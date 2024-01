Galapagos gaat een strategische samenwerking aan met BridGene Biosciences om de ontdekking van kleine moleculegeneesmiddelen in oncologie uit te breiden

Strategische samenwerking en licentieovereenkomst versterken Galapagos' groeiende vroege pijplijn in oncologische precisiegeneeskunde

Samenwerking maakt gebruik van Galapagos' expertise in het ontdekken en ontwikkelen van kleine moleculegeneesmiddelen met BridGene's innovatieve ontdekkingsplatform voor 'moeilijk te behandelen' targets

Galapagos betaalt tot $27 miljoen aan vooruitbetalingen en preklinische mijlpaalbetalingen aan BridGene

Mechelen, België; 3 januari 2024, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat het een strategische samenwerkings- en licentieovereenkomst is aangegaan met BridGene Biosciences, Inc. ("Bridgene"), een biotechnologiebedrijf dat gebruik maakt van eigen chemoproteomics-technologie om nieuwe kandidaat-geneesmiddelen met kleine moleculen te ontdekken.

Door middel van deze samenwerking willen Galapagos en BridGene nieuwe precisiegeneesmiddelen ontdekken en ontwikkelen tegen klinisch gevalideerde targets in kanker door gebruik te maken van Galapagos' expertise op het gebied van het ontdekken van kleine moleculegeneesmiddelen en translationeel onderzoek in combinatie met BridGenes eigen IMTAC™ chemoproteomics-platform. De partijen zullen de moleculen verder ontwikkelen tot klinische kandidaten en Galapagos heeft exclusieve rechten voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van alle productkandidaten die onder de overeenkomst worden ontwikkeld.

“Onze strategie voor kleine moleculen in oncologie is gericht op de ontwikkeling van de beste precisiegeneesmiddelen die het leven van kankerpatiënten kunnen veranderen. De aankondiging van vandaag biedt het potentieel om die doelstelling te versnellen”, zegt Pierre Raboisson, Ph.D., Senior Vice President en hoofd van Small Molecules Discovery bij Galapagos. “We zijn zeer verheugd om deze preklinische onderzoekssamenwerking met BridGene aan te kondigen, dat een sterke staat van dienst heeft op het gebied van de ontdekking van kleine moleculen voor moeilijke targets. We kijken ernaar uit om samen te werken en gebruik te maken van de unieke capaciteiten van onze bedrijven met als doel het ontwikkelen van transformatieve geneesmiddelen om de grote onvervulde medische behoeften van kankerpatiënten aan te pakken.”

Onder de voorwaarden van de overeenkomst ontvangt BridGene van Galapagos tot $27 miljoen aan vooruitbetalingen en mijlpaalbetalingen voor preklinisch onderzoek en mogelijk meer dan $700 miljoen aan klinische en commerciële mijlpaalbetalingen, als de programma's succesvol zijn. Daarnaast heeft BridGene recht op single-digit royalty's op de netto-omzet van elk product dat voortkomt uit de samenwerking.

Over Galapagos

Wij zijn een wereldwijd biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een diepe pijplijn te creëren van best-in-class mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd point-of-care CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter) .

Over BridGene Biosciences

BridGene is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve kleine moleculen die zich richten op moeilijke targets en zo nieuwe wegen bieden om ziekten te behandelen. Door gebruik te maken van haar gepatenteerd chemoproteomics platform, IMTAC™, is BridGene in staat om kleine moleculen te screenen tegen alle eiwitten in levende cellen om kandidaat-geneesmiddelen te ontdekken voor hoogwaardige en voorheen ongeneeslijke doelwitten. Hiervoor maakt BridGene gebruik van haar eigen, diverse covalente bibliotheek van gemerkte, kleine moleculen. Het uiteindelijke doel is om baanbrekende ontdekking van kleine moleculen mogelijk te maken en de mechanismen voor de behandeling van ziekten uit te breiden met targets die voorheen ontoegankelijk waren voor kleine moleculen. BridGene werkt aan een gediversifieerde pijplijn van eersteklas geneesmiddelen voor targets in meerdere ziektegebieden. Ga voor meer informatie naar https://bridgenebio.com/.

