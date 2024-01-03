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OBI-992 获FDA核准展开一/二期临床试验

浩鼎自行研发的TROP2 ADC 将展开安全性和有效性临床试验 预计首位患者今年初给药

台湾台北电, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台湾浩鼎生技（4174.TWO）今（3）日宣布，旗下以TROP2为标靶、自行研发的抗体药物复合体（ADC）新药OBI-992，已获美国食品药物管理局（FDA）核准一/二期临床试验申请，以评估其安全性及疗效。

OBI-992临床试验计划以晚期实体瘤患者为收治对象，包括非小细胞肺癌（NSCLC）、小细胞肺癌（SCLC）、胃癌（GC），及其他数种癌症病患亦列为潜在目标。台湾浩鼎医学长Wayne Saville医学博士指出，这项试验旨在评估OBI-992安全性、药物动力学和初步疗效，他相信OBI-992具有相当潜力发展为同类最佳（best-in-class）的TROP2 ADC，预计一/二期试验将于2024年初展开，并为首位病患给药。

台湾浩鼎执行长王慧君博士也说明，“OBI-992是由浩鼎自行设计、制造的新型TROP2 ADC“，与其他TROP2 ADC相比，它在许多临床前试验中都显现出色的疗效、良好的安全性和高稳定性；“我们对OBI-992首度进入人体临床试验感到兴奋，浩鼎将以『急病人之所急』原则，尽速将有潜力的癌症疗法推进临床。”

【有关OBI-992】

OBI-992是以TROP2为标靶所设计的抗体药物复合体（Antibody Drug Conjugate; ADC）。TROP2在多种实体肿瘤都有高度表现，包括肺癌、乳癌、卵巢癌、胃癌等不同癌症，因此被认为是极佳的癌症治疗标的。

OBI-992是以连接子（linker）将抗体和强效的TOP1（topoisomerase I）抑制剂相互键结，这个独特的连接子具有高度亲水性，必须藉由癌细胞内的酵素裂解，释放药物。OBI-992在血液中维持安定，一旦与癌细胞表面的TROP2结合内吞，就会在癌细胞内释放小分子药物，毒杀癌细胞。多种动物模式已经充分显示，OBI-992具有高效的抗肿瘤活性，优异的药物动力学表现，和良好的安全性。

TROP2抗体为台湾浩鼎生技于2021年12月自博奥信公司授权引进。浩鼎负责ADC构建、研发，并拥有中国以外的商业化权利。

【有关OBI Pharma】

台湾浩鼎生技（OBI Pharma, Inc.）成立于2002年，总部位于台湾台北，是一已发展到临床阶段的癌症医药公司，以满足还未有效医疗的需求为使命，致力于开发癌症治疗的新药与多元化治疗组合。

台湾浩鼎针对Globo H所开发的首创型（first-in-class）免疫疗法新药产品组合，包括两种以Globo H为标的之主动免疫疗法疫苗Adagloxad Simolenin（又称OBI-822）和OBI-833 。另外，该公司利用独特的ADC平台，包括GlycOBITM，开创了多样性ADC新药产品线，如以TROP2为标靶的OBI-992、OBI-902、以Nectin4为标靶的OBI-904和以HER2为标靶开发的OBI-905。

此外，浩鼎产品线还包括首创小分子前驱药OBI-3424。它系以醛酮还原酶AKR1C3为标靶的小分子前驱药，AKR1C3可将原本活性极低的前驱药，活化为具有疗效的DNA烷化剂（DNA alkylating agent）抗肿瘤药物。

欲进一步了解台湾浩鼎相关资讯，请上官网www.obipharma.com

新闻联络：

李淑娟Sharon Lee
公共事务处处长Director of Public Affairs
台湾浩鼎生技股份有限公司OBI Pharma, Inc.
+886-2-2786-6589 Ext. 213
slee@obipharma.com

 


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