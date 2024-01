Share your thoughts and comments on Hanford Site public involvement!

The public is invited to share their thoughts and recommendations on Hanford Site cleanup communications and public involvement from the last year.

Ecology, on behalf of the Tri-Party Agreement agencies (Ecology, U.S. Department of Energy, and the U.S. Environmental Protection Agency), is conducting the 2023 Tri-Party Agreement Public Involvement Survey.

This survey will help us evaluate public perception of outreach and engagement related to Hanford cleanup.

The Hanford Site produced more than 70 tons of plutonium from World War II through the Cold War. When plutonium production ceased in 1989, the site’s mission shifted to the environmental cleanup of significant chemical and radioactive waste left behind.

Energy is the federal agency responsible for Hanford and its cleanup, while Ecology and EPA regulate the cleanup.

The agencies engage the public through public meetings, comment periods, social media and websites, outreach, and more. These opportunities are intended to meaningfully inform and engage the public while also fulfilling legal and regulatory requirements.

Please take our annual survey (also available in Spanish). We want to hear from you even if you did not participate in any meetings or comment periods last year. The information you share will help us improve how we communicate Hanford information and conduct public involvement.

Results will be shared later this spring via our website and social media.

The survey will be open from Jan. 3 through Feb. 16, 2024.

Our most recent Tri-Party Agreement Public Involvement Summary is available on Ecology’s website.

Questions? Contact Ryan Miller at 509-537-2227 or Hanford@ecy.wa.gov.

Se invita al público a compartir sus opiniones y recomendaciones sobre los materiales de comunicación y oportunidades para la participación pública de la limpieza del sitio Hanford que se ofrecieron el año pasado.

Ecología, en nombre de las agencias del Acuerdo Tripartito, (Ecología, Departamento de Energía de EE.UU. y Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.), está realizando la Encuesta de Participación Pública del Acuerdo Tripartito 2023.

Esta encuesta nos ayudará a evaluar la percepción del público sobre el alcance comunitario y la participación de la comunidad relacionadas con la limpieza de Hanford.

El sitio de Hanford produjo más de 70 toneladas de plutonio desde la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría. Cuando la producción de plutonio cesó en 1989, la misión del sitio cambió a la limpieza ambiental de considerables desechos químicos y radiactivos allí restantes.

Energía es la agencia federal responsable de Hanford y su limpieza, mientras que Ecología y la EPA regulan la limpieza.

Las agencias involucran al público por medio de reuniones públicas, períodos de comentarios, redes sociales y sitios web, alcance comunitario, y más. Estas oportunidades tienen como fin informar e involucrar al público significativamente, y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos legales y regulatorios.

Le pedimos que por favor responda a nuestra encuesta anual. Queremos escuchar su opinión, incluso si no participó en ninguna reunión o período de comentario público durante el año pasado. La información que comparta nos ayudará a mejorar la forma en que comunicamos la información de Hanford y brindamos oportunidades para la participación pública.

Los resultados se compartirán a finales de esta primavera a través de nuestro sitio web y redes sociales.

La encuesta estará disponible del 3 de enero al 16 de febrero de 2024.

Nuestro más reciente acuerdo de las agencias tripartitas está disponible, en inglés, en el sitio web de Ecología.

¿Preguntas? Comuníquese con Ryan Miller al 509-537-2227 o Hanford@ecy.wa.gov.