanalyse/Nephrologie𝐕𝐨𝐧 𝐄𝐧𝐝𝐛𝐞𝐧𝐮𝐭𝐳𝐞𝐫𝐧• Kliniken• Krankenhäuser• Heim• Gesundheitseinrichtungen für betreutes Wohnen• Laboratorien

𝐇𝐞𝐫𝐚𝐮𝐬𝐟𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧:So vielversprechend der Markt auch sein mag, er ist nicht ohne Herausforderungen: Die Dezentralisierung der Diagnostik kann zu Bedenken hinsichtlich der Qualitätskontrolle und Standardisierung führen. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Genehmigungsprozesse können für neue Akteure ein Hindernis für den Markteintritt darstellen. Die hohen Entwicklungskosten, die mit fortschrittlichen Diagnosetechnologien verbunden sind, können kleinere Unternehmen daran hindern, effektiv im Wettbewerb zu bestehen. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Genehmigungsprozesse können für neue Akteure ein Hindernis für den Markteintritt darstellen. Die hohen Entwicklungskosten, die mit fortschrittlichen Diagnosetechnologien verbunden sind, können kleinere Unternehmen daran hindern, effektiv im Wettbewerb zu bestehen.𝐆𝐞𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐭𝐞𝐧:Nichtsdestotrotz bietet der Markt für Point-of-Care-Diagnostik mehrere Chancen: Die Ausweitung von Anwendungen über das traditionelle Gesundheitswesen hinaus, wie z. B. Tests zu Hause und abgelegene Bereiche, kann bisher unerschlossene Märkte erschließen. Investitionen in Forschung und Entwicklung können zu bahnbrechenden Innovationen führen, die derzeitige Einschränkungen überwinden und den Anwendungsbereich der Point-of-Care-Diagnostik erweitern. Die Zusammenarbeit zwischen Technologieunternehmen und Gesundheitsdienstleistern kann zur Schaffung integrierter Lösungen führen, die eine nahtlose Patientenversorgung ermöglichen.

𝐉ü𝐧𝐠𝐬𝐭𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐰𝐢𝐜𝐤𝐥𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧• 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐞 hat ihr Cobas Pulse System in ausgewählten Ländern eingeführt, die die CE-Kennzeichnung erhalten. Dies ist die neueste Generation von vernetzten Point-of-Care-Lösungen von Roche Diagnostics für das professionelle Blutzuckermanagement.• 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐮𝐌𝐃𝐱 kündigte die Einführung seines neuen Atemwegs-Panel-Tests an. Q-POC™ SARS-CoV-2, Grippe A/B & RSV Assay. Dieser Test kann alle drei Atemwegsviren in einer einzigen Probe nachweisen und kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden, einschließlich Krankenhäusern, Kliniken und zu Hause.• 𝐁𝐨𝐝𝐢𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐌𝐞𝐝 ist eine strategische Partnerschaft mit Novo Integrated Sciences, Inc. eingegangen, um seine Biomarker-basierte Schnelltest-Produktlinie in ganz Nordamerika zu erweitern. 𝐃𝐢𝐞 𝐰𝐢𝐜𝐡𝐭𝐢𝐠𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐞𝐧, 𝐝𝐢𝐞 𝐢𝐦 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐧𝐭𝐰𝐨𝐫𝐭𝐞𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧:• Wie hoch ist die prognostizierte Wachstumsrate des Marktes für Point-of-Care-Diagnostik im Prognosezeitraum?• Welches Anwendungssegment hält den größten Marktanteil und welche Faktoren treiben seine Dominanz an?• Welchen Beitrag leistet Nordamerika zum Weltmarkt und welche Faktoren beeinflussen seine Position?• Welche technologischen Trends prägen die Entwicklung von Point-of-Care-Diagnosegeräten?• Welche Herausforderungen sind mit der Sicherstellung der Qualität und Genauigkeit der dezentralen Diagnostik verbunden?• Wie können regulatorische Hürden überwunden werden, um neuen Marktteilnehmern den Markteintritt zu erleichtern?• Welche Möglichkeiten gibt es, die Point-of-Care-Diagnostik auf nicht-traditionelle Gesundheitseinrichtungen auszuweiten?• Wie kann die Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheits- und dem Technologiesektor die Innovation in diesem Markt vorantreiben?𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐞:𝐈𝐧 𝐍𝐨𝐫𝐝𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚 hat der Markt für Point-of-Care-Diagnostik aufgrund seiner fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur, der hohen Gesundheitsausgaben und des zunehmenden Bewusstseins für die Früherkennung von Krankheiten erheblich an Zugkraft gewonnen. Das Engagement der Region für technologische Fortschritte und die Einführung neuartiger diagnostischer Lösungen hat sie zu einem Vorreiter auf dem globalen Markt gemacht. Mit einem robusten Ökosystem aus Forschungseinrichtungen, Branchenakteuren und staatlicher Unterstützung treibt Nordamerika weiterhin Innovation und Wachstum auf dem Markt für Point-of-Care-Diagnostik voran. 