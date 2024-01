CES: Dracula Technologies annonce LAYER®Vault, combinant dans un même produit la génération d’énergie et son stockage

LAYER®Vault Usine Dracula Technologies à Valence

Une alternative durable et rentable aux piles traditionnelles pour l’autonomie énergétique des objets connectés

Chez Dracula Technologies, nous sommes déterminés à révolutionner l'électronique alimentée par piles avec une source d'énergie 100 % durable.” — Brice Cruchon, CEO, and founder of Dracula Technologies

VALENCE, FRANCE, January 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Dracula Technologies, pionnier dans la génération d'énergie à partir de la lumière ambiante, présente LAYER®Vault au CES de Las Vegas. Cette technologie révolutionnaire, une première au monde, combine sur une seule brique technologique la génération d'énergie à partir de la lumière ambiante avec la technologie OPV (Photovoltaïque Organique) et son stockage sur un film flexible. LAYERVault révolutionne ainsi l'industrie électronique en offrant une alternative durable et rentable aux piles traditionnelles, permettant une autonomie énergétique sans précédent pour les objets connectés (IoT) et à ultra-basse consommation. Il s'agit d'une innovation de rupture pour les intégrateurs et les fournisseurs de solutions IoT, simplifiant les processus de conception et réduisant le coût d’exploitation des produits.La plupart des fabricants d'appareils électroniques vont devoir progressivement éliminer les piles de la conception de leurs produits pour des raisons règlementaires, de défis environnementaux et de coûts de maintenance et de remplacement des piles. Cette problématique est particulièrement pressante dans l’immobilier et le BTP confrontés au défi d'assurer la longévité et de réduire le coût d’exploitation de produits tels que les capteurs de présence, les capteurs de température et les capteurs d'humidité, etc.Brice Cruchon, PDG et fondateur de Dracula Technologies, exprime la vision de l’entreprise, «Chez Dracula Technologies, nous sommes déterminés à révolutionner l'électronique alimentée par piles avec une source d'énergie 100 % durable. LAYERVault offre une véritable solution pour une autonomie énergétique respectueuse de l'environnement, prouvant déjà son utilité pour la fabrication d’objets connectés IoT pour lesquels l'élimination des piles est cruciale ». Brice Cruchon a également souligné : « Avec notre nouvelle Green MicroPower Factory, une usine entièrement automatisée équipée de la technologie d'impression jet d'encre, la plus grande en Europe, nous sommes prêts à produire jusqu'à 150 millions de cm² de dispositifs OPV annuellement et positionnés pour servir à grande échelle les fabricants d’objets connectés à travers le monde ».La technologie photovoltaïque organique de Dracula Technologies est complémentaire aux capteurs basés sur le protocole de communication LoRa. Reconnu comme la plateforme sans fil de facto pour l'IoT, le protocole LoRade Semtech se distingue par ses capacités à longue portée et ses caractéristiques de faible consommation d'énergie. Semtech Corporation est un fournisseur de semi-conducteurs de haute performance, de systèmes IoT et de services de connectivité cloud et un partenaire stratégique et investisseur de Dracula Technologies. Robert Comanescu, Directeur Senior du marketing et de l’activité Puces IoT chez Semtech a exprimé son enthousiasme, déclarant : « Avec cette innovation technologique, parfaitement adaptée à l'avantage clé de faible consommation d'énergie de la technologie LoRa, nous sommes impatients de voir naître des produits combinant LAYERVault de Dracula Technologies et les puces de connectivité sans fil fournies par Semtech, permettant ainsi une planète plus intelligente, plus connectée et plus durable. »LAYERVault est une solution brevetée adaptée aux produits d’ultra-basse consommation et conçue pour exceller dans des conditions de faible luminosité (moins de 500 lux). Cette innovation offre une alimentation illimitée et un stockage d'énergie basé sur des matériaux organiques sans utiliser de terres rares ou de matériaux lourds. Ce produit très innovant réduira la dépendance aux piles conventionnelles et apportera une réponse aux réglementations en vigueur. La brique de stockage d'énergie LAYERVault complète la gamme de produits OPV de Dracula Technologies, la transformant en un produit 2-en-1. La couche OPV récolte la lumière ambiante, tandis que la couche de stockage d'énergie assure l'autonomie en stockant de l'énergie pour produire de l’électricité pendant les périodes sans lumière. LAYERVault est adapté aux dispositifs à ultra-basse consommation et alimente efficacement les dispositifs LPWAN (réseau à basse consommation et grande portée) dans des secteurs tels que ESL (étiquettes électroniques), télécommandes, IoT industriel intérieur (bâtiment intelligent), suivi d'actifs intelligents (surveillance de la chaîne du froid) et IoT grand public intérieur (maison intelligente).Selon EnABLES , un projet de recherche financé par l'Union européenne dédié à l'exploration d'approches durables pour prolonger la durée de vie des piles des objets connectés, 78 millions de piles seront jetées dans le monde chaque jour d'ici 2025 si nous ne renforçons pas la durée de vie des sources d'alimentation des objets connectés. Avec environ un milliard d’objets connectés attendus dans le monde d'ici 2025, tous nécessitant de l'énergie, le projet vise à éliminer la nécessité du remplacement de piles chaque fois que possible grâce à la mise en œuvre de solutions de récupération et de réduction de consommation d'énergie.Note : Dracula Technologies sera présent au CES-Eureka Park dans la zone Business in France (Hall G stand # 60711) et participera à l'événement CES Unveiled le 7 janvier. Les participants auront l'opportunité de voir des démonstrateurs sur le stand et sur de nombreux stands de partenaires. Pour ceux qui sont intéressés, Dracula Technologies propose des kits de démonstration que les concepteurs de produits peuvent commander pour fabriquer des prototypes.À propos de Dracula Technologies : Fondée en 2011, la startup basée à Valence dans la Drôme et spécialisée dans la conception et l’impression de modules photovoltaïques organiques (OPV) emploie 30 personnes. Sa technologie LAYERrepose sur l’impression de couches d’encres qui possèdent chacune des propriétés physiques permettant de produire de l’énergie à partir de la lumière ambiante. Dracula Technologies est au cœur des enjeux environnementaux, avec une solution durable qui permet de remplacer les piles dans les objets d’intérieurs connectés, offrant ainsi à l’industrie des solutions respectueuses de l'environnement tout en minimisant la consommation électrique ainsi que les déchets électroniques (piles).

