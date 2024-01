Más ahorro para los clientes de Verizon en 2024

Verizon ofrece nuevas ofertas de telefonía móvil e internet residencial a partir de $25 por mes, intercambios de dispositivos garantizados y ofertas exclusivas de streaming

NUEVA YORK, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ¿Te aburre escuchar las resoluciones de Año Nuevo que nunca se cumplen? A nosotros también, y por ello Verizon quiere ayudar a las personas que desean gastar sabiamente en el nuevo año. Actualmente, Verizon está compartiendo nuevas ofertas de telefonía móvil, internet residencial y streaming para ayudar a los clientes ahorrar considerablemente en aquellas cosas que más les gusta a la vez que cumplen sus objetivos de ahorro en 2024.



Con estas ofertas, impulsadas con la red 5G1 más confiable de los Estados Unidos, es el mejor momento para ser cliente de Verizon.

Ahora es más fácil hacer el cambio.

Si quieres conservar tu dispositivo actual, pero quieres acceder a todas las ofertas de Verizon, ahora es el momento ideal para hacer el cambio. Por tiempo limitado, cuando te cambias a Verizon y traes tus teléfonos, obtendrás cuatro líneas por $25 por cada una al mes y Auto Pay con el plan Unlimited Welcome. El precio está garantizado por tres años (el precio garantizado excluye impuestos y cargos).2

Un nuevo teléfono 5G, por nuestra cuenta.

Año nuevo, persona nueva, teléfono nuevo. Es hora de entregar tu antiguo dispositivo con el Programa de intercambio de dispositivos de Verizon. Actualmente, los clientes nuevos pueden traer determinados teléfonos (en cualquier estado, con garantía) y conseguir un nuevo teléfono 5G, por nuestra cuenta, con el plan Unlimited Ultimate.3

Por ejemplo, tienes un antiguo teléfono Samsung y quieres uno nuevo. Tráenos el antiguo Samsung y obtén el nuevo Samsung Galaxy S23, por nuestra cuenta, con los planes Unlimited Ultimate.

Descubre el mayor ahorro con Visible

Hasta el 31 de enero, obtén la mejor oferta de Visible de Verizon . Los clientes nuevos pueden obtener Visible a $20 por mes durante 24 meses. Esto significa que los clientes nuevos ahorran $5 por mes en Visible o $10 por mes en Visible+ durante dos años.

Los clientes nuevos solo tienen que ingresar el código de promoción VISIBLE24 al momento de pagar.

Ahorra un 40% en los principales servicios de streaming

Con cualquier opción de myPlan, desde Unlimited Ultimate hasta Unlimited Welcome, los clientes de Verizon ahorran más en el contenido que les gusta con nuestros exclusivos beneficios mensuales de $10. Los clientes pueden obtener el nuevo paquete de streaming de Netflix y Max (con anuncios)4, por solo $10 al mes, lo que supone un ahorro mensual del 40%.

Elimina el cable y conéctate a la red que quieras en casa.

Hasta el 17 de enero, Verizon Home Internet ofrece un precio garantizado de cinco años para que no tengas que preocuparte por aumentos de precios, tarifas ocultas o contratos anuales. Y a partir del 18 de enero, cambia a Verizon Home Internet y obtén una tarjeta de regalo de Target de $2005, según tu plan de internet residencial.

Desde las mejores experiencias de streaming hasta la seguridad de tener tu casa inteligente conectada, Verizon Home Internet es rápido, confiable. Ofrecemos una tarifa a partir de $25 por mes para el Fios6 y $35 por mes para 5G Home, en cada caso con Auto Pay y planes móviles 5G selectos7, garantizados por cinco años por tiempo limitado. Visita verizon.com/home e ingresa tu dirección para comenzar.

1) Red 5G más confiable en función de las clasificaciones de los primeros puestos en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics® en 125 mercados metropolitanos realizadas en el primer semestre de 2023. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles en el mercado en tres redes móviles nacionales y en todos los tipos de red disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no suponen un respaldo de Verizon.

2) BYOD: crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses para clientes nuevos que activen 4 líneas nuevas para teléfonos inteligentes con su teléfono inteligente 4G/5G en el plan Unilimited Welcome requerido. El crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. No acumulable con otras ofertas. Precio garantizado por 3 años: aplica a la tarifa mensual base vigente que Verizon cobra por llamadas, mensajes de texto y datos; excluye impuestos, cargos, recargos, descuentos o promociones de planes adicionales y servicios de terceros. La garantía de precio se anula si alguna de las líneas se cancela o se cambia a un plan no elegible. Los beneficios, los impuestos, las tasas y los recargos del plan están sujetos a cambios. Unlimited Welcome: $30/línea por 4 líneas, menos de $5/línea de descuento. Máx. 12 líneas. Auto Pay (ACH o tarjeta Visa de Verizon) y facturación sin papel. Unlimited 5G / 4G LTE: para el plan Unilimited Welcome, en períodos de saturación, tus datos pueden disminuir temporalmente con respecto al resto del tráfico. Hotspot móvil no incluido en el plan Unlimited Welcome. Roaming residencial de datos a velocidades 2G. El acceso 5G requiere un dispositivo capaz de funcionar con 5G.

3) Teléfono inteligente 5G: se requiere un pago de $999.99 por el dispositivo o el pago total de la compra con una línea de teléfono inteligente nueva y suscripción al plan Unlimited Ultimate. Menos de $1,000 en créditos por canjes o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR (Tasa Anual Equivalente) del 0 %. El teléfono canjeado debe tener el mismo sistema operativo que el comprado. No se incluyen teléfonos bloqueados, de modelo no identificable o en la lista de Extraviados/Robados.

4) Netflix-Max: el beneficio de Netflix y Max (con anuncios) requiere una línea suscrita a un plan Unlimited Welcome, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate. Debes tener 18 años o más para suscribirte. Después de suscribirte al beneficio Netflix y Max (con anuncios), deberás completar la configuración de la cuenta por separado para cada servicio. Accede al contenido de cada servicio por separado. El plan del servicio de Netflix se puede cambiar desde Netflix. El subscribirse al beneficio de Netflix y Max (con anuncios) puede afectar las suscripciones existentes de Netflix y Max. Es posible que sea necesario administrar las suscripciones para evitar suscripciones múltiples y los cargos correspondientes. Ahorro de $6.98 al mes según los costos actuales de $6.99 al mes por Netflix Standard con anuncios, más $9.99 al mes por Max (con plan de anuncios) menos el beneficio de $10 al mes agregado a myPlan. Solo una oferta por cada línea de Verizon que cumpla los requisitos. Sujeto a los Términos de uso de Netflix y a los Términos de uso máximos .

5) Tarjeta de regalo de Target: la oferta finaliza el 3.27.24. Debes activar y mantener los servicios de Verizon Home Internet elegibles al día durante 65 días e inscribirte para recibir la tarjeta de regalo dentro de los 60 días posteriores, o antes del 8.27.24, lo que ocurra primero. La tarjeta de regalo se enviará por correo electrónico dentro de las 48 horas siguientes a la inscripción. Nos reservamos el derecho de cobrar el importe de la tarjeta de regalo si el servicio elegible se cancela dentro de los 180 días. Las tarjetas de regalo de Target son para uso exclusivo en tiendas Target y en Target.com. Las tarjetas de regalo de Target no pueden utilizarse para comprar tarjetas de regalo prepagas o de productos especiales. Se aplican otros términos y condiciones de la tarjeta de regalo. Solo una oferta por cada cuenta de Verizon que cumpla los requisitos. Sujeto a disponibilidad. Consulta las tarjetas de regalo para conocer los detalles, las condiciones y (si procede) las comisiones. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Es posible que el producto no esté disponible en todos los estados. Las tarjetas de regalo presentadas no están patrocinadas ni afiliadas a esta empresa.

6) Fios: para clientes con teléfonos móviles de pospago existentes con un plan ilimitado que incluya 5G Ultra Wideband que luego agreguen y mantengan un plan Fios de 300 Mbps. Auto Pay y facturación sin papel. Es necesario inscribirse al programa de descuento Mobile + Home. Se aplican $99 de instalación y otras condiciones. Varía según disponibilidad del servicio. Sujeto a aprobación de crédito y puede exigir un depósito. Velocidades por cable indicadas. Las velocidades por cable pueden variar según los límites del dispositivo, la cantidad de usuarios, la red y otros factores. Visita Verizon.com/yourspeed para obtener más información. Precio garantizado por 5 años: oferta válida hasta el 1.17.24 para nuevos hogares con Verizon Home Internet (“VHI”) que no se hayan suscrito a un servicio de VHI en los últimos 90 días. Aplica solamente a la tarifa mensual base vigente, excluyendo cualquier otro cargo por instalación o equipo adicional, descuentos o promociones, incluidos el Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y el Programa Verizon Forward.

7) 5G Home Internet: plan 5G Home a $35/mensual combinado con un plan móvil ilimitado de pospago que incluye 5G Ultra Wideband. Auto Pay y facturación sin papel. Varía según disponibilidad del servicio. Sujeto a aprobación de crédito. Precio garantizado por 5 años: oferta válida hasta el 1.17.24 para nuevos hogares con Verizon Home Internet (“VHI”) que no se hayan suscrito a un servicio de VHI en los últimos 90 días. Aplica solamente a la tarifa mensual base vigente, excluyendo cualquier otro cargo por instalación o equipo adicional, descuentos o promociones, incluidos el Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y el Programa Verizon Forward.

